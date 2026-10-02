PNL, reacție după ce Ilie Bolojan a fost audiat: „Justiția riscă să fie percepută ca un ciocan politic pentru a lovi oameni incomozi”

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Partidul Național Liberal a reacționat după ce premierul Ilie Bolojan a fost audiat la Direcția Națională Anticorupție, în calitate de martor. Partidul a reacționat prin purtătorul de cuvânt, Ionel Bogdan, care a oferit o reacție tranșantă.

Cum a reacționat PNL, după ce Ilie Bolojan a ajuns la DNA

Ionel Bogdan a vorbit despre circumstanțele și momentul audierii lui Ilie Bolojan. Purtătorul de cuvânt al PNL a avertizat asupra riscului ca actul de justiție să fie folosit ca o armă împotriva liderilor care deranjează „interesele stabilite”. PNL spune că nu se va lăsa intimidat.

Ionel Bogdan a subliniat că modalitatea în care s-a desfășurat audierea ridică întrebări „importante și legitime” care necesită explicații clare din partea instituțiilor abilitate.

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„De ce a fost necesară deplasarea la Iași și de ce audierea nu se putea face la București? De ce audierea a fost programată într-un moment politic important, înaintea unor noi discuții despre formarea unui guvern? De ce există informații ‘pe surse’, date de săptămâni întregi, privind chemarea premierului la DNA?”, a întrebat retoric reprezentantul PNL într-un comunicat publicat pe contul de Facebook al partidului.

El a ținut să precizeze că solicitarea de transparență nu contestă independența sistemului judiciar.

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„Întrebările nu contestă independența justiției, ci dimpotrivă; tocmai respectul față de justiție și nevoia permanentă de credibilitate a justiției presupun transparență și rigoare”, a adăugat Ionel Bogdan.

Ce spune despre „show-urile mediatice”

PNL a avertizat că informațiile scurse în presă ar putea afecta încrederea publicului în sistemul judiciar.

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„În absența lămuririlor și în prezența unor show-uri mediatice, încrederea în actul de justiție se deteriorează puternic. Există riscul real ca justiția să fie percepută ca un ciocan politic, manevrat pentru a lovi oameni incomozi”, a declarat purtătorul de cuvânt al liberalilor.

PNL spune că presiunea pusă pe premier este o consecință directă a curajului acestuia de a impune măsuri nepopulare, dar necesare.

„Premierul Ilie Bolojan e un om corect și un lider ferm, iar asta i-a deranjat pe mulți. Modernizarea României, susținută de premierul Bolojan, are adversari puternici în politică și în afara ei. Am văzut opoziția dură la diversele măsuri de reformă”, a explicat Ionel Bogdan.

Foto: Facebook/Ilie Bolojan

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