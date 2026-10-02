Ilie Bolojan, audiat ca martor la DNA. Detalii din dosarul lui Fănel Bogos

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Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vineri, 2 octombrie, la DNA Iași, în calitate de martor într-un dosar de corupție ce îl implică pe omul de afaceri Fănel Bogos. Audierea vizează o întrevedere controversată ce a avut loc la Guvern.

Ilie Bolojan, audiat la DNA Iași

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat vineri, 2 octombrie 2026, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Iași, în calitate de martor într-un dosar de corupție care îl are în centru pe controversatul om de afaceri Fănel Bogos.

Potrivit Libertatea, investigațiile DNA vizează o presupusă rețea de influență menită să obțină despăgubiri financiare de milioane de euro și să influențeze decizii la nivel înalt.

După două ore de audieri, Ilie Bolojan a părăsit sediul DNA fără a da declarații presei. La scurt timp, Guvernul a transmis un comunicat în care a confirmat că prim-ministrul a fost chemat în calitate de martor în dosarul 44/12/P/2024/d1, precizând că acesta „a făcut toate declarațiile solicitate și pe care le-a comunicat public și anterior, ori de câte ori a fost întrebat despre acest subiect”.

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Întâlnirea de la Palatul Victoria

Cercetările DNA se concentrează pe o discuție care a avut loc pe 23 septembrie 2025, în biroul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. La acea întrevedere au participat Fănel Bogos, fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu, și premierul.

Într-un interviu acordat Digi24, Bolojan a explicat că întâlnirea a fost programată inițial pentru a discuta probleme politice. Totuși, discuția a luat o întorsătură neașteptată, omul de afaceri prezentându-i dificultăți personale cu autoritățile statului.

„Am avut un ușor trac”, a mărturisit premierul, explicând că s-a simțit luat prin surprindere de natura discuțiilor.

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Corupție la nivel înalt

Fănel Bogos este acuzat de instigare la șantaj, cumpărare de influență și alte practici ilegale. Potrivit DNA, acesta ar fi orchestrat o rețea complexă prin care urmărea să obțină despăgubiri de aproximativ trei milioane de euro pentru fermele sale de păsări. Schema includea mituirea unor oficiali și utilizarea contractelor fictive de consultanță pentru a influența deciziile Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Miza? Înlocuirea directorului executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui cu o persoană favorabilă intereselor lui Bogos. Între martie și octombrie 2025, rețeaua ar fi exercitat presiuni asupra actualului director pentru a anula sancțiunile și a aproba despăgubiri considerate nejustificate.

Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului și vizată de anchetă, este acuzată că l-ar fi susținut pe Mihai Barbu în demersurile sale de influențare a președintelui ANSVSA pentru a facilita schimbările dorite de Fănel Bogos.

Cristina Trăilă a negat implicarea lui Ilie Bolojan

Cristina Trăilă a negat orice implicare a premierului Bolojan în acest caz.

„Acest dosar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan şi nici nu au fost aspecte despre acesta în declaraţia mea. Nu este niciun element penal în ceea ce îl priveşte pe Ilie Bolojan”, a declarat Trăilă.

Totodată, ea a recunoscut că ar fi fost complice la demersurile lui Mihai Barbu, dar a subliniat că nu are o imagine completă asupra rolului său.

Pe marginea acestui subiect, președintele Nicușor Dan a subliniat că „interacțiunea între oameni politici și oameni de afaceri este normală, atât timp cât nu se depășesc limitele de integritate”. El a adăugat că, din punctul său de vedere, premierul Ilie Bolojan nu a încălcat aceste limite.

Sursă foto: Hepta

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