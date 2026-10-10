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Mihaela Bilic dezvăluie care este fructul care îți asigură sănătatea în sezonul rece: „Fibre, minerale, proteine vegetale și grăsimi esențiale”

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Toamna aduce gustări sănătoase direct din grădină! Nutriționista Mihaela Bilic recomandă consumul zilnic al unui fruct ce este bogat în Omega-3, fibre și minerale, pentru o dietă echilibrată și un corp sănătos.

Mihaela Bilic, despre fructul considerat „hrană pentru creier”

Toamna aduce cu ea o explozie de gusturi și arome autentice, iar Mihaela Bilic ne amintește cât de valoroase sunt alimentele locale, cum ar fi nucile românești. Medicul nutriționist își încurajează urmăritorii să includă zilnic un pumn de nuci în alimentația lor, pentru un boost de sănătate și energie.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic subliniază simplitatea și beneficiile nutritive ale nucilor, o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, proteine vegetale și fibre.

„Dacă vreți gustări sănătoase, nu uitați că este sezonul nucilor. Nu ne trebuie chisti și vitale. Avem nucile noastre românești”, transmite nutriționista.

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Nucile sunt cunoscute pentru densitatea lor nutritivă. În doar 100 de grame de miez se regăsesc 654 de calorii, 65,2 g de grăsimi totale (dintre care 47,2 g sunt grăsimi polinesaturate), 15,2 g de proteine, 13,7 g de carbohidrați și 6,7 g de fibre. În plus, sunt bogate în magneziu, potasiu, calciu, fier și vitamine esențiale cum ar fi B6, B1, B9 și vitamina E.

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De ce nu ar trebui să lipsească din dietă

Nu este deloc întâmplător faptul că miezul de nucă seamănă izbitor cu creierul uman. Această observație i-a adus denumirea de „hrană pentru creier”, iar Mihaela Bilic amintește cu umor acest detaliu.

„Vedeți că au formă de creier, pentru că se și numesc brain food”, a precizat Mihaela Bilic.

Deși asemănarea fizică este doar o coincidență, compoziția lor nutritivă explică de ce sunt un ”aliat” pentru sănătatea mentală.

Bogate în acizi grași Omega-3 de tip ALA (acid alfa-linolenic), aproximativ 9,1 g la 100 g de miez, nucile contribuie la buna funcționare a sistemului nervos. Totuși, este important de menționat că ALA, forma vegetală a Omega-3, nu este complet similară cu EPA sau DHA din peștele gras, iar organismul nostru convertește doar o mică parte din ALA în aceste forme. Cu toate acestea, integrarea nucilor în alimentație poate susține sănătatea cardiovasculară, reducând colesterolul LDL („colesterolul rău”) și promovând un sistem circulator sănătos.

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Care sunt beneficiile acestor fructe, potrivit Mihaelei Bilic

„Ce avem bun în nuci? Fibre, minerale, proteine vegetale și grăsimi esențiale”, explică Mihaela Bilic, atrăgând atenția asupra beneficiilor lor multiple.

În plus, nucile sunt o soluție perfectă pentru a înlocui gustările bogate în zahăr sau grăsimi saturate. Le poți consuma ca atare, în iaurturi, salate sau chiar în deserturi sănătoase. Acestea aduc un aport important de energie și ajută la menținerea senzației de sațietate.

De asemenea, nucile sunt sunt prietenoase cu digestia. Bogate în fibre, acestea susțin sănătatea tractului digestiv și oferă hrană bacteriilor benefice din intestin. În plus, magneziul și potasiul contribuie la sănătatea mușchilor, iar vitaminele din grupul B sunt esențiale pentru transformarea alimentelor în energie.

Cât de multe nuci ar trebui să consumăm zilnic

Deși sunt extrem de sănătoase, nucile sunt și foarte bogate în calorii, așa că porțiile trebuie să fie moderate. Mihaela Bilic recomandă o porție zilnică de aproximativ 25-30 de grame, echivalentă cu un pumnișor de nuci, adică 7 nuci întregi sau 14 jumătăți de miez.

Această cantitate oferă 196 de calorii, 4,6 g de proteine și 2,7 g de Omega-3 vegetal.

„Așa că în fiecare zi, așa, un pumnișor de nuci. Că ne fac bine”, spune nutriționista, subliniind că această gustare simplă poate fi parte dintr-o dietă echilibrată și sănătoasă.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

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