De ce te balonezi după masă — obiceiuri care contribuie la disconfort

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Balonarea după masă este una dintre cele mai frecvente neplăceri digestive. Abdomenul pare mai mare, hainele devin mai strâmte, iar senzația de presiune, gazele și crampele te chinuie ore întregi. În multe situații, balonarea este trecătoare și are legătură cu ceea ce ai mâncat, uneori, însă, poate fi simptomul unei afecțiuni grave.

Dacă te balonezi frecvent după ce mănânci, merită să privești puțin mai atent obiceiurile zilnice. Mănânci prea repede? Bei băuturi carbogazoase? Ai tendința să faci porții foarte mari sau să consumi multe alimente bogate în fibre dintr-odată? Toate acestea pot contribui la apariția gazelor și a senzației de abdomen umflat.

De ce apare balonarea după masă

Balonarea poate avea mai multe explicații. Uneori este vorba despre aerul înghițit în timpul mesei, alteori despre fermentarea unor carbohidrați care nu sunt digerați complet și ajung în intestinul gros. În alte situații, digestia este mai lentă, tranzitul intestinal este încetinit sau intestinul este mai sensibil la cantitățile normale de gaze.

Unul dintre cele mai simple mecanisme este aerofagia, adică înghițirea unei cantități mai mari de aer. Atunci când mănânci pe fugă, vorbești mult în timp ce mesteci, bei cu paiul, mesteci gumă sau consumi băuturi carbogazoase, o parte din aer ajunge în sistemul digestiv. Acest lucru poate duce la eructații, presiune abdominală și senzația că stomacul este foarte plin.

Un alt factor important este dimensiunea mesei. O porție foarte mare solicită sistemul digestiv și poate accentua senzația de prea-plin. Alimentele bogate în grăsimi pot încetini golirea gastrică, astfel încât senzația de sațietate și disconfort poate persista mai mult.

Mănânci prea repede? Poate fi unul dintre motive

Un prânz luat în grabă, între două ședințe sau în fața calculatorului, poate părea un detaliu neimportant, dar modul în care mănânci poate influența digestia. Dacă mănânci foarte repede, este mai ușor să depășești momentul în care organismul îți transmite că s-a săturat. Ajungi astfel să consumi o cantitate mai mare decât ai nevoie, iar abdomenul poate deveni tensionat după masă.

O soluție simplă este să încetinești ritmul. Mestecă bine alimentele, fă pauze scurte între îmbucături și încearcă să te oprești atunci când te simți sătulă, nu când senzația de prea-plin a apărut deja.

Băuturile carbogazoase pot umfla abdomenul

Dacă obișnuiești să bei apă minerală carbogazoasă, sucuri acidulate sau alte băuturi cu bule în timpul mesei, acestea pot contribui la balonare. Dioxidul de carbon din astfel de băuturi poate crește cantitatea de gaz din stomac și poate provoca presiune, eructații și senzația de abdomen umflat.

Problema poate fi și mai evidentă atunci când băuturile carbogazoase sunt consumate alături de o masă copioasă. Pentru a observa dacă există o legătură, încearcă să înlocuiești pentru o perioadă sucurile acidulate cu apă plată și urmărește dacă disconfortul se reduce.

Alimente care întrețin balonarea

Fasolea și lintea

Leguminoasele sunt alimente valoroase din punct de vedere nutrițional, însă fasolea și lintea pot provoca gaze și balonare la unele persoane. Motivul este legat atât de conținutul ridicat de fibre, cât și de prezența unor carbohidrați fermentabili din categoria FODMAP. Aceștia ajung în intestinul gros, unde sunt fermentați de bacteriile intestinale, proces care poate produce gaze.

Dacă nu ești obișnuită să consumi multe fibre, o creștere bruscă a cantității poate fi urmată de balonare. De aceea, este mai bine să mărești treptat aportul de fibre și să urmărești reacția organismului.

În cazul fasolei, înmuierea boabelor și schimbarea apei înainte de fierbere pot contribui la reducerea anumitor substanțe fermentabile. De asemenea, o porție mai mică poate fi mai bine tolerată decât una foarte mare.

Broccoli, conopida și varza

Broccoli, conopida, varza și varza de Bruxelles sunt legume foarte nutritive, dar pot provoca gaze la persoanele sensibile. Acestea conțin carbohidrați fermentabili, iar un consum mai mare poate accentua senzația de abdomen umflat.

Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la ele. Poți încerca porții mai mici și, în special, legume gătite în locul celor consumate în cantități mari și crude. Gătirea poate face unele dintre aceste legume mai ușor de tolerat.

Ceapa și usturoiul

Ceapa și usturoiul se regăsesc în foarte multe preparate, însă conțin fructani, carbohidrați fermentabili care pot provoca balonare în cazul persoanelor sensibile. Ceapa crudă poate fi mai dificil de tolerat pentru unele persoane.

Dacă observi că după mâncărurile foarte aromate apar gaze sau crampe, poți reduce temporar cantitatea de ceapă și usturoi. Verdețurile și alte condimente pot oferi gust preparatelor fără să fie nevoie să renunți complet la aromă.

Grâul, secara și alimentele cu gluten

Pâinea, pastele, pizza, produsele de patiserie și multe produse de panificație au la bază grâu. Pentru anumite persoane, consumul acestor alimente poate fi asociat cu balonare. Grâul conține, de asemenea, carbohidrați fermentabili, iar persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten pot avea simptome digestive precum balonare, gaze, dureri abdominale sau diaree.

Secara poate avea un efect similar la persoanele sensibile, deoarece conține atât fibre, cât și gluten.

