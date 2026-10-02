Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea muzicii rock și metal este în doliu după anunțul trecerii în neființă a lui Conrad Lant, cunoscut de generații întregi de fani sub numele de scenă Cronos. Co-fondator, solist și basist emblematic al trupei britanice Venom, muzicianul a încetat din viață la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o moștenire sonoră care a redefinit definitiv granițele muzicii extreme.

Pionierul care a dat numele unui gen muzical

Timp de aproape jumătate de secol, Cronos a fost figura centrală a formației din Newcastle, fondată în 1978. Deși trupa a luat naștere prin fuziunea membrilor din alte trei proiecte locale, lansarea celui de-al doilea album de studio, Black Metal, în 1982, a fost momentul de cotitură care le-a consolidat statutul în istoria rockului. Cu un tempo rapid, o estetică întunecată și versuri provocatoare, albumul nu doar că a botezat un întreg subgen, dar a inspirat valuri succesive de artiști de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Efectul Venom asupra scenei muzicale a fost uriaș, trupa fiind considerată o sursă directă de inspirație pentru giganții curentului thrash metal. Jurnalistul rock Simon Rushworth a subliniat amploarea impactului lor într-o intervenție pentru BBC Newcastle: „Au fost extrem de influenți și au dat naștere unui întreg gen pe care l-aș numi metal extrem. Trupe precum Slayer, Metallica, Anthrax, toate au citat Venom ca influență. Venom i-a luat pe cei de la Metallica în turneu la mijlocul anilor ’80, înainte ca cineva să știe cine sunt. Apoi, Metallica a întors favoarea și i-a luat pe cei de la Venom în turneu cu ei.”

Un vizionar neînfricat și dincolo de muzică

Influența lui Cronos nu s-a limitat doar la compozițiile muzicale sau la linia de bas. El a fost creatorul identității vizuale care avea să definească imaginea curentului black metal. „Cronos s-a aflat chiar în centrul acestei mișcări, nu doar prin muzică. El a fost cel care a adus pe masă o mare parte din elementele grafice timpurii și a creat, într-un fel, această imagine a black metalului”, a adăugat Simon Rushworth.

Această estetică rebelă și stilul provocator au atins un punct culminant când piesa Possessed a fost inclusă pe celebra listă „Filthy Fifteen”, elaborată de comitetul american Parents Music Resource Center, inițiativă care a dus la introducerea etichetelor de avertizare „Parental Advisory” pe albumele muzicale.

Membrii trupei au transmis un mesaj plin de emoție la despărțirea de liderul lor, arătând că „vocea, basul și viziunea lui au fost în inima trupei Venom”, descriindu-l pe colegul lor drept „fără compromisuri, neînfricat și inconfundabil”.

Citeşte şi: Bodo a slăbit 54 kg. Solistul trupei Proconsul este de nerecunoscut: „Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”

Citeşte şi: Andreea Popescu, schimbare de look. Cum a apărut bruneta pe internet: „Ești superbă”

Amintiri din anii de pionierat și sprijinul fanilor

Relațiile din interiorul formației au cunoscut suișuri și coborâșuri de-a lungul deceniilor, cu schimbări frecvente de componență și o pauză la mijlocul anilor ’90. Cu toate acestea, legătura dintre fondatori a rămas un pilon al istoriei rockului. Chitaristul original Jeff „Mantas” Dunn a adus un omagiu emoționant pe rețelele de socializare, evocând perioada de început: „În ciuda istoriei tumultuoase a acestei trupe, până la urmă noi trei am fost cei care am început ceva special și am schimbat direcția, mișcarea și istoria metalului așa cum o cunoaștem. În astfel de momente, lucrul de care îmi amintesc este prietenia pe care am avut-o în acele prime zile, acea mentalitate de unul pentru toți, toți pentru unul, acel caracter rebel și dorința absolută de a fi ceva atât de diferit, indiferent dacă era acceptat sau nu.”

Fiul artistului, Nathan, a adresat la rândul său un mesaj comunității globale de fani care a susținut trupa de la debut până la cel de-al 14-lea album de studio, Into Oblivion, lansat în acest an. El a transmis recunoștința familiei „pentru tot sprijinul pe care i l-ați oferit tatălui meu de-a lungul anilor; știu că vă aprecia cu adevărat pe toți”.

Crescut cu muzica unor formații precum Motörhead, Kiss, Black Sabbath sau Alice Cooper, Cronos și-a dorit ca Venom să devină un hibrid mai malefic și mai extravagant al tuturor acestor influențe. Privind în urmă la moștenirea lăsată de muzician, criticii și fanii de pretutindeni sunt de acord cu o singură concluzie: Cronos a reușit pe deplin.

Foto Profimedia

Urmărește-ne pe Google News