Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu: „Tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg”

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Andreea Marin a vorbit deschis despre viața ei amoroasă, la un an de la confirmarea despărțirii de Adrian Brîncoveanu, cu care a fost un cuplu vreme de aproximativ opt ani.

Andreea Marin, declarații rare despre viața amoroasă

Andreea Marin își trăiește viața după propriile reguli și, în acest moment, a ales să se concentreze pe sine și pe proiectele sale. La mai bine de un an de la despărțirea de Adrian Brîncoveanu, vedeta a dezvăluit într-un interviu pentru Știrile Antena Stars că nu este interesată să înceapă o nouă relație amoroasă. „Acum e ok să fac ceea ce mă împlinește pe mine, e momentul meu”, a subliniat ea, potrivit Spynews.

O pauză intenționată pentru redescoperire

Andreea Marin a explicat că nu duce lipsă de atenție din partea bărbaților, dar a ales în mod conștient să își dedice timpul propriei dezvoltări. „Nu, deloc nu-mi lipsesc. La urma urmei, sincer, tot ce ar fi de făcut ar fi să aleg. Dar acum aleg să nu fac asta, în mod intenționat”, a declarat vedeta. Totodată, ea a subliniat importanța unei implicări reciproce într-o relație: „Nu întotdeauna depinde de tine, mai ales într-o relație, e vorba de doi. Și celălalt trebuie să fie la fel de dedicat cum ești tu”.

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Priorități noi și o viață reinventată

După separarea din vara lui 2025, Andreea Marin s-a concentrat pe proiectele sale profesionale, găsindu-și satisfacția în munca depusă. Totodată, ea a trecut printr-un proces de transformare interioară care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, vedeta a împărtășit câteva gânduri despre acest parcurs: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite pe care totuși nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă”.

Andreea Marin, declarație sinceră despre valorile după care își conduce viața

Cunoscută pentru eleganța și discreția sa, Andreea Marin a demonstrat încă o dată că nu se teme să își exprime opiniile fără ocolișuri. Vedeta spune că și-a asumat întotdeauna felul direct de a fi, chiar dacă acest lucru i-a adus, uneori, critici. „Sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Și de aceea uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt prea directă, dar asta e. Sunt cine sunt și nu vreau să fiu altcineva”, a declarat Andreea Marin, la Fresh by Unica.

Foto: Instagram

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