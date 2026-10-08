Valerie Lungu și Alex Gîlcă au vrut să anuleze nunta după Asia Express: „Eram șocată și devastată”

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost pe punctul de a-și anula nunta, după ce a început difuzarea emisiunii Asia Express. Influencerița s-a măritat pe 23 septembrie și a avut parte de nunta visurilor sale.

Valerie Lungu a vrut să anuleze nunta

Valerie Lungu a dezvăluit recent că a fost la un pas să-și anuleze nunta cu Alex Gîlcă. Decizia radicală venea pe fondul unui val de comentarii negative primite după participarea la show-ul Asia Express. În ciuda dificultăților, cei doi și-au unit destinele pe 23 septembrie, iar imaginile de la cununia civilă au fost făcute publice abia o săptămână mai târziu.

Asia Express a fost o aventură intensă pentru influenceriță, dar și o provocare emoțională.

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior. Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu, pe Instagram.

Această dualitate și criticile apărute pe rețelele sociale au făcut-o să se gândească serios la anularea nunții.

„Sincer, eram șocată și devastată, mai ales pentru că eu nu suport minciuna și urăsc prefăcătoria. Să vii să-mi spui un lucru în față, să-ți ceri scuze, iar apoi să mergi la careu și la testimoniale să vorbești urât despre mine este, din punctul meu de vedere, un comportament răutăcios și lipsit de sinceritate”, a mai scris influencerița.

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Influencerița și Alex Gîlcă s-au căsătorit după 4 ani de relație

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează un cuplu de patru ani, iar pasul către căsătorie a fost unul firesc. Totuși, momentele de cumpănă nu au lipsit. Criticile primite au pus o presiune uriașă asupra ei, dar dragostea și sprijinul lui Alex au ajutat-o să depășească momentele dificile.

În ciuda provocărilor, influencerița a ales să vadă partea plină a paharului.

„Am ales să păstrez în suflet tot ce a fost mai bun din această experiență”, a spus ea. Fanii care o urmăresc pe rețelele sociale au susținut-o și au felicitat-o pentru curajul de a-și urma inima.

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Cei doi și-au spus „DA” pe 23 septembrie, iar o săptămână mai târziu au împărtășit imagini de la nunta discretă.

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Sursă foto: Instagram

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