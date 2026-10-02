Vești bune pentru milioane de pensionari! Cine primește până la 500 de lei în decembrie

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Pensionarii din sistemul public și din cel militar care au venituri lunare cumulate de până la 3.000 de lei vor primi, în luna decembrie 2026, a doua tranșă a sprijinului financiar acordat de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 23/2026. Plățile vor fi efectuate direct prin casele de pensii, din oficiu, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună vreo cerere sau dosar justificativ.

Valoarea sprijinului acordat în funcție de venitul lunar

Suma primită de pensionari la finalul acestui an diferă în funcție de pragul de venit în care se încadrează fiecare persoană. Astfel, cei care au venituri lunare de cel mult 1.500 de lei vor încasa în decembrie suma de 500 de lei, completând ajutorul total anual la 1.000 de lei.

Pentru seniorii ale căror venituri se situează între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv, a doua tranșă va fi în valoare de 400 de lei, ridicând sprijinul total pe anul 2026 la 800 de lei. În același timp, pensionarii care încasează lunar între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei în luna decembrie, ajungând la un ajutor anual însumat de 600 de lei. Persoanele ale căror venituri depășesc pragul de 3.000 de lei nu sunt eligibile pentru această plată, notează digi24.ro.

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Cum se stabilește plafonul și ce venituri sunt luate în considerare

Încadrarea în pragurile de sprijin financiar se face pe baza drepturilor de pensie aferente lunii noiembrie 2026. În calcul sunt introduse pensiile din sistemul public, pensiile militare de stat, precum și indemnizația socială pentru pensionari.

Actul normativ include însă o excepție importantă pentru cei care încasează sume restante. În situația în care un pensionar primește în luna noiembrie diferențe bănești retroactiv, aferente unor perioade anterioare, aceste sume suplimentare nu vor fi luate în considerare la calculul plafonului și nu vor duce la pierderea ajutorului. Totodată, în cazul pensiei de urmaș, sprijinul se acordă integral fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite criteriile de venit.

Virament automat din bugetul de stat și condițiile de rezidență

Acordarea banilor se va realiza automat, plata fiind suportată din bugetul de stat și distribuită prin casele teritoriale și sectoriale de pensii. În situația în care drepturile de pensie din luna noiembrie sunt stabilite doar pentru o fracțiune de lună, ajutorul financiar va fi virat în cuantumul integral stabilit de lege.

Pentru a putea încasa aceste sume, beneficiarii trebuie să fie în evidența caselor de pensii din România și să aibă domiciliul pe teritoriul țării. Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate sunt excluse de la acordarea celei de-a doua tranșe din luna decembrie.

Foto – Hepta

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