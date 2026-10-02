PSD cere reindexarea pensiilor de Ziua Persoanelor Vârstnice. Solicitarea fermă a lui Sorin Grindeanu. „Nu este normal şi nu este drept!”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un apel ferm privind reluarea de îndată a indexării pensiilor, așa cum este prevăzut de lege, exprimându-și totodată solidaritatea față de pensionarii din România. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, liderul social-democrat a subliniat că seniorii au suportat cea mai grea povară a măsurilor de austeritate și că direcția politică actuală a țării trebuie schimbată fără întârziere.
„Trebuie să schimbăm urgent direcţia greşită a ţării, aşa cum cer aproape 90% dintre români. Astăzi, de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerităţii. De doi ani, pensiile sunt îngheţate, iar puterea de cumpărare s-a prăbuşit. Nu este normal şi nu este drept” – a transmis liderul PSD pe rețelele sociale.
În cadrul ședinței de vot au fost prezenți 321 de parlamentari din totalul de 464, fiind exprimate 197 de voturi valabile. Cabinetul Mureșan a strâns doar 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, ratând astfel pragul de minim 233 de voturi necesare pentru învestire, situație ce adâncește criza politică și amână deciziile privind măsurile sociale.