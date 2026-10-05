Nicușor Dan reacționează dur după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu

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Președintele Nicușor Dan a reacționat dur pe rețelele sociale după ce susținătorii lui Călin Georgescu, aflați în fața Arestului Central, au aprins lumânări și i-au cântat „veșnica pomenire” lui Cristian Tudor Popescu.

Nicușor Dan, critică faptele susținătorilor lui Călin Georgescu

Nicușor Dan a catalogat drept „inacceptabile” faptele susținătorilor lui Călin Georgescu care au aprins lumânări și au cântat „veșnica pomenire” în fața Arestului Central, mesajul lor fiind îndreptat către jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu şi orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ţinta ameninţărilor, a hărţuirii sau a violenţei pentru opiniile pe care le exprimă. Libertatea presei este garantatǎ de Constituţie, iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi şi de a relata fără teamă”, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, șeful statului a subliniat faptul că apărarea acestui principiu „nu ține de simpatii politice”, ci de „respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean”.

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„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist şi putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democraţie este transformarea dezbaterii publice în ameninţare, intimidare şi incitare la ură”, a mai spus Nicuşor Dan.

Cristian Tudor Popescu, după ce a văzut imaginile de la Arestul Central

La rândul lui, Cristian Tudor Popescu a vorbit în mediul online despre filmulețul realizat de susținătorii lui Călin Georgescu, care îl vizează direct.

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„Se pare că am murit. Circulă pe Facebook un clip cu titlul: «Lumânări pentru ziaristul CTP», în care se pot vedea iniţialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: «Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului». O voce feminină din fundal intonează: «Veşnica pomenire, veşnica pomenire!»”, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Sursă foto: Hepta, Captură video

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