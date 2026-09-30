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Moșii de toamnă 2026: data în care pică Sâmbăta Morților și ce se face în această zi

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Moșii de toamnă 2026 reprezintă una dintre zilele importante din calendarul creștin-ortodox dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În această perioadă, familiile își pomenesc părinții, bunicii sau rudele și prieteni care nu mai sunt printre noi și se roagă pentru sufletele lor.

Moșii de toamnă 2026 sunt prăznuiți sâmbătă, pe 7 noiembrie, zi cunoscută și drept Sâmbăta Morților. Este un moment în care credincioșii merg la biserică, pregătesc pachete pentru pomană, aprind lumânări și, acolo unde este posibil, ajung la mormintele celor dragi.

Tradiția spune că această zi trebuie întâmpinată cu liniște, rugăciune și gânduri bune, iar pomenirea celor adormiți este mai mult decât o simplă păstrare a unui obicei. Este un gest prin care cei rămași în viață își exprimă iubirea, recunoștința și dorul față de cei pe care i-au pierdut.

Când sunt Moșii de toamnă în 2026

În anul 2026, Sâmbăta Morților de toamnă este pe 7 noiembrie. Ziua se află în perioada cuprinsă între sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, celebrată pe 26 octombrie, și Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, prăznuit pe 8 noiembrie.

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Moșii de toamnă mai sunt cunoscuți în unele zone ale țării și sub denumirea de Moșii de Sfântul Dumitru. Denumirea are legătură cu perioada anului în care este celebrat Sfântul Dimitrie și cu vechi tradiții românești legate de încheierea unor activități pastorale și agricole.

Pentru credincioși, însă, esența acestei zile rămâne pomenirea celor adormiți. Sâmbăta este, în tradiția Bisericii, ziua consacrată în mod special rugăciunilor pentru cei trecuți la Domnul. Sâmbăta ocupă un loc aparte în tradiția creștină deoarece amintește de ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost în mormânt, după răstignirea și moartea Sa pe cruce. Din acest motiv, Biserica a păstrat sâmbăta ca zi dedicată, în mod special, pomenirii celor adormiți. Credincioșii se roagă pentru sufletele celor plecați dintre noi și cer odihnă și iertare pentru aceștia.

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Ce se face la biserică de Moșii de toamnă

Una dintre cele mai importante tradiții de Sâmbăta Morților este participarea la slujbele oficiate în biserică. Credincioșii pregătesc din timp pomelnicele cu numele celor adormiți și le duc la biserică. Acestea sunt pomenite în cadrul slujbelor rânduite pentru cei trecuți la Domnul.

La Proscomidie, preotul scoate părticele din prescură pentru cei pomeniți, rostind numele acestora. Pomenirea continuă în cadrul Sfintei Liturghii, iar după aceasta poate fi săvârșit parastasul pentru cei adormiți.

De aceea, pentru cei care respectă tradiția, Moșii de toamnă încep la biserică, prin rugăciune și pomenire, și continuă acasă sau la cimitir prin împărțirea pomanei. Un rol important îl are și coliva, aliment ritualic asociat în mod tradițional cu pomenirea celor adormiți. Ea este binecuvântată în cadrul slujbei și apoi împărțită celor prezenți.

Ce trebuie să pregătești pentru Sâmbăta Morților

colaci de pomana alaturi de lumanari aprinse

Pregătirile pentru Moșii de toamnă pot începe cu câteva zile înainte. În multe familii, gospodinele pregătesc din timp bucatele care vor fi oferite de pomană și cumpără cele necesare pentru pachetele împărțite rudelor, vecinilor sau persoanelor aflate în nevoie.

Pe lângă mâncare, pot fi pregătite lumânări, colivă, colaci, prescuri și vin, în funcție de obiceiul familiei și de tradiția locului. Este bine ca pomana să fie pregătită cu grijă, dar fără ca accentul să cadă pe cantitate sau pe aspectul spectaculos al pachetelor. Sensul acesteia este acela de a face un bine în memoria persoanei pomenite. Un gest deosebit este să oferi pomană unei persoane care are nevoie de ajutor. Pentru mulți credincioși, acesta este unul dintre cele mai importante moduri prin care memoria celui plecat dintre noi poate fi cinstită.

Ce se dă de pomană la Moșii de toamnă 2026

De Moșii de toamnă se pot pregăti numeroase alimente, în funcție de tradiția familiei și de obiceiurile zonei.

Printre bucatele întâlnite frecvent la pomenile de toamnă se numără:

  • coliva;
  • colacii și prescurile;
  • sarmalele;
  • pilaful;
  • friptura;
  • plăcintele;
  • prăjiturile și dulciurile;
  • cozonacul;
  • fructele de sezon;
  • nucile;
  • vinul.

Pentru că 7 noiembrie 2026 este sâmbătă și nu este o zi de post, în tradițiile în care acest lucru este respectat pot fi pregătite și alimente de dulce. Un obicei păstrat în multe familii este acela de a include în pachet și alimente despre care se știe că erau pe placul persoanei pomenite. Astfel, pomana capătă o semnificație personală și devine o formă de aducere aminte. Important este ca alimentele să fie oferite cu bunăvoință și să ajungă efectiv la oameni care se pot bucura de ele.

