Ariana Grande a revenit în brațele fostului iubit. Cum au fost surprinși cei doi

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Ariana Grande (33 ani) și Ricky Alvarez (35 ani) și-au făcut debutul pe covorul roșu pe 11 noiembrie, la premiera filmului Focker-in-Law din New York. Cei doi, care au mai fost împreună în 2015-2016, și-au reînnoit relația și radiază de fericire.

Ariana Grande și Ricky Alvarez au debutat oficial ca pereche

Ariana Grande și Ricky Alvarez și-au făcut debutul oficial ca pereche pe covorul roșu, iar fanii sunt în extaz! Cei doi au fost prezenți împreună miercuri, 11 noiembrie 2026, la premiera filmului ”Focker-in-Law”, care a avut loc în New York City, marcând o nouă etapă în relația lor.

Artista a strălucit într-o rochie albă cu dungi gri deschis și detalii florale elegante, accesorizată cu o fundiță albă prinsă în coada sa caracteristică. Alături de ea, Ricky Alvarez, fost dansator de fundal și actual iubit, a optat pentru un look relaxat și modern: sacou negru, cămașă albă și jeanși. Cu brațele încolăcite unul în jurul celuilalt, cei doi au radiat fericire în timp ce pozau pentru fotografi și schimbau zâmbete și șoapte între ei.

„Relația lor este mai vizibilă ca niciodată”, au remarcat fanii pe rețelele de socializare după ce Alvarez a postat o fotografie cu amândoi pe Instagram Stories, în care Ariana își odihnea mâna pe brațul lui.

Imaginea, însoțită de textul ”Fockers” scris într-un font graffity, a fost rapid repostată de cântăreață pe propriul cont.

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O dragoste ce a renăscut

Speculațiile despre relația lor au început în iunie 2026, când au fost văzuți împreună la prânz în Austin, Texas. În luna august, zvonurile s-au confirmat după ce Ariana a publicat pe Instagram o serie de fotografii, inclusiv câteva cu ei doi.

Un moment notabil a venit în septembrie, în timpul turneului său „Eternal Sunshine”, când artista și-a schimbat versurile hitului ”thank u, next” pentru a reflecta sentimentele actuale: „Wrote some songs about Ricky / I’m tryna make him my last.”

De atunci, Ariana Grande nu s-a ferit să împărtășească momente speciale alături de Ricky Alvarez pe social media. Într-un carusel de fotografii publicat pe 2 noiembrie, cei doi sunt surprinși îmbrățișați, privindu-se în ochi, în mijlocul unei grădini din New York. Într-o altă imagine, artista îl sărută tandru pe frunte, oferind încă o dovadă a legăturii lor profunde.

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Ariana Grande și Ricky Alvarez, o poveste începută cu ani în urmă

Aceasta nu este însă prima dată când drumurile lor se intersectează. Ariana Grande și Ricky Alvarez s-au întâlnit pentru prima dată în timpul turneului ”Honeymoon” din 2014-2015, când el făcea parte din echipa ei de dansatori. Au început să se întâlnească în aprilie 2015, dar s-au despărțit în iulie 2016. Acum, relația lor pare să fi revenit mai puternică ca niciodată.

Ricky Alvarez a devenit și parte din proiectele profesionale ale Arianei. Pe contul oficial al brandului său de frumusețe, R.E.M. Beauty, el a apărut într-un videoclip simpatic, participând la provocarea ”what’s on my lips.” Momentul a inclus un sărut dulce între cei doi, iar Ricky a ghicit corect toate produsele, inclusiv unul care urmează să fie lansat în perioada sărbătorilor.

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Sursă foto: Profimedia

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