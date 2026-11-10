  MENIU  
Home > Vedete > „Mi-a înșelat soția!” Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, recunoaște o aventură cu o presupusă spioană chineză. Cazul, investigat de FBI și Donald Trump

„Mi-a înșelat soția!” Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, recunoaște o aventură cu o presupusă spioană chineză. Cazul, investigat de FBI și Donald Trump

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Scandal de proporții uriașe la vârful uneia dintre cele mai puternice companii din lume. Jensen Huang, fondatorul și directorul general al gigantului Nvidia, a trimis o scrisoare deschisă plină de regrete către toți angajații săi, mărturisind infidelitatea care i-a zdruncinat căsnicia de zeci de ani. În spatele dramei conjugale se ascunde însă o poveste demnă de un thriller de spionaj: femeia cu care a avut o relație intimă este suspectată că ar fi lucrat sub acoperire pentru serviciile secrete de la Beijing.

Jensen Huang a recunoscut că și-a înșelat soția

Vestea a căzut ca un trăsnet atât pentru mediul de afaceri internațional, cât și pentru cei care îi admirau imaginea de familist convins. Jensen Huang, omul care a transformat Nvidia într-un titan evaluat la mii de miliarde de dolari, a rupt tăcerea după o investigație publicată inițial de The New York Times.

Publicația a dezvăluit că miliardarul a fost „ținta unui efort al unui serviciu de informații străin”, orchestrat de o femeie de afaceri pe nume Alice Huang (cunoscută și sub aliasul Huang Le).

jensen si aliceIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Alice Huang, cetățean chinez și director de top în cadrul companiei Megaspeed din Singapore, ar fi folosit apropierea de CEO-ul Nvidia pentru a facilita transferul de cipuri avansate de inteligență artificială și informații confidențiale către guvernul chinez. În fața dezvăluirilor, Jensen Huang a ales să își asume public faptele printr-un e-mail trimis întregii echipe, intitulat simplu: „Un mesaj către compania noastră”.

Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Recomandarea zilei

Mărturisirea dureroasă a unui soț infidel

Într-un mesaj rar de vulnerabilitate pentru un lider de o asemenea anvergură, Huang nu a încercat să ascundă dimensiunea greșelii personale. El a cerut iertare deschis partenerei sale de viață și copiilor lor.

Datorez familiei mele și vouă tuturor scuze. Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare extrem de rău. De-a lungul vieții mele, familia mi-a oferit dragoste și sprijin. Merită onestitatea și loialitatea mea. În schimb, i-am dezamăgit și am afectat viața pe care am construit-o împreună. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru ceea ce am făcut și pentru suferința pe care am provocat-o și accept criticile care vin odată cu aceasta. Către soția și familia mea: Vă iubesc. Știu că o scuză nu poate repara ceea ce am făcut. Sper ca familia noastră să se vindece și ca, în timp, să vă pot recâștiga încrederea”, le-a spus Jensen Huang soției și copiilor săi în mesaj.

Cum arăta Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Cum arăta Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Recomandarea zilei

Jensen Huang le-a cerut iertarea angajaților și acționarilor Nvidia

Dincolo de fractura din viața privată, magnatul a ținut să se adreseze direct oamenilor alături de care a construit imperiul tehnologic, recunoscând că și-a trădat standardele etice.

Către colegii mei de la NVIDIA, inclusiv cei alături de care am lucrat timp de decenii, și către consiliul nostru de administrație, parteneri și acționari din întreaga lume: meritați mai mult din partea mea. Conducerea NVIDIA este privilegiul vieții mele. Responsabilitatea mea este să vă servesc și să fiu demn de încrederea voastră. Nu m-am ridicat la nivelul acestei responsabilități. Sunt pe deplin devotat companiei NVIDIA și voi munci pentru a vă recâștiga încrederea”, a mai scris în scrisoarea Jensen Huang.

