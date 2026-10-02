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Președintele Nicușor Dan va anunța luni noua propunere de premier. Surse politice citate de Digi24 indică doi favoriți.

Cine sunt cei doi favoriți ai lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Luni, la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan urmează să facă cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier, după o serie de consultări-cheie cu partidele parlamentare. Potrivit Digi24, două nume se află în topul preferințelor sale: Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a fost vocal în ultimele săptămâni în dorința sa de a prelua funcția de prim-ministru. „E bine să nu pierdem timpul. (…) Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru”, a declarat Grindeanu, citat de Digi24. Având în vedere că PSD este cel mai mare partid din Parlament, Grindeanu susține că formațiunea sa este „pregătită și îndreptățită să preia guvernarea”.

Pe de altă parte, Alexandru Nazare, care ocupă în prezent funcția de ministru interimar al Finanțelor, se concentrează pe stabilitatea financiară a țării. „Până acum am menținut o relație, pe subiecte tehnice, cu toate partidele. (…) Viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”, a afirmat Nazare, conform Digi24. Mai mult, el s-a declarat „onorat” că numele său este vehiculat pentru o poziție atât de importantă.

Alte nume vehiculate și strategia prezidențială

În afară de cei doi principali favoriți, alte nume menționate în spațiul public includ pe Eugen Tomac, Luca Niculescu (fost ambasador al României în Franța) și Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR. Cu toate acestea, surse politice indică faptul că președintele Nicușor Dan ar prefera să aleagă între Grindeanu și Nazare.

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După eșecul Guvernului condus de Siegfried Mureșan, care a picat la vot, președintele a trasat o „linie roșie” în negocieri: niciun viitor Guvern nu trebuie să includă AUR. Potrivit Digi24, în prezent sunt analizate două scenarii: fie o rocadă guvernamentală între principalele forțe politice, fie numirea unui premier tehnocrat sprijinit de miniștri politici.

De ce Nicușor Dan respinge alegerile anticipate

În timp ce unii politicieni sugerează soluția alegerilor anticipate, Nicușor Dan a respins categoric această variantă. „Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. (…) Dar, în practică, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Și, trăind pe datorie, nu putem să ne jucăm cu fluxurile financiare care ne mențin activitatea curentă”, a explicat președintele. De asemenea, el a avertizat că un guvern interimar nu ar putea face rectificări bugetare timp de cinci luni, ceea ce ar afecta grav finanțarea serviciilor esențiale, precum sănătatea sau serviciile de urgență.

Consultări cruciale la Cotroceni

Luni, 5 octombrie 2026, liderii partidelor parlamentare sunt așteptați la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele. Programul este intens și bine structurat, începând la ora 14.00 cu PSD și continuând cu partidele AUR, PNL, USR, UDMR, precum și cu grupurile parlamentare ale Minorităților Naționale, S.O.S. România, POT, Uniți pentru România, PACE – Întâi România și parlamentarii neafiliați.

Foto: Hepta.ro

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