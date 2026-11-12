Schimb neașteptat de replici între Cristian Tudor Popescu și Florin Salam. Artistul i-a răspuns jurnalistului în direct, pe TikTok: „Nu poți să vorbești așa despre un om pe care nu îl cunoști”

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Un comentariu făcut de Cristian Tudor Popescu în cadrul unui podcast moderat de Mihai Bendeac a stârnit o reacție vehementă din partea lui Florin Salam. Vizibil deranjat de aluziile jurnalistului la adresa sa, artistul a intrat live pe TikTok și i-a transmis un mesaj direct acestuia.

De la ce a pornit discuția dintre Cristian Tudor Popescu și Mihai Bendeac

Totul a început în timpul unei conversații dintre Mihai Bendeac și Cristian Tudor Popescu, în care actorul a adus în discuție prestațiile scenice ale lui Florin Salam și modul în care acesta reușește să își transpună publicul într-o stare aparte. Jurnalistul a intervenit însă cu o remarcă ironică, făcând aluzie la consumul de substanțe interzise.

„Eu sunt absolut fascinat de prestația scenică a lui Florin Salam și, ca să fiu și mai punctual, de un anumit tip de transă în care el poate ajunge”, a declarat Mihai Bendeac.

„Poate și cu un praf adjuvant, ceva, niște zăpadă”, a fost replica lui Cristian Tudor Popescu.

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Reacția lui Florin Salam

Declarația jurnalistului a ajuns rapid la urechile lui Florin Salam, care a decis să îi răspundă public, în cadrul unei transmisiuni live pe TikTok. Artistul s-a arătat deranjat de faptul că se fac speculații pe seama vieții sale personale și a subliniat că excesele din trecut nu mai fac parte din prezentul său.

„Vreau să zic și eu două vorbe. Domnul Popescu, ce-ai, frate? Ce-ai? Nu te simți bine? (…) Vorbești de droguri. De unde știi tu să vorbești de asta? Știi tu cum suntem noi? Le-am făcut pe toate, am avut gagici multe, am pierdut nopți cu gagici. Ce vrei tu, băuturi proaste, băuturi bune… Gata, s-au dus. Știi tu ce facem noi în zilele astea? Critici tu, vorbești de droguri și de-astea”, a spus Florin Salam.

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Mesajul artistului pentru Cristian Tudor Popescu

Florin Salam a continuat seria declarațiilor, cerându-i jurnalistului să își păstreze respectul și să nu mai comenteze despre persoane pe care nu le cunoaște personal. Totodată, cântărețul i-a transmis că, dacă nu îi apreciază muzica, cel mai simplu ar fi să îl ignore, nu să îi aducă acuzații în spațiul public.

„N-am nimic cu tine, dar trebuie să-ți dau răspuns, că noi suntem bărbați. Trebuie să ai respect. Odată ce n-ai avut de-a face cu o anumită persoană, nu poți să vorbești așa, că face, că drege. Zic și eu, nea Popescule, îmi cer scuze și în fața ta dacă am îndrăznit să vorbesc astea, dar pune-te în locul meu, nea Popescule. Nu știu de ce ați adus discuția de mine acolo, habar n-am. Nu știu cum a venit vorba”, a continuat manelistul.

„Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta (…). Iartă-mă, dar ai vorbit pe dos. (…) Te rog eu să stai liniștit. Dar e urât, și dacă ai o poziție mare, vezi-ți, Popescule, de ea. Nu știu ce-ai cu mine, că dacă nu-ți place ce cânt eu… Zici că ți-am luat vreo gagică sau știu eu. Așa zici că ți-am făcut”, a încheiat Florin Salam.

Sursă foto: Facebook, Hepta

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