Citește și: Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit. Ce s-a întâmplat între ei, după terminarea filmărilor

Citește și: Șerban Huidu îl taxează pe Radu Banciu, după ce jurnalistul a comentat deplasările politicienilor PSD: „Bre, ipocritule! Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”

Suspiciuni de spionaj și anchetă internă la nivel înalt

Situația a depășit rapid granițele unui scandal monden, transformându-se într-o chestiune de interes național. Consiliul de Administrație al Nvidia a confirmat oficial că a demarat o anchetă independentă, condusă de un comitet de directori asistați de consilieri juridici externi.

Reprezentanții companiei au precizat că acordă prioritate absolută securității economice: „Consiliul acordă prioritate securității naționale și economice a SUA, care este primordială pentru interesele NVIDIA și ale acționarilor săi.”

Jensen Huang a asigurat că va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru a clarifica suspiciunile de trădare sau scurgeri de date secrete către statul chinez, delimitându-și familia de întreaga poveste.

„În ceea ce privește îngrijorările legate de securitatea națională ridicate în relatările din presă, Consiliul de Administrație al NVIDIA a inițiat o investigație independentă. Susțin această investigație și voi coopera pe deplin. Îmi iubesc țara și compania și mă angajez să protejez NVIDIA și să sprijin securitatea națională a Americii. Sunt mândru și recunoscător că sunt american. Familia mea nu poartă nicio responsabilitate pentru alegerile mele. Doar eu o port. Vă rog să le respectați intimitatea”, a subliniat acesta.

Citește și: Cristina Bâtlan, lecție de viață la 53 de ani: mesajul ferm pentru femeile care ezită să o ia de la capăt. „Când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?”

Citește și: Serghei Mizil, dezvăluiri fără perdea despre familia lui Petre Roman și regretatul Alexandru Arșinel. „La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude!”

Casa Albă intervine: Donald Trump susține că FBI se ocupă de anchetă

Amploarea scandalului a ajuns până la cele mai înalte niveluri ale puterii de la Washington. Președintele american Donald Trump a confirmat că ancheta a fost preluată și de autoritățile federale.

Știu că FBI se uită la asta, în legătură cu altceva, și cred că el va fi în regulă”, a precizat președintele american.

Trump a precizat că a purtat o discuție directă cu Huang pe marginea acestui subiect: „A zis că nu avea absolut nicio idee că persoana în cauză este spion.”

Întrebat când a fost avertizat prima oară despre această legătură compromițătoare, Trump a menționat vag că a fost ținut la curent „pe o perioadă de timp”, adăugând că este „sigur” că liderul chinez Xi Jinping va aborda cazul la următoarea lor întrevedere bilaterală.

La rândul său, FBI a refuzat să comenteze oficial, iar Ministerul de Externe de la Beijing a respins categoric acuzațiile, catalogându-le drept „complet nefondate, speculative și menite să defăimeze China”.

Pe canale diplomatice, se pare că secretarul de stat Marco Rubio ar fi emis încă din primăvară un memoriu intern prin care avertiza oficialii guvernamentali cu privire la această relație, deși în fața presei a caracterizat incidentul drept o „chestiune corporativă internă”. Între timp, Huang a fost convocat săptămâna viitoare la o audiere cu ușile închise în fața mai multor comisii ale Congresului american.

Prăbușire fulgerătoare pe bursă și proces intentat de investitori

Potrivit Forbes, scuzele lacrimogene nu au înduioșat însă piața de capital. Acțiunile Nvidia au încheiat ziua de tranzacționare de luni în scădere cu 4,3%, ștergând din valoarea de piață a gigantului o sumă colosală, estimată de presa internațională între 190 și 250 de miliarde de dolari.

