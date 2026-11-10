Toukie Smith a murit. Mama gemenilor lui Robert De Niro avea 74 de ani

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Toukie Smith, model și actriță cunoscută pentru rolul din sitcomul 227, a murit pe 4 noiembrie, la vârsta de 74 de ani, într-un spital din New York. Cei care au dat trista veste au fost gemenii săi, pe care îi are din relația cu Robert De Niro.

Toukie Smith a murit la 74 de ani

Modelul și actrița Toukie Smith, cunoscută pentru aparițiile sale în sitcomul american ”227” și pentru cariera sa impresionantă în modă, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Potrivit People, vestea a fost confirmată de gemenii săi, Airyn și Julian, pe care i-a avut împreună cu fostul său partener, actorul Robert De Niro.

Actrița a decedat pe 4 noiembrie 2026, într-un spital din New York, după o luptă curajoasă și îndelungată cu scleroza multiplă, conform declarației familiei.

Cine a fost Toukie Smith

Născută pe 25 septembrie 1952, în Philadelphia, sub numele Doris Smith, Toukie și-a primit porecla, inspirată de un disc pentru copii, de la bunica sa.

„Era o poreclă pe care mi-a dat-o bunica, inspirată de un disc pentru copii despre o mică locomotivă roșie plină de energie. Am avut mereu multă energie”, declara ea pentru Los Angeles Times în 1990.

După ce a studiat la Fashion Institute of Technology, Toukie Smith a început să modeleze în anii ’70 pentru reviste de prestigiu precum Vogue și Ebony. De asemenea, a colaborat cu designeri faimoși, inclusiv Hubert de Givenchy, Thierry Mugler și fratele său, Willi Smith, un nume important în moda anilor ’80. Din păcate, Willi Smith a decedat în 1987 din cauza complicațiilor provocate de SIDA, la doar 39 de ani.

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O carieră strălucitoare pe micul ecran

Succesul în fața camerei a venit rapid. În 1989, Toukie Smith s-a alăturat distribuției sitcomului de succes ”227”, unde a jucat alături de Marla Gibbs, marcându-și locul în inimile telespectatorilor. Înainte de aceasta, a avut apariții memorabile în serialul ”Miami Vice” și a continuat să joace în filme din anii ’90 precum ”Talkin’ Dirty After Dark”, ”I Like It Like That” și ”The Preacher’s Wife”.

Pe lângă activitatea artistică, Smith a fost și o antreprenoare talentată. Ea a deschis un restaurant cu numele său pe West Houston Street din New York, unde pasiunea pentru gastronomie s-a împletit cu cea pentru artă și comunitate.

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Toukie Smith a avut doi copii cu Robert De Niro

În viața personală, Toukie Smith a devenit mamă pe 20 octombrie 1995, când i-a adus pe lume pe gemenii Airyn și Julian, născuți prin intermediul unei mame surogat. La acea vreme, Robert De Niro tocmai se despărțise de prima sa soție, Diahnne Abbott.

Relația dintre Smith și De Niro a început în 1988, iar cei doi au format un cuplu până în 1994, cu o scurtă reconciliere ulterioară, potrivit The New Yorker.

Discretă în ceea ce privește viața personală, Toukie Smith declara în 1990 pentru Los Angeles Times: „Ce e minunat la o viață privată este că rămâne privată”.

În afară de realizările sale artistice, actrița a visat să creeze un muzeu al modei pentru a expune creațiile fratelui său.

„Am păstrat tot ce a creat Willi pentru mine, încă de la rochia de absolvire din clasa a șasea. Am păstrat totul”, spunea ea în urmă cu aproape 40 de ani.

În 1978, Toukie Smith a fost desemnată modelul anului de către Bloomingdale’s, iar cariera sa în modă a inspirat o nouă generație de femei să-și urmeze visele, indiferent de obstacole.

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Sursă foto: Profimedia

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