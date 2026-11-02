  MENIU  
Home > Vedete > Ciara Mageean a murit la câteva zile de la nuntă. Campioana olimpică avea 34 de ani

Ciara Mageean a murit la câteva zile de la nuntă. Campioana olimpică avea 34 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 02.11.2026, 11:15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ciara Mageean, campioană europeană și olimpică, s-a stins din viață la 34 de ani pe 1 noiembrie, doar la câteva zile după ce și-a celebrat nunta alături de partenerul său de un deceniu, Thomas Moran. Trista veste a fost dată de familia sa, în mediul online.

Ciara Mageean a murit la 34 de ani

Ciara Mageean și-a sărbătorit iubirea cu doar câteva zile înainte de a se stinge din viață pe 1 noiembrie 2026, la vârsta de 34 de ani, după o luptă curajoasă cu cancerul colorectal în stadiu terminal.

ciara m ageeanIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Pe 13 octombrie, Ciara și partenerul ei de viață, Thomas Moran, au spus ”Da” într-o ceremonie civilă restrânsă în Belfast, sărbătorind alături de familie și prieteni. Pe 25 octombrie, cu doar câteva zile înainte de dispariția sa, cei doi au organizat o a doua ceremonie de nuntă la Castelul Darver, în pitoreasca regiune County Louth.

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Ciara Mageean a împărtășit câteva fotografii din ziua specială, spunând: „Sper că nu v-ați gândit că vom sări peste petrecere”.

Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Recomandarea zilei

Îmbrăcată într-o rochie albă simplă și cu un voal tradițional, atleta a descris ziua ca fiind „incredibilă” și petrecută cu „oamenii cei mai minunați”.

Citește și: Cum își cresc Antonia și Alex Velea băieții: „Am mustrări de conștiință”

O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
O înregistrare din anul 2000 face furori pe internet! Blonda din dreapta lui Mircea Badea, avea atunci 19 ani și lucra la un Xerox. Azi e una dintre cele mai mari vedete din România și e schimbată total!! Ai ghicit cine e?
Recomandarea zilei

Citește și: Cum trăiește Mircea Solcanu dintr-o pensie de 2.080 de lei. „Dumnezeu poartă de grijă!” Dezvăluirile emoționante ale fostului prezentator TV

Sportiva a primit cruntul diagnostic în 2025

Lupta Ciarei Mageean cu boala a început în mai 2025, la doar câteva luni după ce Thomas Moran i-a adresat marea întrebare. În ianuarie 2025, atleta a anunțat fericita veste a logodnei, descriind-o drept „cel mai mare premiu de până acum” și „cea mai ușoară întrebare la care am răspuns vreodată”.

Într-o postare plină de recunoștință, ea a scris: „Tommy a fost stânca de lângă mine timp de peste zece ani, iar acum, partenerul meu de antrenament pe viață”.

În ciuda diagnosticului crunt, Ciara Mageean nu a lăsat cancerul să-i umbrească planurile. Într-un interviu acordat BBC în iulie, a declarat: „Nu voi lăsa acest cancer să-mi stea în cale”.

Citește și: Lux, muzică live și controverse vestimentare la Timișoara! Cât a costat, de fapt, haina de blană purtată de Sorina Docuz la brațul lui Marcel Ciolacu

Citește și: Diana Ionescu a intrat în șoc anafilactic în timp ce se afla pe scenă. Artista nu a vrut să întrerupă show-ul: „Simțeam că mă sufoc”

Deși a aflat că boala avansa, inclusiv cu celule canceroase descoperite într-o coastă, Ciara Mageean a decis să își trăiască visul.

„Am discutat cu echipa și i-am întrebat: «Care-i treaba dacă sunt pe chimioterapie și vreau să am o nuntă? Putem întrerupe puțin tratamentul în octombrie, ca să-mi crească imunitatea și să pot avea o petrecere pe cinste să sărbătorim eu și Tommy?»”

Din păcate, pe 1 noiembrie, vestea dispariției Ciarei Mageean a fost anunțată pe contul ei oficial de Instagram.

„La ora 6.30 în această dimineață, Ciara a pierdut lupta cu cancerul, înconjurată de cei dragi. O fiică iubită, soră, soție, prietenă și o sursă de inspirație pentru atât de mulți, va fi profund regretată”, se arată în mesajul publicat pe Instagram.

Pe lângă cariera ei impresionantă, dublă olimpică și campioană europeană, Ciara Mageean a lăsat moștenire o lecție profundă despre curaj, iubire și lupta cu demnitate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ciara Mageean

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
GSP.ro
Concediată, a renunțat la cariera în sport și s-a alăturat unei platforme destinată adulților: „Mi-au spulberat visul”
Concediată, a renunțat la cariera în sport și s-a alăturat unei platforme destinată adulților: „Mi-au spulberat visul”
Click.ro
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”
Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”
TV Mania
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
Redactia.ro
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Citește și...
Audienţa de la Dinamo – FCSB 2-1 a spulberat-o pe cea de la CSA Steaua – CS Dinamo 0-0! Câţi oameni au urmărit la TV cele două derby-uri
Cum arată noile cupoane de pensii, ce se schimbă concret și cine le primește primul. Pensionarii reacționează: „Grafica era importantă!”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Notificări de la ANAF pentru românii care au locuințe scumpe. Ce obligații au proprietarii
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz. Cei doi trebuiau să se căsătorească la finalul lunii noiembrie
Atleta Julieta Gallego a murit la 24 de ani. A fost victima accidentului feroviar din Spania
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
EXCLUSIV. Imagini necenzurate de la paranghelia PSD de la Timişoara

