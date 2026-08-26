Schimbare fulger de planuri pentru elevi! Anunțul lui Ilie Bolojan cu privire la bursele acestora. „Foarte probabil vom…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dezbaterea intensă privind propunerea Ministerului Educației de a elimina bursele sociale pe durata vacanțelor școlare a primit o reacție fermă din partea Executivului. Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, a intervenit public pentru a liniști elevii și părinții, dând asigurări că mecanismul actual de sprijin financiar va fi menținut, iar proiectul aflat în consultare va fi modificat înainte de adoptare.

Reacția Executivului după îngrijorările din spațiul public

Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe 17 august, care viza anul școlar 2026-2027, prevedea ca bursele sociale, de merit și tehnologice să fie acordate exclusiv în perioada cursurilor. Măsura a stârnit un val de nemulțumiri, având în vedere că metodologia actuală garantează plata burselor sociale și pe durata vacanțelor pentru elevii vulnerabili.

În cadrul unei intervenții televizate la Digi24, Ilie Bolojan a clarificat poziția Executivului și a subliniat că inițiativa ministerului va fi reevaluată.

„În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem”, a declarat Ilie Bolojan.

Citeşte şi: Transformare uluitoare! Fosta divă a Hollywood-ului, surprinsă pe străzile din Los Angeles la ani buni după retragerea definitivă din lumea filmului

Citeşte şi: Se anulează unele datorii la ANAF. Nicușor Dan a promulgat legea. Cine primește banii înapoi de la stat

Viziunea Ministerului Educației: Bursa ca stimulent pentru prezența la școală

Clarificările au survenit în urma discuțiilor dintre premierul interimar și ministrul Educației, Mihai Dimian. Reprezentanții ministerului au argumentat că inițiativa a plecat de la diferența conceptuală dintre alocația de stat și bursă, cea din urmă fiind concepută ca un instrument de stimulare a frecvenței școlare.

„Discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială”, a explicat șeful Executivului.

Punctul de vedere al ministerului fusese susținut anterior și de Mihai Dimian, care arăta că proiectul se află într-o etapă firească de consultare.

„Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări, bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței, fiind un mod de a-l stimula pe elev să participe la cursuri”, declara ministrul Dimian.

Ce se întâmplă cu cadrul legal actual

În prezent, acordarea drepturilor bănești se realizează în baza HG nr. 732/2025, act normativ care precizează explicit că bursele sociale se achită și în timpul vacanțelor școlare, cu anumite excepții legate de promovabilitate și absențe nemotivate.

Deși textul propus inițial pentru noul an școlar elimina regimul special al burselor sociale și le limita strict la durata cursurilor, intervenția conducerii Guvernului indică faptul că forma finală a documentului va păstra drepturile integrale ale elevilor.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News