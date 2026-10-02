Laura Vicol, urmărită penal pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Ce sume uriașe de bani ar fi ascuns

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Laura Vicol, fostă deputată, este investigată de DIICOT pentru fals în declarații și spălare de bani, fiind acuzată că a ascuns venituri de peste 16,5 milioane de lei în perioada 2020-2025. Vicol a fost demisă de la șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților după o altă anchetă Recorder, „Schema Nordis”.

16,5 milioane de lei – bani „dispăruți” din declarațiile de avere ale Laurei Vicol

Potrivit Libertatea, procurorii DIICOT au extins ancheta penală împotriva Laurei Vicol, aducând acuzații grave, printre care fals în declarații în formă continuată, spălare de bani și complicitate la înșelăciune.

Cercetările îndreptate împotriva Laurei Vicol scot la iveală discrepanțe uriașe în declarațiile sale de avere din perioada 2020-2025, când ocupa funcția de parlamentar. Conform procurorilor, fostul demnitar ar fi omis să declare venituri de peste 16,5 milioane de lei pentru a evita verificările de integritate și responsabilitatea juridică pentru sumele provenite din afaceri.

Actele de urmărire penală dezvăluie o listă impresionantă de venituri nedeclarate: peste 15,6 milioane de lei din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, un credit de 910.000 de lei, datorii de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, dar și cadouri și alte beneficii de peste 300.000 de lei. Un alt detaliu șocant: Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei (ulterior modificat la 1.124.000 de lei), bani prin care, conform procurorilor, s-ar fi încercat mascarea unor fonduri obținute ilegal din delapidare.

Țepe imobiliare de sute de mii de euro

Un alt punct nevralgic al scandalului îl reprezintă implicarea Laurei Vicol în tranzacții dubioase legate de vânzarea unor apartamente din complexe rezidențiale de lux din Mamaia și Sinaia. Deși nu avea un rol oficial în compania de dezvoltare imobiliară, procurorii susțin că aceasta ar fi sprijinit alți trei inculpați să inducă în eroare un cumpărător încheind contracte de vânzare-cumpărare pentru locuințe care fie nu au fost livrate, fie nici măcar nu au fost construite. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 122.000 de euro.

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Libertatea a relatat că Laura Vicol este doar una dintre numeroasele persoane investigate în cadrul unui dosar amplu, unde sunt vizate atât persoane fizice, cât și juridice, inclusiv administratorii grupului Nordis și soțul fostei deputate, omul de afaceri Vladimir Ciorbă. Plângerile depuse de clienți nemulțumiți au crescut semnificativ în ultimii ani, ajungând la sute de reclamații. Prejudiciul total? Zeci de milioane de euro.

Clientul, prins între promisiuni deșarte și apartamente inexistente

Procurorii DIICOT au descoperit că trei sferturi dintre contractele imobiliare încheiate cu Nordis au fost, de fapt, țepe. Clienții înșelați au plătit avansuri uriașe, între 90% și 95% din valoarea locuințelor, fără să primească în schimb ceea ce li s-a promis. În luna mai 2026, în încercarea de a face lumină în acest caz, DIICOT a angajat experți pentru a verifica conturile companiei și a stabili exact câți bani au fost încasați.

În paralel, creditorii proiectului Nordis Mamaia au fost chemați să decidă dacă sunt dispuși să finanțeze finalizarea lucrărilor la unul dintre blocurile rămase neterminate, o măsură pentru care DIICOT și-a dat acordul oficial. Între timp, numărul victimelor continuă să crească. În 2026, alți 109 păgubiți au depus plângeri, adăugând un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.

Ce urmează pentru Laura Vicol

Ancheta DIICOT în acest dosar rămâne în desfășurare, iar acuzațiile la adresa Laurei Vicol marchează un episod tulburător în peisajul politic, financiar și legal al României. Pe măsură ce detaliile continuă să iasă la suprafață, acest caz devine o lecție de vigilență pentru toți.

Foto: Hepta.ro

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