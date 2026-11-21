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Vitamina D3 se numără printre suplimentele despre care medicii vorbesc tot mai des, mai ales în contextul deficitului de vitamine și al problemelor asociate sănătății oaselor, musculaturii și sistemului imunitar. Află ce rol are vitamina D3 pentru organism și cum se administrează corect.

Expunerea redusă la soare, timpul petrecut în interior, alimentația săracă în surse naturale de vitamina D și anumite afecțiuni pot contribui la apariția carenței de vitamina D3. Din acest motiv, medicii recomandă evaluarea nivelului de vitamina D și, atunci când este necesar, administrarea unor suplimente care să corecteze deficitul.

Totuși, pentru ca organismul să beneficieze de proprietățile acestei vitamine, este important să știm cum se administrează corect și când se ia vitamina D3 pentru o absorbție cât mai bună. Momentul zilei, asocierea cu alimentele și respectarea dozei recomandate sunt câteva dintre aspectele care contează. Deși este disponibilă în farmacii sub formă de capsule, comprimate sau picături, vitamina D3 nu trebuie administrată la întâmplare și nici în cantități mari, fără recomandarea unui specialist.

Ce este vitamina D3 și care este diferența dintre vitamina D și D3?

Vitamina D este o vitamină liposolubilă, ceea ce înseamnă că se dizolvă în grăsimi și poate fi depozitată în organism. Aceasta are un rol important în numeroase procese fiziologice, în special în menținerea sănătății sistemului osos și în reglarea cantității de calciu și fosfor din sânge. Atunci când vorbim despre vitamina D, ne referim, de fapt, la un grup de vitamine din care cele mai importante pentru organismul uman sunt vitamina D2 și vitamina D3.

Vitamina D2, cunoscută și sub denumirea de ergocalciferol, provine în principal din surse vegetale, precum ciupercile expuse la lumina ultravioletă. În schimb, vitamina D3, numită colecalciferol, este produsă în mod natural de piele atunci când aceasta este expusă la razele ultraviolete B ale soarelui. Se găsește și în anumite alimente de origine animală. Ambele forme contribuie la creșterea nivelului de vitamina D din organism, însă cercetările arată că D3 poate fi mai eficientă în creșterea și menținerea concentrației acestei vitamine în sânge.

Ce rol are vitamina D3 în organism și care sunt proprietățile sale?

Vitamina D3 este importantă pentru buna funcționare a organismului, iar unul dintre cele mai importante roluri ale sale este facilitarea absorbției calciului la nivel intestinal. Fără o cantitate suficientă de vitamina D, organismul nu poate utiliza eficient acest mineral, chiar dacă alimentația conține alimente bogate în calciu.

Printre principalele sale beneficii se numără:

Menținerea sănătății oaselor și dinților. Vitamina D3 contribuie la absorbția calciului și fosforului, minerale necesare pentru dezvoltarea și menținerea rezistenței sistemului osos.

Susținerea musculaturii. Această vitamină participă la funcționarea normală a mușchilor, iar un nivel scăzut poate fi asociat cu slăbiciune musculară și un risc mai mare de cădere, în special la persoanele în vârstă.

Susținerea sistemului imunitar. Vitamina D participă la reglarea răspunsului imun și contribuie la funcționarea normală a mecanismelor de apărare ale organismului.

Menținerea sănătății cardiovasculare. Vitamina D este implicată în procese care țin de funcționarea inimii și a vaselor de sânge, însă dovezile privind prevenirea bolilor cardiovasculare prin suplimentare sunt încă neconcludente.

Susținerea funcțiilor cerebrale. Vitamina D participă la anumite procese ale sistemului nervos, iar cercetările analizează în continuare legătura dintre nivelul acesteia și starea emoțională.

În ce alimente se găsește vitamina D3 în mod natural?

Pe lângă producția naturală stimulată de expunerea pielii la soare, vitamina D3 poate fi obținută și din alimentație. Totuși, numărul alimentelor care conțin în mod natural cantități importante din această vitamină este destul de redus.

Printre cele mai bune surse alimentare se numără:

peștele gras, precum somonul, macroul, sardinele și păstrăvul;

uleiul de ficat de cod;

gălbenușul de ou;

ficatul;

anumite produse lactate și alimente îmbogățite cu vitamina D, precum laptele și iaurturile fortificate.

Cum și când se ia vitamina D3 pentru o absorbție eficientă?

Unul dintre cele mai importante aspecte legate de administrarea vitaminei D3 este faptul că aceasta este liposolubilă. Cu alte cuvinte, organismul o absoarbe mai bine atunci când este administrată împreună cu alimente care conțin grăsimi.

De aceea, specialiștii recomandă administrarea suplimentelor de vitamina D3 în timpul unei mese sau imediat după masă. Nu este obligatoriu să fie o masă consistentă, însă este indicat să conțină și grăsimi sănătoase, care să favorizeze absorbția.

De exemplu, poți lua vitamina D3 la micul dejun sau la prânz, dacă meniul include alimente precum:

ouă;

avocado;

nuci și migdale;

iaurt sau brânzeturi;

pește gras;

ulei de măsline.

