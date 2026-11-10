„Mi-a înșelat soția!” Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, recunoaște o aventură cu o presupusă spioană chineză. Cazul, investigat de FBI și Donald Trump

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Scandal de proporții uriașe la vârful uneia dintre cele mai puternice companii din lume. Jensen Huang, fondatorul și directorul general al gigantului Nvidia, a trimis o scrisoare deschisă plină de regrete către toți angajații săi, mărturisind infidelitatea care i-a zdruncinat căsnicia de zeci de ani. În spatele dramei conjugale se ascunde însă o poveste demnă de un thriller de spionaj: femeia cu care a avut o relație intimă este suspectată că ar fi lucrat sub acoperire pentru serviciile secrete de la Beijing.

Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția

Vestea a căzut ca un trăsnet atât pentru mediul de afaceri internațional, cât și pentru cei care îi admirau imaginea de familist convins. Jensen Huang, omul care a transformat Nvidia într-un titan evaluat la mii de miliarde de dolari, a rupt tăcerea după o investigație publicată inițial de The New York Times.

Publicația a dezvăluit că miliardarul a fost „ținta unui efort al unui serviciu de informații străin”, orchestrat de o femeie de afaceri pe nume Alice Huang (cunoscută și sub aliasul Huang Le).

Alice Huang, cetățean chinez și director de top în cadrul companiei Megaspeed din Singapore, ar fi folosit apropierea de CEO-ul Nvidia pentru a facilita transferul de cipuri avansate de inteligență artificială și informații confidențiale către guvernul chinez. În fața dezvăluirilor, Jensen Huang a ales să își asume public faptele printr-un e-mail trimis întregii echipe, intitulat simplu: „Un mesaj către compania noastră”.

Mărturisirea dureroasă a unui soț infidel

Într-un mesaj rar de vulnerabilitate pentru un lider de o asemenea anvergură, Huang nu a încercat să ascundă dimensiunea greșelii personale. El a cerut iertare deschis partenerei sale de viață și copiilor lor.

„Datorez familiei mele și vouă tuturor scuze. Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare extrem de rău. De-a lungul vieții mele, familia mi-a oferit dragoste și sprijin. Merită onestitatea și loialitatea mea. În schimb, i-am dezamăgit și am afectat viața pe care am construit-o împreună. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce am făcut și pentru suferința pe care am provocat-o și accept criticile care vin odată cu aceasta. Către soția și familia mea: Vă iubesc. Știu că o scuză nu poate repara ceea ce am făcut. Sper ca familia noastră să se vindece și ca, în timp, să vă pot recâștiga încrederea”, le-a spus Jensen Huang soției și copiilor săi în mesaj.

Jensen Huang le-a cerut iertarea angajaților și acționarilor Nvidia

Dincolo de fractura din viața privată, magnatul a ținut să se adreseze direct oamenilor alături de care a construit imperiul tehnologic, recunoscând că și-a trădat standardele etice.

„Către colegii mei de la NVIDIA, inclusiv cei alături de care am lucrat timp de decenii, și către consiliul nostru de administrație, parteneri și acționari din întreaga lume: meritați mai mult din partea mea. Conducerea NVIDIA este privilegiul vieții mele. Responsabilitatea mea este să vă servesc și să fiu demn de încrederea voastră. Nu m-am ridicat la nivelul acestei responsabilități. Sunt pe deplin devotat companiei NVIDIA și voi munci pentru a vă recâștiga încrederea”, a mai scris în scrisoarea Jensen Huang.

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Suspiciuni de spionaj și anchetă internă la nivel înalt

Situația a depășit rapid granițele unui scandal monden, transformându-se într-o chestiune de interes național. Consiliul de Administrație al Nvidia a confirmat oficial că a demarat o anchetă independentă, condusă de un comitet de directori asistați de consilieri juridici externi.

Reprezentanții companiei au precizat că acordă prioritate absolută securității economice: „Consiliul acordă prioritate securității naționale și economice a SUA, care este primordială pentru interesele NVIDIA și ale acționarilor săi.”

Jensen Huang a asigurat că va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a clarifica suspiciunile de trădare sau scurgeri de date secrete către statul chinez, delimitându-și familia de întreaga poveste.

„În ceea ce privește îngrijorările legate de securitatea națională ridicate în relatările din presă, Consiliul de Administrație al NVIDIA a inițiat o investigație independentă. Susțin această investigație și voi coopera pe deplin. Îmi iubesc țara și compania și mă angajez să protejez NVIDIA și să sprijin securitatea națională a Americii. Sunt mândru și recunoscător că sunt american. Familia mea nu poartă nicio responsabilitate pentru alegerile mele. Doar eu o port. Vă rog să le respectați intimitatea”, a subliniat acesta.

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Casa Albă intervine: Donald Trump susține că FBI se ocupă de anchetă

Amploarea scandalului a ajuns până la cele mai înalte niveluri ale puterii de la Washington. Președintele american Donald Trump a confirmat că ancheta a fost preluată și de autoritățile federale.

„Știu că FBI se uită la asta, în legătură cu altceva, și cred că el va fi în regulă”, a precizat președintele american.

Trump a precizat că a purtat o discuție directă cu Huang pe marginea acestui subiect: „A zis că nu avea absolut nicio idee că persoana în cauză este spion.”

Întrebat când a fost avertizat prima oară despre această legătură compromițătoare, Trump a menționat vag că a fost ținut la curent „pe o perioadă de timp”, adăugând că este „sigur” că liderul chinez Xi Jinping va aborda cazul la următoarea lor întrevedere bilaterală.

La rândul său, FBI a refuzat să comenteze oficial, iar Ministerul de Externe de la Beijing a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept „complet nefondate, speculative și menite să defăimeze China”.

Pe canale diplomatice, se pare că secretarul de stat Marco Rubio ar fi emis încă din primăvară un memoriu intern prin care avertiza oficialii guvernamentali cu privire la această relație, deși în fața presei a caracterizat incidentul drept o „chestiune corporativă internă”. Între timp, Huang a fost convocat săptămâna viitoare la o audiere cu ușile închise în fața mai multor comisii ale Congresului american.

Prăbușire fulgerătoare pe bursă și proces intentat de investitori

Potrivit Forbes, scuzele lacrimogene nu au înduioșat însă piața de capital. Acțiunile Nvidia au încheiat ziua de tranzacționare de luni în scădere cu 4,3%, ștergând din valoarea de piață a gigantului o sumă colosală, estimată de presa internațională între 190 și 250 de miliarde de dolari.

Reacția acționarilor a fost imediată: la doar cinci minute după închiderea bursei americane, aceștia au depus o plângere colectivă la o instanță federală din San Jose, California. Conduși de investitorul Mark Kistenmacher, reclamanții îi cer socoteală lui Jensen Huang și companiei Nvidia, acuzându-i că au mințit presa și au ascuns o legătură care pune în pericol reputația afacerii și securitatea națională. În documentele depuse în instanță se menționează explicit că Alice Huang este „suspectată că ar încerca să ajute la scoaterea ilegală a produselor Nvidia în China”.

Sursă foto: Profimedia

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