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ionuț Chirilă se teme că fratele său ar putea fi înlăturat de la Vocea României: „Ar trebui să piardă”. Antrenorul a dezvăluit salariul lui Tudor Chirilă
Ionuț Chirilă se teme că fratele său ar putea fi înlăturat de la Vocea României: „Ar trebui să piardă”. Antrenorul a dezvăluit salariul lui Tudor Chirilă
Andreea Popescu, adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc: „Nu mă simțeam împlinită sufletește”/ Exclusiv
Andreea Popescu, adevărul despre divorțul de Rareș Cojoc: „Nu mă simțeam împlinită sufletește”/ Exclusiv
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Românii au 4 zile libere la finalul lunii viitoare. Cât costă un sejur în stațiunile din țară în minivacanța de Sf. Andrei și 1 Decembrie
Avantaje
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
De ce ies mereu împreună? Ramona Olaru explică legătura dintre ea și Aris Eram: Motivul real pentru care fiul Andreei Esca o însoțește la evenimente: „L-a învățat soră-sa să..."
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Cum arăta Oana Roman la prima petrecere VIVA!, în urmă cu 27 de ani. Imaginea de colecție alături de Mihai Mitoșeru
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui: „Credea că e o glumă”. Când și cum i-a adresat Elena întrebarea
Mihai Albu, cerut în căsătorie de soția lui: „Credea că e o glumă”. Când și cum i-a adresat Elena întrebarea
Oana Roman ajunge pe masa de operație, după ani de amânări: „E musai să o fac din punct de vedere medical”
Oana Roman ajunge pe masa de operație, după ani de amânări: „E musai să o fac din punct de vedere medical”
Florin Dumitrescu și-a decorat casa de Crăciun în octombrie: „Sunt convins 100% că vom avea o super reacție”
Florin Dumitrescu și-a decorat casa de Crăciun în octombrie: „Sunt convins 100% că vom avea o super reacție”
Horoscop 3 noiembrie 2026. Zodia care riscă să-și compromită sănătatea muncind prea mult
Horoscop 3 noiembrie 2026. Zodia care riscă să-și compromită sănătatea muncind prea mult
Observator News
Vremea de mâine 3 noiembrie. Plouă fără oprire în mai multe judeţe. O regiune va fi lovită de viscol
Vremea de mâine 3 noiembrie. Plouă fără oprire în mai multe judeţe. O regiune va fi lovită de viscol
Libertatea pentru Femei
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică. Tocmai au anulat nunta
Cine este Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu. De la Miss Buzău, la relații cu nume mari din politică. Tocmai au anulat nunta
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Cine e și cu ce se ocupă Elena Simonis, soția lui Alfred Simonis. Numele ei, pe buzele tuturor după botezul grandios de la Timișoara
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Au facut ravagii cu blana , dar explicatia e si mai si. De unde spune Marcel Ciolacu ca s-a achizitionat haina mult discutata
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medicina anului 2030, tehnologia și inteligența artificială, în centrul Conferinței Naționale MedLife
Medicina anului 2030, tehnologia și inteligența artificială, în centrul Conferinței Naționale MedLife
Patriarhul Daniel avertizează: „Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”. Ce ne poate condamna după moarte
Patriarhul Daniel avertizează: „Iadul sau raiul încep încă din lumea aceasta în sufletul nostru”. Ce ne poate condamna după moarte
Un nou medicament pentru slăbit face furori! Participanții au pierdut 12,7% din greutate chiar și cu doza minimă
Un nou medicament pentru slăbit face furori! Participanții au pierdut 12,7% din greutate chiar și cu doza minimă
Se caută medici pentru 8 funcții de conducere! Ce specializări sunt vizate și până când se pot depune dosarele
Se caută medici pentru 8 funcții de conducere! Ce specializări sunt vizate și până când se pot depune dosarele
TV Mania
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
A reapărut după mult timp și a atras toate privirile! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, are 52 de ani, iar antrenorul a făcut o declarație despre femeia care i-a marcat viața. Vezi GALERIA FOTO!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, experiență de neuitat la Londra! Actrița a avut parte de un moment la care nici acum nu-i vine să creadă! Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, experiență de neuitat la Londra! Actrița a avut parte de un moment la care nici acum nu-i vine să creadă! Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Imagini nemaivăzute cu Bianca Ghiurcă înainte de operațiile estetice. Cât de mult s-a schimbat soția lui Marco de la Insula Iubirii
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
Libertatea
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Adevărul despre haina de blană purtată de Sorina Docuz. Turcii din bazar au spus cât costă într-un mesaj video în română, pe Instagram
Ada Galeș, despre cancer și divorț: „Am schimbat savoarea cu care mă uit la viață”
Ada Galeș, despre cancer și divorț: „Am schimbat savoarea cu care mă uit la viață”
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
România, promovată pe postul BBC World News: trei spoturi realizate cu britanicul Charlie Ottley sunt difuzate în noiembrie, pentru atragerea turiștilor străini
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Cod portocaliu emis de ANM, ploi de până la 90 l/mp, ninsori, strat de zăpadă și viscol la munte până miercuri. Noi avertizări de vreme severă în România
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton