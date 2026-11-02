Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz. Cei doi trebuiau să se căsătorească la finalul lunii noiembrie

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Planurile de nuntă dintre Marcel Ciolacu (58 ani) și partenera sa de viață, Sorina Docuz (35 ani), au fost date peste cap pe ultima sută de metri. Deși cei doi plănuiseră să își unească destinele la finalul acestei luni, evenimentul a fost anulat în urma valului de controverse stârnit în spațiul public în ultimele zile.

Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz

Marcel Ciolacu a confirmat decizia într-o manieră surprinzătoare, lăsând să se înțeleagă că povestea lor de dragoste traversează o etapă de reevaluare.

„Rămânem în probe o perioadă”, a precizat Marcel Ciolacu pentru G4Media.

Decizia de a amâna pasul cel mare vine imediat după weekendul trecut, când cuplul a participat la Timișoara la botezul copilului politicianului Alfred Simonis. La eveniment, ținutele invitaților și ale partenerelor acestora au atras atenția internauților, însă piesa de rezistență care a aprins spiritele pe rețelele sociale a fost haina de blană purtată de Sorina Docuz.

În mediul online s-a speculat rapid că ar fi vorba despre o haină din șinșilă cu o valoare de peste 10.000 de euro, stârnind critici dure legate de opulență. Marcel Ciolacu a ținut însă să demonteze aceste zvonuri, explicând că piesa vestimentară a fost, de fapt, o achiziție mult mai modestă: haina ar fi fost cumpărată dintr-un bazar din Istanbul și ar fi costat doar 500 de euro.

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Ecoul din viața publică și scuzele oficiale

Impactul aparițiilor de la eveniment a fost resimțit puternic și pe scena politică. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a ținut să adreseze public scuze pentru impresia lăsată de imaginile apărute în spațiul public, recunoscând contrastul dureros dintre ținutele sofisticate și contextul economic actual.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți (…). Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate”, a afirmat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

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Presiunea publică și atenția nedorită asupra ținutelor par să fi cântărit greu în intimitatea cuplului, determinându-i pe Marcel Ciolacu și Sorina Docuz să pună pe pauză pregătirile pentru rochia de mireasă și verighete.

Sursă foto: Captură video, Hepta

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