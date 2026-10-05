Un asistent medical de 35 de ani a fost găsit mort în camera de gardă a Spitalului din Bicaz

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Un asistent medical de doar 35 de ani a fost găsit decedat la Spitalul Orășenesc Bicaz. Bărbatul a fost descoperit fără suflare de unul din colegii săi, trupul său fiind transportat a Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru realizarea necropsiei.

Asistent medical, găsit mort la camera de gardă

Luni dimineață, la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz, o tragedie a zguduit comunitatea medicală. Octav, un asistent medical în vârstă de 35 de ani, a fost găsit fără suflare în camera de gardă. Descoperirea a fost făcută de unul dintre colegii săi, care a alertat imediat autoritățile.

Medicii și polițiștii au intervenit rapid la fața locului, însă bărbatul nu prezenta semne vizibile de violență. Corpul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.

„Polițiștii din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat de 37 de ani, cu privire la faptul că un bărbat de 35 de ani, angajat al Spitalului orășenesc Bicaz, a fost găsit decedat într-o cameră a centrului de primiri urgențe. Acesta nu prezenta leziuni vizibile pe suprafața corpului, fiind transportat la Serviciul Medicină Legală Neamț, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, a transmis Poliția Neamț într-un comunicat.

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Mesajul reprezentanților Spitalului din Bicaz

Octav era un profesionist dedicat și extrem de apreciat de colegii săi. Pierderea sa a lăsat un gol imens, atât în rândul personalului medical, cât și în comunitatea pe care o servea cu devotament.

Reprezentanții spitalului au transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care au subliniat implicarea și empatia care l-au caracterizat pe Octav.

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„Octav a plecat dintre noi mult prea devreme, în timp ce se afla la datorie, lăsând în urmă o durere greu de exprimat în cuvinte. Implicarea, dedicarea și empatia de care a dat întotdeauna dovadă, atât față de pacienți, cât și față de cei din jur, fac ca pierderea lui să fie cu atât mai grea. Rămân însă amintirile, respectul și recunoștința pentru omul profesionist care a fost. În aceste momente dureroase, suntem alături de familia sa și de cei dragi și le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această grea încercare. Drum lin către ceruri, Octav! Vei rămâne în amintirea noastră”, au scris reprezentanții spitalului din Bicaz.

Sursă foto: Facebook

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