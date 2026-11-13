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Andreea Popescu explică de ce a păstrat numele fostului soț. „Așa mă cheamă în buletin!” Cum și-a cumpărat mașina de 41.000 de euro

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.  Actualizat 13.11.2026, 12:02
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Andreea Popescu a intervenit pe rețelele sociale după ce numărul de înmatriculare de la noua sa mașină a stârnit discuții printre fani. Creatoarea de conținut a ales combinația de litere „ACJ”, iar unii urmăritori au presupus că detaliul arată că nu a trecut peste despărțirea de Rareș Cojoc.

De ce a păstrat numele fostului soț după divorț

Cei doi au divorțat după o relație de 15 ani din care au rezultat trei copii: Ioachim, Anastasia și Alexie. Deranjată de comentarii, fosta dansatoare a publicat un clip pe Instagram în care a explicat clar că plăcuța conține propriile inițiale din buletin și a spus de ce a ales să nu renunțe la numele de familie după separare.

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„Fraților, mă cheamă Andreea Cojoc de 11 ani aproape. Așa mă cheamă în buletin. Nu am pus la mașină nici Ioachim, Anastasia sau Alexie, pentru că nu am vrut să se supere niciunul dintre copii. Mi-am pus numărul ACJ. Andreea Cojoc. Așa mă cheamă în buletin. Am păstrat numele pentru copii. Am vrut să avem același nume. Sunt mândră de acest nume”, a declarat Andreea Popescu pe Instagram.

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Motivul pentru care Andreea Popescu a păstrat numele fostului soț, Rareș Cojoc. Cât a costat-o pe vedetă noua mașină. „Plătesc rată lunară”IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

În timp ce fostul campion mondial la dans sportiv are o nouă relație cu modelul Claudia Dumitru, Andreea Popescu se concentrează pe proiectele profesionale și pe cei mici. Foștii parteneri mențin o relație civilizată pentru binele familiei.

„Mașina este cumpărată. Am dat 41 de mii de euro!”

Totodată, influencerița a răspuns și curiozităților legate de situația sa financiară, în contextul în care povestise anterior că locuiește într-un penthouse închiriat. Ea a explicat direct cum a achiziționat autoturismul evaluat la 41.000 de euro.

„Mașina este cumpărată. Am dat 41 de mii de euro. Am luat-o în leasing. Plătesc rată lunară. Am avut o mașină pe care mi-au dat-o timp de trei săptămâni, până îmi vine mașina asta. (…) Sunt o persoană care își câștigă existența din social media de patru-cinci ani. Cât sunt sau nu plătită este fix problema mea”, a mai adăugat Andreea Popescu.

Foto – Facebook / Instagram

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