Lactatele și intoleranța la lactoză

Laptele și produsele lactate pot fi o altă cauză a disconfortului abdominal. În cazul intoleranței la lactoză, organismul nu produce suficientă lactază, enzima necesară pentru digestia lactozei. Lactoza nedigerată ajunge în intestinul gros, unde este fermentată și poate produce gaze, balonare, crampe și diaree.

Nu toate persoanele cu intoleranță la lactoză reacționează identic. Unele pot tolera anumite produse lactate fermentate sau brânzeturi maturate, iar pentru altele pot fi mai potrivite variantele fără lactoză.

Merele

Merele sunt sănătoase și bogate în fibre, însă pentru unele persoane pot provoca balonare. Fructoza și fibrele din mere pot fi fermentate în intestinul gros și pot contribui la formarea gazelor.

Dacă merele crude îți provoacă disconfort, poți încerca o cantitate mai mică sau mere gătite și să urmărești dacă reacția este diferită. Alte fructe, precum bananele, afinele, mandarinele, portocalele sau căpșunile, pot fi alternative mai bine tolerate de unele persoane.

Îndulcitorii din produsele „fără zahăr”

Un obicei mai puțin evident care poate favoriza balonarea este consumul frecvent de produse fără zahăr, inclusiv gumă de mestecat și anumite dulciuri. Acestea pot conține alcooli de zahăr precum sorbitol, xylitol sau manitol.

Acești îndulcitori pot ajunge în intestinul gros și pot fi fermentați de bacterii, producând gaze. În cantități mai mari, pot provoca balonare, flatulență și chiar diaree.

Berea și alcoolul

Berea combină două elemente care pot favoriza disconfortul: dioxidul de carbon și carbohidrații fermentabili. Gazul poate crește presiunea în stomac, iar carbohidrații fermentabili pot contribui la formarea gazelor intestinale. În general, băuturile pe bază de alcool balonează și provoacă gaze.

Constipația poate fi un motiv pentru care te balonezi după masă

Nu întotdeauna alimentul consumat la ultima masă este vinovat. Uneori, cauza poate fi tranzitul intestinal lent. Atunci când materiile fecale se acumulează, gazele se elimină mai greu, iar abdomenul poate deveni tensionat și umflat.

Hidratarea adecvată, mișcarea zilnică și creșterea treptată a aportului de fibre pot susține un tranzit normal. Dacă însă constipația este persistentă sau se asociază cu dureri, este indicată o evaluare medicală.

Ce poți face dacă te balonezi după masă

Dacă balonarea este ocazională, câteva schimbări simple pot ajuta. În primul rând, evită să te întinzi imediat după ce ai mâncat. O plimbare ușoară de 10-15 minute poate stimula mișcările intestinale și poate favoriza eliminarea gazelor.

Poți încerca și un masaj abdominal blând, în sensul acelor de ceasornic, sau aplicarea unei surse de căldură locală, dacă aceasta îți oferă confort. Unele persoane tolerează bine ceaiurile de mentă, fenicul sau ghimbir după o masă mai grea.

În ceea ce privește alimentația, încearcă să nu elimini simultan foarte multe categorii de alimente. Este mai util să identifici treptat ceea ce îți provoacă simptomele. Un jurnal alimentar poate fi de mare ajutor: notează ce ai mâncat, aproximativ ce cantitate și când au apărut balonarea, gazele sau durerile.

Pentru mesele de zi cu zi, poți opta temporar pentru alimente pe care le tolerezi mai ușor, precum orez, cartofi fierți, morcovi gătiți, dovlecei, carne slabă sau pește. Apoi, alimentele care au fost reduse pot fi reintroduse treptat, observând reacțiile organismului.

Când balonarea necesită un consult medical

Balonarea ocazională este, de cele mai multe ori, legată de alimentație sau de modul în care mănânci. Totuși, nu trebuie ignorată atunci când devine persistentă, severă sau apare împreună cu alte simptome.

Este recomandat să discuți cu un medic dacă balonarea se asociază cu scădere inexplicabilă în greutate, vărsături persistente, sânge în scaun, anemie, febră, durere abdominală severă sau abdomen rigid. De asemenea, debutul brusc și intens al simptomelor reprezintă un motiv pentru evaluare medicală.

Balonarea repetată poate apărea în contextul unor intoleranțe alimentare, al sindromului de intestin iritabil, constipației sau altor tulburări digestive. Dacă simptomele persistă mai mult de câteva săptămâni ori se agravează, este important să fie identificată cauza, nu doar să fie mascate simptomele.

Cum previi balonarea după masă

Prevenția începe cu obiceiuri aparent banale, dar importante. Încearcă să ai mese regulate, să eviți porțiile foarte mari, să mănânci încet și să bei suficientă apă pe parcursul zilei. Limitează băuturile carbogazoase și fă mișcare în fiecare zi, chiar dacă este vorba doar despre o plimbare.

Nu trebuie să consideri automat „alimente rele” fasolea, lintea, broccoli, merele, lactatele sau cerealele. Ele sunt alimente sănătoase, dar problema apare mai ales atunci când sunt consumate în cantități mari, introduse brusc în alimentație sau nu sunt bine tolerate de organism.

Cel mai bun punct de plecare este să observi tiparul: ce mănânci, cât mănânci, cât de repede iei masa și ce simptome apar ulterior. În acest fel, poți descoperi dacă balonarea este legată de un anumit aliment sau, mai degrabă, de combinația dintre alimentație și obiceiurile zilnice.

Foto: Shutterstock

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