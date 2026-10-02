  MENIU  
Home > Știri > Vlad Bălțățeanu dă vina pe altcineva pentru moartea Valentinei, tânăra găsită într-o valiză

Vlad Bălțățeanu dă vina pe altcineva pentru moartea Valentinei, tânăra găsită într-o valiză

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Anca Lupescu Redactor
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosarul morții Valentinei, tânăra de doar 28 de ani de găsită decedată într-o valiză, nu își recunoaște fapta. El ar fi încercat să le spună anchetatorilor că altcineva ar fi comis fapta. 

Vlad Băltățeanu ar fi dat vina pe unchiul său pentru moartea Valentinei 

Ies la iveală mărturii despre un moment violent petrecut cu o zi înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

După ce Valentina a dispărut, Vlad Băltățeanu a părăsit România și a fost prins ulterior în Elveția, după o altertă internațională. Autoritățile au început deja procedurile pentru extrădarea tânărului și continuă cercetările pentru a vedea circumstanțele în care Valentina a murit.

Până acum, Vlad nu și-a recunoscut fapta. Totuși, conform declarațiilor făcute publice, el ar fi încercat să indice o altă persoană care ar fi comis fapta, mai exact unchiul său. 

Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Recomandarea zilei

Citește și: Fosta parteneră a iubitului Valentinei, dezvăluiri despre ce a trăit alături de el: „Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă” 

De altfel, unchiul lui Vlad a făcut dezvăluiri despre un incident violent care s-ar fi petrecut înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Recomandarea zilei

Grigore, unchiul tânărului, a povestit că nepotul lui l-ar fi agresat fizic și l-ar fi închis într-o cameră fără geamuri. Incidentul s-ar fi petrecut în timpul unei întâlniri la care participau Vlad, Valentina, dar și mai multe persoane apropiate.

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă, doar fanii lui. M-a bătut pe drum. M-a luat froțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc.

Citește și: Ce au găsit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei a scos la iveală detalii cumplite

Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Conform declarațiilor acestuia, totul ar fi avut loc cu aproximativ 24 de ore înainte ca Valentina să fie găsită moartă. El a spus că agresiunea a fost atât de violentă, încât a avut nevoie de îngrijrii medicale.

Vlad a fost prins în Elveția

După ce Valentina Tănăsie a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, Poliția a demarat o anchetă în care încearcă să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața tinerei.

