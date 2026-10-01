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Peste 300 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat pe 30 septembrie în fața Arestului Central din București, cerând eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Marian Vanghelie a fost printre cei care au susținut protestul, potrivit Gândul.ro.

Marian Vanghelie a protestat pentru eliberarea lui Călin Georgescu

„Mie nu mi-e frică de nimic, numai de Dumnezeu”, a declarat Marian Vanghelie, în mijlocul a peste 300 de oameni adunați aseară în fața Arestului Central din București, potrivit Gândul.ro. Protestatarii au cerut eliberarea lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, arestat preventiv pe 29 septembrie pentru 30 de zile, conform deciziei Curții de Apel București, într-un dosar în care este acuzat de înșelăciune de 1,1 milioane de euro.

Cu pancarte inscripționate cu mesaje precum „Libertate” și „Călin Georgescu președinte”, mulțimea a scandat împotriva deciziei judecătorești. Unii dintre manifestanți au adus chiar și o cruce de mari dimensiuni, simbolizând, în opinia lor, injustiția de care ar fi avut parte Georgescu.

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Prezența lui Marian Vanghelie la protest a atras atenția participanților

Marți seară, la doar câteva ore după ce polițiștii l-au ridicat pe Georgescu din locuința sa din Mogoșoaia, susținătorii s-au adunat în fața Arestului Central, în pofida măsurilor de securitate impuse de jandarmi. Unii dintre ei au rămas pe loc întreaga noapte, iar ieri dimineață, alte câteva zeci de persoane continuau să manifesteze, potrivit Gândul.

Decizia instanței de a-l aresta preventiv pe Georgescu, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, a fost luată de un complet de divergență, după ce judecătorii inițiali nu au ajuns la un acord. Georgescu și Rusen sunt cercetați într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro. În acest context tensionat, prezența lui Marian Vanghelie la protest a atras atenția participanților, care l-au îndemnat să intervină pentru a sprijini cauza liderului lor.

Foto: Hepta.ro

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