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Cum au reacționat socrii Paulei Chirilă când au aflat de relația ei cu Dan Giuvelic: „I-a pus un pic în gardă!”

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Paula Chirilă traversează una dintre cele mai senine și împlinite etape ale vieții sale, după ce s-a căsătorit civil cu Dan Giuvelic, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de trei ani. Dincolo de zâmbetele și fericirea afișate acum, drumul celor doi până în fața ofițerului de stare civilă a presupus depășirea unor bariere emoționale puternice, dar și a prejudecăților venite din partea societății și chiar a apropiaților, din cauza diferenței de vârstă de 15 ani dintre ei.

Cum a privit familia lui Dan Giuvelic diferența de vârstă dintre cei doi

După o căsnicie anterioară care a durat 12 ani și s-a încheiat printr-un divorț, actrița recunoaște că și-a ridicat numeroase ziduri de protecție și a privit cu multă prudență începutul acestei relații. Nici părinții partenerului ei nu au fost lipsiți de rețineri în prima fază, fiind puși în gardă de diferența de vârstă, însă timpul și fericirea autentică a cuplului le-au spulberat orice urmă de îndoială.

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„El cred că are modelul părinților, am văzut cum sunt părinții lui și cât de mult se iubesc și se respectă după mulți ani de căsătorie. Era la fel bariera asta de vârstă, care cred că și pe ei i-a pus un pic în gardă și i-a făcut să fie sceptici, dar după aia m-au cunoscut și au văzut cât de fericiți suntem. Există prejudecăți, mai ales atunci când vine vorba despre o femeie mai mare decât partenerul ei, prejudecățile sunt mai aspre”, a declarat Paula Chirilă la Știrile Antena Stars.

Zidurile emoționale ridicate de actriță la începutul poveștii de dragoste

Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedităIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Actrița a mărturisit sincer că maturitatea dobândită devreme a făcut-o să se îndoiască inițial de faptul că un bărbat mai tânăr cu un deceniu și jumătate ar putea fi pe aceeași lungime de undă cu ea. Perseverența și răbdarea lui Dan Giuvelic au reușit însă să dărâme temerile actriței, demonstrându-i că vârsta din buletin nu definește profunzimea unui om.

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„La început, eram foarte sceptică, tocmai din cauza diferenței de vârstă, eu eram matură de mică și îmi era greu să accept că un om de vârsta lui poate să fie matur, adică nu îl cunoșteam. A avut încăpățânarea și zidurile de le construisem în jurul meu”, a mai povestit vedeta.

Emoții uriașe la primărie după ce mirii au întârziat la propria cununie

Ziua în care cei doi și-au oficializat relația a venit la pachet și cu un episod demn de o comedie romantică. Blocați în traficul infernal de pe DN, Paula Chirilă și Dan Giuvelic au ajuns la primărie cu un sfert de oră mai târziu decât ora stabilită, spre uimirea și amuzamentul invitaților și al nașilor, care au început să îi sune îngrijorați.

„Am plecat de acasă și am intrat pe DN și era un puhoi de mașină. Am ajuns la și un sfert, trebuia la fix și o sunam pe nașă. Mă sunau și invitații. Mi-a fost o rușine, dar aia e”, a relatat actrița cu umor, completând tablou unei nunți care a marcat victoria iubirii și a comunicării dincolo de orice etichete.

Foto – Facebook

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