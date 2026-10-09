Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, în ipostaze tandre împreună în mediul online. Modelul i-a făcut o declarație de dragoste dansatorului

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Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat competiția WDSF GrandSlam din Roma, iar iubita lui, Claudia Dumitru, i-a făcut o declarație de dragoste cu această ocazie. Perechea s-a afișat în ipostaze romantice în mediul online.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, în ipostaze tandre împreună în mediul online

Rareș Cojoc, campion mondial la dans sportiv, a învins încă un titlu pe scena WDSF GrandSlam din Roma, unde a câștigat alături de partenera sa de dans, Andreea Matei. Performanța lor excepțională le-a adus un nou trofeu, confirmându-le poziția de top în lumea dansului sportiv. Însă, competiția nu a fost singurul motiv de sărbătoare pentru Rareș.

După triumful de la Roma, Rareș a fost felicitat cu o declarație de dragoste emoționantă de iubita sa, Claudia Dumitru. Fotomodelul a împărtășit și un colaj romantic alături de dansator pe rețelele sociale. Imaginile surprind cuplul într-un moment tandru, întâi zâmbind către cameră, apoi Claudia sărutându-l pe obraz pe dansator. „Campionul meu”, a scris Claudia pe imagini.

Relația dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru a început discret, după ce dansatorul a divorțat de Andreea Popescu. Cei doi preferă intimitatea, însă în ultimele luni au fost văzuți tot mai des împreună, semn că legătura lor devine din ce în ce mai profundă.

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Ce spune Andreea Popescu despre întâlnirea cu Claudia Dumitru

Într-un gest de maturitate și respect, Andreea Popescu, fosta soție a lui Rareș, a dezvăluit pentru Știrile Antena Stars că a cunoscut-o deja pe Claudia și că între ele există o relație de respect reciproc. „Nu intervin în viața lui, nu complic situația. (…) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie”, a mărturisit Andreea.

Aceasta a subliniat că prioritatea sa rămâne creșterea armonioasă a celor trei copii pe care îi are cu Rareș Cojoc. „Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie. (…) Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a mai adăugat ea.

Performanțele de pe ringul de dans și relațiile armonioase din viața personală sunt o sursă de bucurie și stabilitate în viața lui Rareș Cojoc în acest moment.

Foto: Instagram

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