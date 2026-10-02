Ploșnițe într-una dintre clădirile ASE. Ce spune decanul universității

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Mai mulți studenți ai Academiei de Studii Economice reclamă că au găsit ploșnițe într-un dintre clădirile instituției. Mai mult, aceștia au trimis imagini cu insectele pe bănci sau pe canapele către redacția Digi24.

Ploșnițe în clădirea Academiei de Studii Economice

Studenții spun că ploșnițele au apărut pe mobilierul de pe holurile clădirii situate pe Calea Dorobanți, iar informațiile au ajuns și la conducerea ASE.

Decanul Academiei de Studii Economice a transmis că au fost verificate holurile și mobilierul din clădirea respectivă și că nu s-au găsit ploșnițe sau alte semne care să confirme existența unei infestări.

Totuși, din motive de precauție, mobilierul a fost izolat și nu va mai fi folosit, a transmis conducerea universității.

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În același timp, mobilierul din celelalte clădiri ale universități va fi retras, iar ASE anunță că au fost și vor mai fi efectuate dezinsecții în clădirile universității.

Cum îți dai seama că ai ploșnițe

Ploșnițele de pat pot ajunge în orice locuință, uneori fără ca oamenii să își dea seama cum au fost aduse. Se pot ascunde în bagaje, haine sau genți după o călătorie, dar pot fi transportate și din hoteluri, apartamente închiriate sau chiar din mijloace de transport. Odată ajunse în casă, se ascund în locuri greu accesibile și pot fi dificil de eliminat.

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Unul dintre primele semne că ai ploșnițe este apariția unor mușcături pe piele, în special după somn. Acestea pot semăna cu înțepăturile de țânțar, dar există câteva indicii care le pot face mai ușor de recunoscut.

Mușcăturile apar de obicei sub forma unor pete roșii sau mici umflături și pot fi grupate în linie. Uneori, în centrul lor poate fi observat un punct mai închis la culoare. Mâncărimea poate fi intensă, însă reacția diferă de la o persoană la alta.

Urmele sunt întâlnite cel mai des pe zonele corpului care rămân descoperite în timpul somnului, cum ar fi brațele, picioarele, gâtul, fața și umerii. Ele pot fi observate dimineața, însă mâncărimea sau iritația nu apar neapărat imediat. În unele cazuri, reacția pielii poate apărea după câteva ore sau chiar zile.

Ploșnițele au doar câțiva milimetri și se pot ascunde în spații foarte înguste. De aceea, dacă observi mușcături suspecte, merită să verifici mai multe locuri din dormitor și din restul locuinței.

Le poți găsi în cusăturile saltelei, în canapea, în noptieră sau în șifonier. Se pot ascunde și în spatele tablourilor și ramelor, în spatele tapetului, în parchet, în prize sau în alte spații greu accesibile.

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Nu trebuie să găsești neapărat insecta pentru ca o infestare să existe. Ploșnițele sunt mici și se pot ascunde foarte bine, mai ales în primele etape ale infestării.

Foto: Captura video/Digi24

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