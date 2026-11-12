Cum s-a adaptat Violeta la facultate în America! Vestea dată de Andreea Marin: „Are o activitate nebună, seamănă cu mama ei…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Noua etapă din viața Violetei, plecată la studii în Statele Unite ale Americii, vine la pachet cu emoții mari și provocări atât pentru tânără, cât și pentru celebra ei mamă.

Într-un interviu recent, Andreea Marin a vorbit deschis despre modul în care fiica ei s-a acomodat peste Ocean, dar și despre legătura lor strânsă, pe care distanța de mii de kilometri nu a reușit să o slăbească deloc.

Cum a depășit Violeta dorul de casă și ce ritual zilnic are cu mama ei

Deși primele săptămâni departe de casă au fost mai dificile, tânăra a reușit să își găsească rapid locul în mediul universitar american, moștenind din plin energia și determinarea mamei sale. Pentru a compensa diferența de fus orar de șapte ore, cele două au stabilit un program clar pentru apelurile telefonice, transformând discuțiile zilnice într-un adevărat ritual de suflet.

„Foarte bine s-a adaptat. La început i-a fost mai greu pentru că distanța nu e ușor de dus, dar acum e bine, și-a făcut prieteni și are o activitate nebună, seamănă cu mama ei”, a mărturisit Andreea Marin pentru VIVA!.

Vedeta a recunoscut că nu există zi în care să nu se audă cu fiica ei, iar subiectele abordate sunt cât se poate de relaxate și firești pentru relația mamă-fiică. „Vorbim zilnic despre toate prostiile. Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă în fiecare zi. Și uite, mă ții pe loc. Acum am telefonul cu ea, la ora asta. Sunt ore stabilite, pentru că e o distanță de șapte ore, de fapt. Fusul orar ne obligă să alegem orele la care putem vorbi amândouă”, a explicat fosta „Zână a Surprizelor”.

Vizite surpriză peste Ocean și planuri mari pentru luna decembrie

Dorul își spune adesea cuvântul, iar Andreea Marin a admis că nu reușește întotdeauna să stea departe, surprinzându-și fiica cu vizite neanunțate în America. „Păi nu rezist. Uneori o fac”, a spus vedeta, întrebată cum reușește să nu ia primul avion spre Statele Unite.

Totuși, următoarea revedere va avea loc chiar în România, într-o perioadă încărcată de semnificații și sărbători pentru familia lor. „Următoarea vizită va fi a ei, pentru că vine decembrie. E ziua ei, e ziua mea, e Crăciunul, e luna sărbătorilor și e și vacanța după examene”, a detaliat prezentatoarea TV.

Adevărul despre relația Violetei și zvonurile privind plecarea iubitului ei în SUA

În cadrul aceluiași dialog, Andreea Marin a lămurit și situația sentimentală a fiicei sale, infirmând ipoteza potrivit căreia partenerul Violetei s-ar afla deja alături de ea peste Ocean. Vedeta a precizat că tânărul a rămas în țară, deoarece diferența de vârstă dintre ei le dictează parcursul educațional în momente diferite.

„Nu, nu, nu este cu ea acolo. El este cu un an mai mic și mai e până ajunge la facultate”, a clarificat Andreea Marin pentru sursa citată.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News