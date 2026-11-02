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Ciara Mageean, campioană europeană și olimpică, s-a stins din viață la 34 de ani pe 1 noiembrie, doar la câteva zile după ce și-a celebrat nunta alături de partenerul său de un deceniu, Thomas Moran. Trista veste a fost dată de familia sa, în mediul online.

Ciara Mageean a murit la 34 de ani

Ciara Mageean și-a sărbătorit iubirea cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață pe 1 noiembrie 2026, la vârsta de 34 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul colorectal în stadiu terminal.

Pe 13 octombrie, Ciara și partenerul ei de viață, Thomas Moran, au spus ”Da” într-o ceremonie civilă restrânsă în Belfast, sărbătorind alături de familie și prieteni. Pe 25 octombrie, cu doar câteva zile înainte de dispariția sa, cei doi au organizat o a doua ceremonie de nuntă la Castelul Darver, în pitoreasca regiune County Louth.

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Ciara Mageean a împărtășit câteva fotografii din ziua specială, spunând: „Sper că nu v-ați gândit că vom sări peste petrecere”.

Îmbrăcată într-o rochie albă simplă și cu un voal tradițional, atleta a descris ziua ca fiind „incredibilă” și petrecută cu „oamenii cei mai minunați”.

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Sportiva a primit cruntul diagnostic în 2025

Lupta Ciarei Mageean cu boala a început în mai 2025, la doar câteva luni după ce Thomas Moran i-a adresat marea întrebare. În ianuarie 2025, atleta a anunțat fericita veste a logodnei, descriind-o drept „cel mai mare premiu de până acum” și „cea mai ușoară întrebare la care am răspuns vreodată”.

Într-o postare plină de recunoștință, ea a scris: „Tommy a fost stânca de lângă mine timp de peste zece ani, iar acum, partenerul meu de antrenament pe viață”.

În ciuda diagnosticului crunt, Ciara Mageean nu a lăsat cancerul să-i umbrească planurile. Într-un interviu acordat BBC în iulie, a declarat: „Nu voi lăsa acest cancer să-mi stea în cale”.

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Deși a aflat că boala avansa, inclusiv cu celule canceroase descoperite într-o coastă, Ciara Mageean a decis să își trăiască visul.

„Am discutat cu echipa și i-am întrebat: «Care-i treaba dacă sunt pe chimioterapie și vreau să am o nuntă? Putem întrerupe puțin tratamentul în octombrie, ca să-mi crească imunitatea și să pot avea o petrecere pe cinste să sărbătorim eu și Tommy?»”

Din păcate, pe 1 noiembrie, vestea dispariției Ciarei Mageean a fost anunțată pe contul ei oficial de Instagram.

„La ora 6.30 în această dimineață, Ciara a pierdut lupta cu cancerul, înconjurată de cei dragi. O fiică iubită, soră, soție, prietenă și o sursă de inspirație pentru atât de mulți, va fi profund regretată”, se arată în mesajul publicat pe Instagram.

Pe lângă cariera ei impresionantă, dublă olimpică și campioană europeană, Ciara Mageean a lăsat moștenire o lecție profundă despre curaj, iubire și lupta cu demnitate.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia

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