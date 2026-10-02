Noi consultări la Cotroceni pentru un nou candidat la funcția de premier. Nicușor Dan va discuta cu toate partidele

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Președintele Nicușor Dan a invitat luni, 5 octombrie, toate partidele la noi consultări în vederea desemnării unui nou premier. Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament sunt chemați la Palatul Cotroceni pentru discuții, după ce cabinetul lui Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină voturile necesare unei învestituri.

Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

România continuă să nu aibă un premier, după trei încercări eșuate de a se forma un nou Executiv. Conform Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, partidele la Palatul Cotroceni în vederea discuțiilor pentru a găsi o nouă variantă, după ce propunerea de cabinet a lui Siegfried Mureșan nu a reușit să treacă de Parlament.

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Programul discuțiilor va fi următorul:

ora 14:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 14:30 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

ora 15:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL);



ora 15:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

ora 16:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

ora 17:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

ora 17:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

ora 18:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

ora 18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

ora 19:00 – Parlamentarii neafiliaţi.

Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. El a propus un program de guvernare și a propus un cabinet. La votul din Parlament, doar 182 de parlamentari au votat pentru învestire, deși avea nevoie de 233 de voturi.

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„Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. În acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta ca eforturile oamenilor să nu fie în zadar”, au fost declarațiile lui Siegfried Mureșan după exprimarea voturilor.

În aceste momente, președintele Nicușor Dan poate opta pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier sau poate apela la varianta declanșării alegerilor anticipate, având în vedere că s-au întrunit condițiile.

Pe de altă parte, președintele PSD Sorin Grindeanu a scris pe pagina de Facebook: „Suntem pregătiți să ne asumăm redresarea României. România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcția greșită”.

Votul de miercuri a fost secret, cu bile, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. PNL, USR și UDMR sunt partidele care l-au susținut pe Siegfried Mureșan și au reușit să adune împreună aproximativ 170 de voturi, prea puține pentru o învestitură a noului Cabinet.

Foto: Facebook/Nicusor Dan

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