Coliva, vinul și lumânările nu lipsesc de la pomenire

Moșii de toamnă 2026: data în care pică Sâmbăta Morților și ce se face în această zi

Coliva este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale pomenirii celor adormiți. Preparată, în mod tradițional, din grâu fiert și îndulcit, aceasta este asociată cu ideea de viață și de înviere. La biserică se poate duce coliva pentru a fi binecuvântată, alături de vin și de celelalte alimente pregătite pentru pomenire.

Lumânarea are, la rândul ei, un loc important în ritualul creștin. Ea este aprinsă în timpul slujbei și la mormânt, fiind asociată cu lumina și rugăciunea. În funcție de obiceiul familiei, pachetele pot conține și alte produse utile, nu doar alimente. Important este ca gestul să fie făcut cu respect pentru persoana pomenită și cu dorința de a ajuta.

Când este bine să mergi la cimitir

Pentru multe familii, vizita la cimitir face parte din pregătirile pentru Moșii de toamnă. Mormintele trebuie îngrijite înainte de 7 noiembrie. De obicei, românii merg să curețe mormintele joia sau vinerea, pe 5 sau 6 noiembrie, astfel încât în ziua pomenirii să fie împodobite cu flori. Toamna, crizantemele sunt printre florile cel mai des întâlnite în cimitire. Ele pot fi așezate la mormânt împreună cu o lumânare sau o candelă.

Este bine ca mormântul să fie curățat cu câteva zile înainte, dacă este posibil. Se îndepărtează frunzele și buruienile, se curăță crucea și se îngrijește spațiul din jurul mormântului. În ziua de 7 noiembrie, familia poate merge la cimitir pentru a aprinde lumânări și pentru a se reculege în liniște la mormântul celui drag.

Ce tradiții se respectă la moșii de toamnă 2026

În diferite regiuni ale României există numeroase obiceiuri legate de Sâmbăta Morților. Unele dintre ele au caracter local și nu reprezintă reguli bisericești generale, însă sunt păstrate din generație în generație. Una dintre tradiții spune că în această zi este bine să eviți treburile gospodărești care pot fi amânate și să dedici timpul rugăciunii, familiei și pomenirii celor plecați dintre noi.

De asemenea, se spune că ziua trebuie întâmpinată cu liniște și cu împăcare. Cei care țin aceste tradiții obișnuiesc să evite certurile, conflictele și cuvintele grele. Un alt obicei este acela de a te împăca cu oamenii cu care ai avut neînțelegeri. Sâmbăta Morților poate fi un moment potrivit pentru a lăsa în urmă supărările și pentru a căuta apropierea de familie.

Ce nu este bine să faci în această zi

În tradiția populară românească există și o serie de lucruri despre care se spune că nu ar trebui făcute de Moșii de toamnă.

Printre acestea se numără petrecerile zgomotoase, certurile și activitățile care nu sunt necesare în gospodărie. Unele familii evită să spele haine, să facă treburi grele sau să lucreze în grădină și la câmp în ziua dedicată pomenirii.

Este important de făcut însă diferența între rânduiala bisericească și tradițiile populare. Nu toate interdicțiile întâlnite în obiceiurile românești reprezintă reguli ale Bisericii. Mai important decât respectarea unor superstiții este ca ziua să fie dedicată rugăciunii, pomenirii și faptelor bune. De asemenea, nu există un motiv pentru ca oamenii să transforme această zi într-un prilej de teamă. Moșii de toamnă sunt, în primul rând, un moment de reculegere și de aducere aminte.

Moșii de toamnă, un moment pentru familie și amintire

Pentru cei care au pierdut o persoană dragă, astfel de zile pot avea o încărcătură emoțională aparte. O fotografie, o rețetă pregătită cândva de mama sau bunica, o lumânare aprinsă ori simpla rostire a unui nume pot readuce în suflet amintiri importante. Pomenirea are tocmai acest rol: să păstreze vie legătura dintre cei rămași și cei plecați dintre noi.

De aceea, dincolo de bucatele pregătite și de obiceiurile păstrate în fiecare familie, esența Moșilor de toamnă rămâne rugăciunea.

Moșii de toamnă 2026: ce este cel mai important să faci

Pe 7 noiembrie 2026, credincioșii care respectă această tradiție pot merge la biserică pentru pomenirea celor adormiți, pot duce pomelnice, colivă și pachete pentru a fi binecuvântate și pot participa la parastas. Ulterior, pot merge la cimitir pentru a aprinde lumânări și pentru a îngriji mormintele celor dragi. Pomana poate fi împărțită rudelor, prietenilor, vecinilor sau, mai ales, oamenilor care au nevoie de ajutor. Nu valoarea pachetului este cea care contează cel mai mult, ci intenția cu care este oferit.

Moșii de toamnă sunt, astfel, o zi în care trecutul și prezentul se întâlnesc prin rugăciune și amintire. Este o ocazie de a ne opri pentru câteva clipe din agitația de zi cu zi, de a ne aminti de cei care ne-au fost alături și de a face un bine în numele lor. În 2026, Sâmbăta Morților de toamnă va fi pe 7 noiembrie, iar această zi trebuie întâmpinată cu liniște, cu o lumânare aprinsă, cu o rugăciune și cu un gest făcut din inimă pentru cineva care are nevoie de ajutor.

Foto: Shutterstock

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