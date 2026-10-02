Vlad Bălțățeanu dă vina pe altcineva pentru moartea Valentinei, tânăra găsită într-o valiză

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Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosarul morții Valentinei, tânăra de doar 28 de ani de găsită decedată într-o valiză, nu își recunoaște fapta. El ar fi încercat să le spună anchetatorilor că altcineva ar fi comis fapta.

Vlad Băltățeanu ar fi dat vina pe unchiul său pentru moartea Valentinei

Ies la iveală mărturii despre un moment violent petrecut cu o zi înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

După ce Valentina a dispărut, Vlad Băltățeanu a părăsit România și a fost prins ulterior în Elveția, după o altertă internațională. Autoritățile au început deja procedurile pentru extrădarea tânărului și continuă cercetările pentru a vedea circumstanțele în care Valentina a murit.

Până acum, Vlad nu și-a recunoscut fapta. Totuși, conform declarațiilor făcute publice, el ar fi încercat să indice o altă persoană care ar fi comis fapta, mai exact unchiul său.

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De altfel, unchiul lui Vlad a făcut dezvăluiri despre un incident violent care s-ar fi petrecut înainte ca trupul Valentinei să fie descoperit.

Grigore, unchiul tânărului, a povestit că nepotul lui l-ar fi agresat fizic și l-ar fi închis într-o cameră fără geamuri. Incidentul s-ar fi petrecut în timpul unei întâlniri la care participau Vlad, Valentina, dar și mai multe persoane apropiate.

„Au vorbit frumos unul cu celălalt. Eu nu am stat la grătar. M-a bătut și nu am mai stat. M-a închis într-o cameră fără geamuri. Vecinii lui nu erau acasă, doar fanii lui. M-a bătut pe drum. M-a luat froțat, după ce m-a bătut, și după m-a rugat să mănânc și eu nu am mai vrut. Nu s-au certat deloc.

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Atunci s-a băut bere. Nepotul a făcut focul la grătar. M-a făcut surd și prost și am vrut să plec acasă”, a declarat unchiul lui Vlad Bălțățeanu, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Conform declarațiilor acestuia, totul ar fi avut loc cu aproximativ 24 de ore înainte ca Valentina să fie găsită moartă. El a spus că agresiunea a fost atât de violentă, încât a avut nevoie de îngrijrii medicale.

Vlad a fost prins în Elveția

După ce Valentina Tănăsie a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, Poliția a demarat o anchetă în care încearcă să afle ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața tinerei.

Între timp, iubitul ei, Vlad, principalul suspect în acest caz, a părăsit România și a fost ulterior prins în Elveția, după ce a fost dat în urmărire internațională.

„La data de 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în cantonul St. Gallen la solicitarea Oficiului Federal de Justiție (OFJ) și în baza unei alerte emise de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Persoana este suspectată de uciderea unei femei în România”, a transmis Departamentul Federal al Justiției din Elveția.

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