Administrarea pe stomacul gol nu este neapărat periculoasă, dar poate reduce eficiența absorbției. Chiar dacă o parte din vitamina D3 se absoarbe și fără prezența grăsimilor alimentare, asocierea cu o masă care conține lipide poate îmbunătăți acest proces.

Când se ia vitamina D3: dimineața sau seara?

O întrebare frecventă este dacă există un moment al zilei în care vitamina D3 este mai eficientă. Răspunsul este că nu există dovezi științifice concludente care să demonstreze că administrarea dimineața este mai bună decât cea de seară sau invers. Totuși, pentru că vitamina D3 se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor, este recomandat să alegi o masă principală care să conțină și astfel de alimente.

Dimineața, la micul dejun, poate fi un moment potrivit pentru persoanele care obișnuiesc să consume ouă, lactate sau avocado. La fel de bine, suplimentul poate fi administrat la prânz sau la cină, dacă masa respectivă conține grăsimi. Unele persoane preferă administrarea dimineața, pentru a-și forma o rutină și pentru a nu uita să ia suplimentul. Important este să păstrezi un program constant și să respecți indicațiile medicului sau instrucțiunile produsului. Așadar, dacă te întrebi când se ia vitamina D3, trebuie să știi că asocierea cu o masă care conține grăsimi este mai importantă decât ora exactă la care administrezi suplimentul.

Cum se administrează corect vitamina D3

Vitamina D3 este disponibilă în mai multe forme, iar alegerea depinde de preferințe, de doza necesară și de recomandările medicului.

Cele mai întâlnite variante sunt:

Capsulele moi sau gelatinoase: sunt ușor de administrat și conțin adesea vitamina D3 dizolvată într-un ulei, ceea ce poate facilita absorbția.

Comprimatele: se administrează cu apă, respectând indicațiile de pe ambalaj.

Picăturile: permit ajustarea cantității administrate și sunt utilizate frecvent și în cazul copiilor, conform recomandărilor pediatrului.

Capsulele cu ulei: conțin vitamina D3 într-o formulă pe bază de lipide.

Indiferent de forma aleasă, este important să verifici concentrația produsului și cantitatea de vitamina D3 pe care o conține fiecare capsulă, comprimat sau picătură. Un alt aspect important este să nu dublezi doza dacă ai uitat să iei suplimentul într-o zi. Reia administrarea conform programului obișnuit și urmează indicațiile medicului.

De asemenea, vitamina D3 poate fi administrată împreună cu alte suplimente, dar este important să verifici dacă acestea conțin deja vitamina D. Multe formule de multivitamine includ această substanță, iar asocierea mai multor produse poate duce la depășirea dozei recomandate.

Care este doza zilnică recomandată de vitamina D3?

Necesarul de vitamina D diferă în funcție de vârstă, starea de sănătate, alimentație și expunerea la soare. Potrivit recomandărilor generale ale Institutului Național de Sănătate din Statele Unite (NIH), aportul zilnic recomandat este:

Categoria de vârstă Cantitate zilnică Sugari 0-12 luni 400 UI Copii 1-13 ani 600 UI Adolescenți 14-18 ani 600 UI Adulți 19-70 ani 600 UI Adulți peste 70 de ani 800 UI Femei însărcinate sau care alăptează 600 UI

UI reprezintă unități internaționale, utilizate pentru exprimarea cantității de vitamina D.

Pentru adulți, limita superioară de aport zilnic considerată sigură este, în general, de 4.000 UI, însă aceasta nu reprezintă doza recomandată pentru toată lumea. În cazul unui deficit confirmat, medicul poate prescrie temporar doze mai mari, în funcție de rezultatele analizelor și de starea pacientului.

Este important să nu iei doze mari de vitamina D3 fără recomandare medicală. Excesul poate determina creșterea concentrației de calciu în sânge, provocând greață, vărsături, slăbiciune musculară, confuzie și, în situații grave, afectarea rinichilor și a inimii.

Cine are nevoie de suplimente cu vitamina D3?

Nu toate persoanele au nevoie de suplimentare zilnică. Medicul poate recomanda administrarea vitaminei D3 în special persoanelor care prezintă un risc crescut de deficit.

Printre acestea se numără:

persoanele care petrec foarte puțin timp în aer liber;

vârstnicii, deoarece capacitatea pielii de a produce vitamina D scade odată cu înaintarea în vârstă;

persoanele care au o alimentație săracă în surse de vitamina D;

persoanele cu anumite afecțiuni digestive care afectează absorbția grăsimilor;

persoanele care au suferit intervenții chirurgicale bariatrice;

persoanele care prezintă un deficit confirmat prin analize.

Pentru a verifica nivelul vitaminei D din organism, medicul poate recomanda analiza de sânge 25-OH vitamina D (25-hidroxivitamina D). Rezultatul îl ajută să stabilească dacă este necesară suplimentarea și în ce cantitate.

De asemenea, persoanele care urmează tratamente pentru anumite afecțiuni cardiovasculare sau care iau medicamente diuretice trebuie să discute cu medicul înainte de administrarea unor doze mari de vitamina D3. Există interacțiuni medicamentoase care pot modifica efectele tratamentelor sau pot crește riscul acumulării excesive de calciu.

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