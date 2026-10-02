Corneliu Costinescu, fostul vicepreședinte al FRF și conducător de legendă al Bacăului, a murit în la 91 de ani, chiar de zioua lui

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Fotbalul românesc a pierdut una dintre cele mai longevive și respectate figuri din istoria sa administrativă. Corneliu Costinescu, fost președinte de legendă al echipei SC Bacău și fost vicepreședinte al Federației Române de Fotbal, a încetat din viață joi, 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea vârsta de 91 de ani.

Familia a anunțat că trupul neînsuflețit va fi depus vineri, 2 octombrie, la Cimitirul Central din Bacău, unde se vor citi stâlpii la ora 17:30, iar slujba de înmormântare va avea loc duminică, 4 octombrie 2026.

O carieră impresionantă la carma fotbalului băcăuan și național

Corneliu Costinescu și-a început drumul în fotbal din postura de antrenor. În anul 1965 a preluat formația Știința Bacău, pe care a reușit să o ducă, în doar patru ani, din campionatul orășenesc până în Divizia B. Ulterior, a preluat conducerea executivă a clubului Sport Club Bacău în perioada 1 octombrie 1974 – 1 aprilie 1990. Sub mandatul său de 16 ani, echipa moldavă a petrecut 15 sezoane consecutive în prima ligă și s-a afirmat ca o forță a campionatului național.

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Experiența sa a fost valorificată ulterior la nivel administrativ înalt. Între 1991 și 2005 a fost președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău, iar între 1993 și 2005 a făcut parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. În anul 2005 a fost ales vicepreședinte al FRF, preluând ulterior conducerea Comisiei de Fair-Play. De-a lungul anilor, el a colaborat îndeaproape cu nume uriașe ale fotbalului românesc, printre care și fostul selecționer Angelo Niculescu.

Cazul medical neobișnuit care i-a marcat viața

Pe lângă activitatea sa din sport, Corneliu Costinescu a rămas cunoscut pentru o problemă de sănătate extrem de rară. Din jurul vârstei de 28 de ani, el a susținut că nu a mai putut dormi deloc, medicii fiind incapabili să îi pună un diagnostic clar în ciuda numeroaselor investigații și tratamente.

Într-un interviu acordat în anul 2015, fostul conducător mărturisea cum au început problemele sale de insomnie extremă, notează gsp.ro: „Am fost odată la Olănești și acolo a început situația asta. N-am avut somn vreo cinci nopți consecutive. M-am tot internat apoi prin spitale, am luat o grămadă de pilule, dar nu i-am dat de cap. Nici acum n-am un diagnostic clar, mi-au explicat medicii doar că e un efect neobișnuit de funcționare a centrilor nervoși”.

Nopți albe transformate în muncă și disciplină

Incapabil să doarmă timp de mai bine de șase decenii, Costinescu a găsit o cale de a transforma această afecțiune într-un avantaj organizatoric. El își petrecea nopțile odihnindu-și corpul și planificându-și detaliat fiecare zi de muncă.

Despre rutina sa din timpul nopții, fostul oficial al FRF povestea în detaliu: „Stau noaptea și butonez pe telecomandă, închid ochii ca să mă odihnesc și mă gândesc la ce am de făcut pentru dimineață. Când eram președinte, la ora 7:00 ajungeam la birou și aveam deja scrise pe hârtie treburile pentru ziua respectivă”. Rigurozitatea și dăruirea sa au lăsat o amprentă durabilă asupra tuturor celor cu care a colaborat în deceniile dedicate fotbalului.

Foto – Facebook

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