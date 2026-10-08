Ce este ciuma pneumonică și cum se răspândește. De ce este cea mai periculoasă formă de pestă

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Deși este adesea asociată cu pandemiile din Evul Mediu, ciuma (pesta) rămâne o amenințare infecțioasă reală și în prezent. Cauzată de bacteria Yersinia pestis, aceasta continuă să existe în formă endemică în anumite regiuni ale lumii. Dintre toate manifestările clinice ale bolii, ciuma pneumonică este considerată de departe cea mai agresivă, cea mai fulminantă și singura formă care se poate transmite direct de la om la om.

Ce este ciuma pneumonică

Ciuma pneumonică reprezintă infecția bacteriană a plămânilor determinată de Yersinia pestis. Spre deosebire de alte forme ale bolii, aceasta atacă direct țesutul pulmonar și provoacă o pneumonie severă cu evoluție rapidă, potrivit ghidclinic.ro.

Din punct de vedere medical, există două căi de apariție:

Ciuma pneumonică primară: Rezultă din inhalarea directă a picăturilor respiratorii contaminate eliminate prin tuse de o persoană sau de un animal infectat.

Rezultă din inhalarea directă a picăturilor respiratorii contaminate eliminate prin tuse de o persoană sau de un animal infectat. Ciuma pneumonică secundară: Se dezvoltă atunci când o persoană suferă de ciumă bubonică sau septicemică netratată, iar bacteria se răspândește prin fluxul sangvin direct în plămâni.

Căile de infectare: Cum se transmite boala?

Transmiterea ciumei variază în funcție de forma bolii, însă forma pneumonică prezintă cel mai ridicat risc epidemic:

Transmiterea interumană (de la om la om): Se produce prin picături respiratorii (aerosoli de dimensiuni mari) eliminate în timpul tusei sau strănutului. Infectarea necesită un contact apropiat (de obicei la mai puțin de 2 metri) și prelungit cu un pacient contagios.

Contactul cu animale infectate: Inhalarea aerosolilor proveniți de la animale domestice (ex. pisici) sau sălbatice bolnave, ori manipularea țesuturilor acestora.

Transmiterea vectorială (sursa primară a pestei): Înțepătura puricilor infectați care parazitează rozătoarele este principala cale prin care boala intră în populația umană (provocând de obicei forma bubonică).

Ciuma bubonică nu se transmite direct de la om la om. În schimb, ciuma pneumonică este singura formă de pestă contagioasă de la om la om.

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Primele simptome și semne de alarmă

Perioada de incubație pentru ciuma pneumonică este extrem de scurtă, fiind cuprinsă de obicei între 24 de ore și 3 zile. Debutul este brusc, iar starea pacientului se poate deteriora accelerat în doar câteva ore.

Manifestări inițiale (generale)

Febră mare apărută brusc și frisoane severe

Dureri de cap intense, dureri musculare și articulare

Stare de slăbiciune extremă și oboseală marcată

Grețuri, vărsături sau dureri abdominale

Semne respiratorii specifice (apar în 12–24 de ore)

Tuse care debutează uscat și devine rapid productivă

Spută apoasă sau sanguinolentă (tuse cu sânge/hemoptizie)

Dificultăți respiratorii majore (dispnee) și respirație accelerată

Dureri toracice accentuate în timpul respirației sau tusei

Cum se tratează ciuma pneumonică

Fără un tratament precoce, boala poate evolua rapid spre insuficiență respiratorie acută, șoc septic și deces.

Fiind o infecție provocată de o bacterie (Yersinia pestis), ciuma este tratabilă cu antibiotice. Cu toate acestea, rapiditatea intervenției este factorul critic care diferențiază vindecarea de un deznodământ fatal.

De asemenea, persoanele aflate în contact apropiat cu un bolnav trebuie să urmeze o profilaxie preventivă cu antibiotice timp de 7 zile.

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Ce spune Colegiul Medicilor din România despre ciuma pneumonică

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au oferit, în cadrul unei postări pe Facebook, precizări clare pentru populație privind riscurile și gestionarea acestei afecțiuni.

„Pesta nu a dispărut și continuă să fie prezentă în anumite regiuni ale lumii, dar în prezent poate fi tratată eficient cu antibiotice, dacă este diagnosticată și tratată la timp”, a afirmat Prof. Univ. Dr. Simin Aysel Florescu, Președinta Comisiei de Boli Infecțioase a Colegiului Medicilor din România.

De asemenea, conducerea organizației subliniază importanța informării din surse sigure și autorizate.

„Este important ca publicul să aibă acces la informații clare, validate medical și prezentate într-un mod responsabil”, a subliniat și Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinta Colegiului Medicilor din România.

Sursă foto: Shutterstock

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