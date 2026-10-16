Violeta Bănică, strălucitoare la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de mama ei, Andreea Marin: „S-a implicat”

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Gala „Nu există nu se poate” a adus în lumina reflectoarelor oameni valoroși. Evenimentul, organizat de Andreea Marin, a fost cu atât mai emoționant datorită prezenței fiicei sale, Violeta Bănică, venită special de la studii din America cu această ocazie specială.

Violeta Bănică, apariție surpriză la gala „Nu există nu se poate!”, organizată de Andreea Marin

Andreea Marin continuă să inspire prin intermediul Galei „Nu există nu se poate”, un eveniment care aduce în prim-plan povești remarcabile din diverse domenii. Anul acesta, gala a fost încărcată de emoție datorită unui moment special: prezența fiicei sale, Violeta Bănică, care a venit special din Statele Unite pentru a-și susține mama.

Pentru Andreea Marin, fraza „Nu există nu se poate” este mai mult decât un simplu motto. Este un crez care i-a fost insuflat de tatăl său și care a ghidat-o în momentele dificile ale vieții. Într-un interviu pentru Libertatea, Andreea a explicat cum acest principiu a devenit fundamentul carierei sale.

„Are legătură cu tatăl meu acest motto al vieții mele, pentru că da, el este cel care spunea de fiecare dată când întâlnea un obstacol: «Nu, nu renunț! Nu există nu se poate, o să caut o altă soluție». Mi-a insuflat acest spirit și m-a ajutat tare mult”, a mărturisit ea.

De altfel, conceptul galei este o continuare firească a activităților sale de-a lungul anilor, incluzând emisiunea TV și cartea cu același nume. Prin acest proiect, Andreea dorește să arate că, indiferent de obstacole, există mereu soluții.

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Violeta, un sprijin prețios pentru mama sa

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost apariția Violetei, fiica Andreei Marin, pe scena galei. Violeta a venit special pentru eveniment din Statele Unite, unde studiază Dreptul.

„O veți vedea în această seară pe scenă. S-a implicat în alt fel, susținându-mă pe mine sufletește și participând la gală într-un rol pe care îl veți descoperi”, a declarat Andreea Marin pentru Libertatea.

Violeta a avut un moment deosebit pe scenă. Tânăra a înmânat trofeul „Nu există nu se poate” unei alte studente la Drept, Svenja Papirowski. Povestea Svenjei este una de curaj: tânăra a reușit să câștige un proces împotriva Ministerului Educației, fără avocat, restabilind drepturile pierdute ale olimpicilor internaționali.

De asemenea, Violeta a strălucit și în cadrul prezentărilor de modă Poema și Imroska, demonstrând că este pregătită să calce pe urmele mamei sale în lumea reflectoarelor.

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Seara marilor premii

Printre ceilalți premianți s-au numărat Angela Similea, Oana Pellea, Nadia Comăneci, regizorul Cristian Mungiu, soprana Angela Gheorghiu și părintele Necula. Fiecare a fost onorat pentru cariera sa remarcabilă și contribuțiile aduse în domeniile lor.

Un moment special al serii l-a avut în prim-plan pe Marius Bărăgan, care a fost premiat pentru cei 27 de ani de excelență în fotografie, și pe Loredana Pădurean, profesor universitar la două prestigioase universități americane, care este, de asemenea, autoare de succes și speaker în cadrul conferințelor internaționale de top.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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