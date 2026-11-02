Babasha și Mălina Ciubotariu și-au botezat fiul. Dorian Popa și soția lui, printre invitații de la eveniment

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Babasha și logodnica lui, Mălina Ciubotariu, și-au botezat fiul, pe Cairo, în vârstă de un an și jumătate. Evenimentul special a avut loc în Domnești, iar printre invitați s-au numărat și Dorian Popa alături de soția sa, Andreea.

Babasha și Mălina Ciubotariu și-au botezat fiul

Vlad Babașa, cunoscut drept Babasha, și logodnica sa, Mălina Ciubotariu, au trăit o zi plină de emoții intense când și-au botezat fiul, Cairo, în vârstă de un an și jumătate. Evenimentul a fost marcat de prezența prietenilor apropiați, printre care s-au numărat și Dorian Popa și soția sa, Andreea.

Pentru această ocazie specială, Babasha a ales un costum bej, completat de o cămașă albă, în timp ce Mălina a strălucit într-o rochie aurie, lungă, cu o crăpătură pe picior, accesorizată cu sandale aurii. Apariția ei a captat toate privirile.

Dorian Popa a optat pentru un costum maro-ciocolatiu și o cămașă neagră, în timp ce soția sa, Andreea, a purtat o rochie neagră mulată, cu mâneci și un decolteu în formă de inimă. Dorian a împărtășit momente din ziua specială pe rețelele sociale.

Potrivit declarațiilor făcute la „Xtra Night Show”, Babasha și-a dorit ca fiul său să fie botezat când va fi puțin mai mare. „Eu consider, pe lângă cât de mult îl iubesc pe Cairo, băiatul nostru, m-a făcut să o iubesc de 10 ori mai mult pe ea pentru că o văd cât de puternică e și cât de devotată este pentru a fi o mamă bună pentru băiatul nostru. (…) Aș dori eu să îl fac atunci (botezul – n.red.) când e puțin mai măricel copilul, bine până într-un an. Nu am vrut să îl fac acum la două-trei lunițe”, spunea artistul.

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S-a zvonit că Babasha și Mălina s-au despărțit

Evenimentul a consolidat legătura dintre Babasha și Dorian Popa, care sunt și vecini în Domnești, unde cântărețul și-a achiziționat o casă lângă locuința vloggerului.

Deși despre Babasha și Mălina s-a speculat recent că s-ar fi despărțit, după dispariția pozelor comune de pe rețelele sociale și a faptului că nu se mai urmăresc pe Instagram, cei doi au părut o familie fericită în ziua botezului fiului lor.

Babasha și Mălina s-au cunoscut când el era în liceu, iar ea la facultate, între ei fiind o diferență de vârstă de aproape trei ani. Mălina a apărut în videoclipul primei piese a lui Babasha, însă a fost dragoste la prima vedere doar pentru el. Cei doi au devenit un cuplu mai târziu, când el s-a mutat la București.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București.

De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică șmecheră, dar nu mă bagă asta în seama, că-s puștan. Ulterior m-am mutat și eu la București și ne-am întâlnit în mai multe episoade, întâmplător, într-un mod frumos. Și la melodia «Nebună», tot ea este protagonista. Și ea m-a admirat și respectat pe parcursul anilor și eu pe ea”, a declarat Babasha, la podcastul The News Man.

Foto: Instagram

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