Între timp, iubitul ei, Vlad, principalul suspect în acest caz, a părăsit România și a fost ulterior prins în Elveția, după ce a fost dat în urmărire internațională.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
GSP.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de aproape șase ani, iar acum dezvăluie: „Nu a știut nimeni”
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de aproape șase ani, iar acum dezvăluie: „Nu a știut nimeni”
Click.ro
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Citește și...
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine sunt colegii de celulă ai lui Călin Georgescu și ce se știe despre ei
Bărbatul suspectat că a ucis-o pe Valentina Tănăsie, tânăra găsită într-o valiză pe Olt, s-a predat în Elveția
Fosta parteneră a iubitului Valentinei, dezvăluiri despre ce a trăit alături de el: „Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă” 
Primele imagini de la înmormântarea Valentinei. Tânăra de 28 de ani este condusă pe ultimul drum
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Cum arată casa din București în care Anna Lesko stă cu fiul ei. Artista a renovat-o complet și arată într-un mare fel. E mare, spațioasă, modernă și costă o avere / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mirabela Grădinaru, mărturisiri rare din viața de mamă: "Primii ani de viaţă vin la pachet cu multe întrebări și nopţi nedormite!" Ce spune despre capcana tehnologiei în creșterea copiilor
Mirabela Grădinaru, mărturisiri rare din viața de mamă: "Primii ani de viaţă vin la pachet cu multe întrebări și nopţi nedormite!" Ce spune despre capcana tehnologiei în creșterea copiilor
Dan Alexa a dezvăluit câți bani a câștigat la Asia Express. Antrenorul a câștigat ediția din 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Dan Alexa a dezvăluit câți bani a câștigat la Asia Express. Antrenorul a câștigat ediția din 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Horoscop săptămânal 5 - 11 octombrie 2026. Va da lovitura vieții! O zodie primește vești extraordinare în carieră și pe plan sentimental
Horoscop săptămânal 5 - 11 octombrie 2026. Va da lovitura vieții! O zodie primește vești extraordinare în carieră și pe plan sentimental
Andrei Bănuță, dezvăluiri despre cum se înțelege cu tatăl lui, după ce și-a pierdut mama și fratele: „Durerea e un drum greu de parcurs”
Andrei Bănuță, dezvăluiri despre cum se înțelege cu tatăl lui, după ce și-a pierdut mama și fratele: „Durerea e un drum greu de parcurs”
Nick Rădoi, gest copleșitor la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol."Te voi purta mereu în suflet!" Ce a făcut afaceristul în memoria fostei sale partenere
Nick Rădoi, gest copleșitor la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol."Te voi purta mereu în suflet!" Ce a făcut afaceristul în memoria fostei sale partenere
Ioana Ginghină, mesaj cutremurător despre cazul Cornell 7: „Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața”
Ioana Ginghină, mesaj cutremurător despre cazul Cornell 7: „Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața”
Observator News
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Libertatea pentru Femei
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Ce imagini! E BREAKING în lumea mondenă de câteva minute! Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au întâlnit, iar locul ales i-a lăsat MASCĂ pe toți. Da, cei doi tocmai s-au...
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce s-a aflat și ce imagini uluitoare au apărut, iar în prezent doar despre asta se vorbește. E real! Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după bomba care a ieșit la iveală
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
În plin scandal cu fosta soție, Valentin Sanfira n-a mai rezistat și a rupt tăcerea! Artistul i-a transmis un avertisment dur Codruței Filip, după ce ea a vorbit deschis despre divorțul lor: ”Te știe Dumnezeu...”
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Injecțiile pentru slăbit pot „înfometa” și micșora creierul. Avertismentul unui profesor de neuroștiințe
Injecțiile pentru slăbit pot „înfometa” și micșora creierul. Avertismentul unui profesor de neuroștiințe
2.891 de lei pe lună, pe lângă pensie. Cine poate ajunge la această sumă în 2026
2.891 de lei pe lună, pe lângă pensie. Cine poate ajunge la această sumă în 2026
Nu se vor mai naște copii cu sindrom Down? Cercetătorii au reușit să elimine cromozomul 21 suplimentar
Nu se vor mai naște copii cu sindrom Down? Cercetătorii au reușit să elimine cromozomul 21 suplimentar
Avertismentul oftalmologilor: terapiile „minune” care promit să scape oamenii de ochelari pot pune vederea în pericol
Avertismentul oftalmologilor: terapiile „minune” care promit să scape oamenii de ochelari pot pune vederea în pericol
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
E de nerecunoscut! Claudia Ion de la «Insula Iubirii», complet schimbată înainte de operațiile estetice [15 FOTO]
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Unde îți poți verifica gratuit plămânii în București. Testările se fac doar până pe 2 octombrie, în cinci locații
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Nu mai adăuga leguma asta arsă în ciorbă sau supă! E o adevărată toxină în farfurie
Libertatea
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
ANM a anunțat prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în România până la începutul lunii noiembrie
ANM a anunțat prognoza meteo pentru luna octombrie. Cum va fi vremea în România până la începutul lunii noiembrie
Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
Cine este Tănțica, femeia pe care Maurice Munteanu o strigă mereu la Asia Express 2026: „Vindea pe vremea lui Ceaușescu”
Cine este Tănțica, femeia pe care Maurice Munteanu o strigă mereu la Asia Express 2026: „Vindea pe vremea lui Ceaușescu”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton