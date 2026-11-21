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Postul Crăciunului este o perioadă de detoxifiere și echilibru, însă alegerile din supermarket ne pot transforma meniul într-o capcană calorică. Medicul nutriționist Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă asupra celor mai populare produse vegetale din comerț, explicând de ce ar trebui să le ocolim dacă vrem să ne menținem sănătatea.

Mihaela Bilic, despre produsele de post nesănătoase

Odată cu intrarea în Postul Crăciunului, rafturile cu produse vegetale devin principala atracție pentru cei care renunță la carne, lactate și ouă. Din dorința de a înlocui preparatele clasice, multe dintre noi ajungem să punem în coș alternative aparent inofensive, dar care, în realitate, sunt alimente ultraprocesate, pline de aditivi, zahăr și grăsimi vegetale rafinate.

Potrivit Mihaelei Bilic, eticheta „de post” nu este automat sinonimă cu „sănătos”, iar trei categorii de produse ar trebui consumate cu maximă prudență sau chiar eliminate complet din meniul zilnic.

Pate vegetal, o iluzie nutritivă la micul dejun

Deși numele ne duce cu gândul la o pastă fină din legume, realitatea de pe etichetă este cu totul alta. Mihaela Bilic atrage atenția că majoritatea pateurilor vegetale din comerț sunt, de fapt, un amestec de apă, ulei rafinat, amidon, coloranți și potențiatori de aromă.

Lipsite de un aport real de proteine, aceste produse oferă doar calorii goale și ne lasă rapid senzația de foame.

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Brânzeturile vegetale, departe de beneficiile lactatelor

Pentru iubitoarele de brânzeturi, înlocuitorii vegani din supermarket par soluția salvatoare în post. Totuși, nutriționista subliniază că aceste produse nu au nicio legătură cu valoarea nutritivă a brânzei tradiționale.

În cele mai multe cazuri, acestea sunt obținute din uleiuri vegetale procesate, amidon și arome artificiale, fiind o variantă pe care organismul o procesează greu.

Produsele de patiserie, margarina și dulciurile „de post”

Biscuiții, napolitanele, foietajele sau margarina se numără printre cele mai frecvente tentații în această perioadă. Combinația de făină rafinată, zahăr din belșug și grăsimi vegetale procesate nu doar că favorizează acumularea kilogramelor în plus, dar afectează și nivelul de energie pe parcursul zilei.

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Cu ce le putem înlocui pentru un post sănătos și sățios

Pentru a trece cu bine peste cele 40 de zile de post fără a face compromisuri în privința sănătății, Mihaela Bilic ne recomandă să ne întoarcem la ingredientele simple, cât mai puțin procesate.

Leguminoasele precum fasolea, lintea și năutul sunt surse excelente de proteine vegetale, iar ciupercile, nucile, semințele și legumele proaspete aduc un plus esențial de vitamine, minerale și sațietate.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

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