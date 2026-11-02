Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui: „Credea că e o glumă”. Când și cum i-a adresat Elena întrebarea

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Soția lui Mihai Albu, Elena, a dezvăluit că ea a fost cea care l-a „cerut în căsătorie”. Momentul spontan a marcat începutul unei povești de dragoste unice.

Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui

O cerere în căsătorie atipică, o poveste de dragoste autentică și curajul de a merge împotriva așteptărilor – așa poate fi rezumată relația designerului de pantofi Mihai Albu cu soția sa, Elena. Într-un interviu pentru VIVA!, Elena a dezvăluit detalii neașteptate despre momentul în care i-a propus lui Mihai să-i devină soț.

„Nu am spus niciodată că el m-a cerut de soție, de fapt eu am făcut-o”, povestește Elena. Totul s-a întâmplat într-o zi obișnuită, la aproape un an de la prima lor întâlnire. Cei doi erau pe canapea, iar Elena, aflată într-o dispoziție bună, l-a întrebat spontan: „Ai vrea să ne căsătorim?”. Răspunsul lui Mihai a venit cu o doză de confuzie: „Credea că e o glumă, însă, confuz, a acceptat”.

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„Mă simțeam completă lângă acest bărbat””

Relația lor a început într-un context neobișnuit. Mihai, care traversa o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate ale mamei sale, a cunoscut-o pe Elena, medic de profesie, în căutarea unui sprijin. Cei doi au construit treptat o legătură solidă, care avea să se transforme într-o poveste de iubire ce sfida convențiile.

„A ținut să precizeze că este cu atâtea probleme, încât nu găsește potrivit ca eu să mă leg pentru totdeauna de el. L-am liniștit, experimentasem destule momente dificile împreună, încât căpătasem o toleranță la greutăți, și totuși, eu mă simțeam completă lângă acest bărbat”, a adăugat Elena, pentru VIVA!.

Decizia spontană a fost urmată de o vizită la mall, unde au ales împreună verighetele. „Sunt aceleași pe care le purtăm și astăzi, fără a ști cât urma să le încerce timpul.”

După patru ani de relație, Mihai și Elena Albu demonstrează că respectul reciproc și sinceritatea sunt pilonii unei relații durabile. Povestea lor este o inspirație pentru cei care se tem că nu-și vor reface viața după o anumită vârstă.

Foto: Instagram; Facebook

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