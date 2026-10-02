Tot ce trebuie să știi despre ploșnițele de pat. Cât de periculoase sunt și cum le recunoști

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Ploșnițele de pat sunt insecte mici, de culoare brun-roșiatică, care se hrănesc cu sângele oamenilor și animalelor. Nu au aripi și au aproximativ dimensiunea unui sâmbure de măr. Corpul lor este plat și oval. Ploșnițele tinere, numite nimfe, sunt mai mici și au un aspect translucid sau galben-pal. Dacă nu s-au hrănit recent, pot fi foarte greu de observat. Ouăle ploșnițelor sunt foarte mici și albe, ceea ce le face ușor de trecut cu vederea. Iată cât de periculoase sunt și cum le poți recunoaște.

Cum arată ploșnițele de pat?

Ploșnițele adulte au corpul plat și sunt aproximativ de dimensiunea unui sâmbure de măr, având între 5 și 7 milimetri lungime. După ce se hrănesc, corpul lor se umflă și devine mai roșiatic.

Corpul lor plat le permite să se strecoare în spații foarte înguste, chiar și în unele cu grosimea unui card bancar.

Ploșnițele nu își construiesc cuiburi, așa cum fac furnicile sau albinele. Trăiesc în grupuri și se ascund în crăpături, cusături și colțuri. Nu pot zbura, dar se deplasează rapid pe podele, pereți și tavane.

Femelele depun sute de ouă foarte mici, fiecare având aproximativ dimensiunea unei particule de praf. Ploșnițele tinere, numite nimfe, își schimbă pielea de cinci ori înainte de a ajunge adulte și au nevoie de o masă de sânge de fiecare dată. În condiții favorabile, ajung la maturitate în aproximativ o lună și pot avea mai multe generații pe an. Ploșnițele de pat trăiesc, de obicei, între 10 luni și un an.

De unde apar ploșnițele de pat?

De obicei, ploșnițele ajung în locuință din alte locuri deja infestate. Dacă locuiești într-un apartament sau într-un bloc cu apartamente, se pot deplasa dintr-o altă locuință din aceeași clădire. Se pot ascunde și în mobilier tapițat cumpărat la mâna a doua. De asemenea, le poți aduce în casă pe bagaje sau într-o geantă pe care ai așezat-o într-un loc infestat.

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Sunt foarte mici și se pricep să se ascundă în timpul zilei, astfel că pot ajunge în locuință fără să îți dai seama.

Locurile în care pot trăi ploșnițele includ:

Apartamente

Adăposturi

Hoteluri

Case cu camere închiriate

Cămine studențești

Nave de croazieră

Autobuze

Trenuri

Corpul turtit al ploșnițelor le permite să se strecoare în spații foarte mici.

Sunt ploșnițele periculoase?

Ploșnițele de pat nu sunt considerate periculoase. „Cea mai frecventă problemă este apariția unei erupții roșii și pruriginoase, care apare de obicei sub forma unei linii sau a unui grup de înțepături. Dacă te scarpini prea mult, acest lucru poate duce la o infecție a pielii, precum impetigo sau celulită”, spune María Escarcia, medic specialist în medicină de urgență la Baptist Health South Florida, conform webmd.

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„Mușcăturile de ploșniță pot provoca și reacții alergice”, spune Escarcia. „Acestea pot include urticarie, astm sau chiar anafilaxie – o reacție alergică ce provoacă simptome precum umflături, dificultăți de respirație și o scădere bruscă a tensiunii arteriale.”

În cazul infestărilor severe sau de lungă durată, ploșnițele au fost asociate cu anemia feriprivă și cu probleme psihologice, adaugă Escarcia. Consultă medicul dacă observi oricare dintre aceste simptome.

Nu există dovezi că ploșnițele de pat transmit boli oamenilor.

Care sunt primele semne ale unei infestări cu ploșnițe?

Este posibil să nu observi ploșnițele imediat. Unele persoane nu au nicio reacție la mușcături, în timp ce altele observă ulterior mici pete roșii. De multe ori, primele indicii sunt urmele lăsate de aceste insecte.

Uită-te după:

Pete mici de sânge pe cearșafuri sau pe saltea

Puncte negre foarte mici, reprezentând excrementele ploșnițelor

Ouă galben-pal sau coji de ouă

Exuvii, adică pielițe lăsate în urmă după năpârlire, care seamănă cu insectele

Un miros dulceag și de mucegai în jurul patului

Ploșnițe propriu-zise pe saltea, somieră sau tăblia patului

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