Cum arată Bianca Drăgușanu la cinci luni după ce și-a operat urechile! Vedeta s-a afișat fără rețineri în mediul online: „Acum îmi plac!”

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Bianca Drăgușanu le-a arătat recent urmăritorilor din mediul online rezultatul unei intervenții estetice pe care și-o dorea de mai mult timp: otoplastia. La aproximativ cinci luni de la operația prin care și-a modificat forma și poziția urechilor, vedeta a publicat o fotografie și a mărturisit că este pe deplin mulțumită de transformarea prin care a trecut.

Rezultatul după cinci luni: „Acum îmi plac urechile mele”

Cunoscută pentru asumarea totală a procedurilor estetice la care apelează, Bianca Drăgușanu nu s-a ferit să își expună noul aspect pe rețelele de socializare. Blondina a postat o imagine în care rezultatul operației este vizibil, explicându-le fanilor că se simte în sfârșit împăcată cu felul în care arată această zonă.

„Și da, acum îmi plac urechile mele. Pentru cei care au omis acest detaliu, am făcut otoplastie acum cinci luni”, a transmis Bianca Drăgușanu pe internet.

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Cum a decurs recuperarea imediat după intervenție

Drumul până la rezultatul actual a presupus și câteva zile de disconfort, despre care vedeta a vorbit deschis încă de la început. La scurt timp după ce a ieșit din sala de operație, aceasta s-a filmat cu un pansament în jurul capului, în timp ce se afla în cabinetul medicului pentru control.

Deși fusese avertizată că primele nopți vor fi mai complicate, Bianca a adoptat o atitudine optimistă și le-a povestit fanilor că organismul ei s-a refăcut rapid. „În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminică, iată că am venit să îmi schimb pansamentul, pentru că vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. Am făcut-o și pe asta! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot dormi, dar de astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine”, povestea vedeta la acea vreme.

Planurile de viitor: Lifting endoscopic și micșorare de sâni

Otoplastia nu a fost singura dorință a Biancăi Drăgușanu în materie de estetică. Aceasta a explicat că pasiunea ei pentru intervențiile de înfrumusețare vine la pachet cu o documentare riguroasă înainte de fiecare pas, subliniind însă că alegerile sale sunt strict personale și nu reprezintă un îndemn pentru alte femei.

Printre procedurile vizate de vedetă se numără un lifting endoscopic la nivelul feței, dar și o intervenție de micșorare a bustului. „Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor, adică mușchii feței în sus. Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, să îmi fac chestii, mă documentez foarte mult înainte. Va fi un lifting endoscopic, cu cicatrici invizibile pentru că se face undeva în păr, cu care voi ridica și mușchii. La sfârșitul lunii octombrie, voi face o micșorare de sâni”, a mai dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Foto – Instagram

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