De ce nu a chemat Valerie Lungu niciun coleg din Asia Express la cununie: „Să mă laud cu ce?” Ce spune despre vedetele din competiție

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Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă, s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au stârnit numeroase reacții.

Urmăritorii au observat rapid că printre invitați nu s-a aflat niciunul dintre foștii concurenți de la Asia Express, lucru care a dat naștere unor speculații despre posibile certuri apărute după filmări.

De ce nu și-a invitat colegia din Asia Express la cununie

Aventura intensă din cadrul emisiunii „Asia Express” a adus-o pe Valerie Lungu și mai mult în atenția publicului, fanii urmărindu-i cu interes fiecare pas și după încheierea filmărilor. Deși experiența competiției i-a pus pe concurenți în situații limită și a creat anumite legături între ei, internauții au observat imediat un detaliu surprinzător: niciunul dintre foștii ei colegi de platou nu a fost prezent la marele eveniment din viața ei personală.

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Influencerița a intervenit pentru a lămuri situația și a explicat motivul pentru care a preferat o ceremonie intimă:

„Noi nu am făcut nuntă, ci cununia civilă unde vin cei mai apropiați oameni. Să mă laud cu ce? Eu am nevoie de oameni reali, nu de faimă”, a transmis Valerie.

Influencerița, la un pas să nu-și cheme propria mamă la cununie

Nu mai este un secret pentru nimeni că între Valerie Lungu și mama sa, Victoria Lungu, există o distanță emoțională considerabilă. După numeroase discuții publice despre legătura lor complicată, inclusiv despre posibilitatea ca artista să lipsească de la nunta fiicei sale, tânăra a făcut un pas spre reconciliere și a hotărât să o invite la ceremonie. Cu toate acestea, modul în care a procedat a lăsat un gust amar interpretei din Republica Moldova.

Prezentă în studioul unei emisiuni radio, Victoria Lungu a dezvăluit că a primit invitația sub forma unui banal mesaj pe WhatsApp, mărturisind că ar fi așteptat un gest mult mai personal și o implicare reală din partea fiicei sale într-un moment atât de important.

”A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: «dragă… te invităm… mulțumim». Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat Victoria Lungu, la Radio Noroc.

Foto – Facebook / Instagram

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