Reacția acționarilor a fost imediată: la doar cinci minute după închiderea bursei americane, aceștia au depus o plângere colectivă la o instanță federală din San Jose, California. Conduși de investitorul Mark Kistenmacher, reclamanții îi cer socoteală lui Jensen Huang și companiei Nvidia, acuzându-i că au mințit presa și au ascuns o legătură care pune în pericol reputația afacerii și securitatea națională. În documentele depuse în instanță se menționează explicit că Alice Huang este „suspectată că ar încerca să ajute la scoaterea ilegală a produselor Nvidia în China”.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
GSP.ro
Modelul electric prin care BYD vrea să concureze Rolls-Royce și Maybach
Modelul electric prin care BYD vrea să concureze Rolls-Royce și Maybach
Click.ro
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Citește și...
Gigi Becali despre ”rotarizarea” fotbalului românesc. Declarații pe șleau despre Mihai Rotaru și Craiova pe locul 1. Exclusiv
România devine un punct strategic pentru securitatea Europei. Unde se construieşte un nou hub de apărare
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Paul McCartney a devenit miliardar. Averea sa a ajuns la 1,4 miliarde de dolari
Cine e Abdul El-Sayed, politicianul atipic în blugi și tricou care a intrat în istorie. Este primul senator musulman din SUA
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Cum arată penthouse-ul lui Bendeac. Zici că e un adevărat muzeu. Se află pe două etaje, are sală de forță și e în centrul Capitalei. A plătit o mică avere pe el / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Serghei Mizil, dezvăluiri fără perdea despre familia lui Petre Roman și regretatul Alexandru Arșinel. "La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude!"
Serghei Mizil, dezvăluiri fără perdea despre familia lui Petre Roman și regretatul Alexandru Arșinel. "La mine creșteau banane, la Oana nu creșteau banane, erau dude!"
Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit. Ce s-a întâmplat între ei, după terminarea filmărilor
Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit. Ce s-a întâmplat între ei, după terminarea filmărilor
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Horoscop 11 noiembrie 2026. O zi cu riscuri financiare, pasiuni neașteptate și semnale de alarmă în relații
Horoscop 11 noiembrie 2026. O zi cu riscuri financiare, pasiuni neașteptate și semnale de alarmă în relații
Invitat special la nunta lui Marcel Andrei cu Armina. Foștii concurenți de la Insula Iubirii se căsătoresc religios peste câteva zile
Invitat special la nunta lui Marcel Andrei cu Armina. Foștii concurenți de la Insula Iubirii se căsătoresc religios peste câteva zile
Cristina Bâtlan, lecție de viață la 53 de ani: mesajul ferm pentru femeile care ezită să o ia de la capăt. „Când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?”
Cristina Bâtlan, lecție de viață la 53 de ani: mesajul ferm pentru femeile care ezită să o ia de la capăt. „Când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, noi tensiuni la Asia Express. Certuri la autostop și replici acide între cei doi: „M-am săturat”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, noi tensiuni la Asia Express. Certuri la autostop și replici acide între cei doi: „M-am săturat”
Observator News
O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală
O casă cu mansardă şi teren cât pentru o mică fermă se vinde cu 25.000 €. Se află la 90 de minute de Capitală
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 din 10 români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai nou sondaj INSCOP
7 din 10 români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai nou sondaj INSCOP
Persoanele cu handicap pot primi bani retroactiv. Prevederea legală care permite recuperarea indemnizațiilor suspendate
Persoanele cu handicap pot primi bani retroactiv. Prevederea legală care permite recuperarea indemnizațiilor suspendate
Riscul de AVC este cu 72% mai mare în acest interval de trei ore din zi. Ce se întâmplă în organism
Riscul de AVC este cu 72% mai mare în acest interval de trei ore din zi. Ce se întâmplă în organism
Hemoglobina scăzută, asociată cu un risc crescut de demență. Ce valori sunt considerate normale în funcție de vârstă
Hemoglobina scăzută, asociată cu un risc crescut de demență. Ce valori sunt considerate normale în funcție de vârstă
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
A cucerit-o pe când era studentă, deși avea reputația de Don Juan! Între Răzvan și Irina Fodor erau 13 ani diferență, iar părinții ei nu l-ar fi ales tocmai ca ginere. Numai că actorul a avut o strategie neașteptată! Cum a început povestea lor
A cucerit-o pe când era studentă, deși avea reputația de Don Juan! Între Răzvan și Irina Fodor erau 13 ani diferență, iar părinții ei nu l-ar fi ales tocmai ca ginere. Numai că actorul a avut o strategie neașteptată! Cum a început povestea lor
CSID.ro
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Libertatea
O directoare face zilnic 130 de kilometri ca să ajungă la o școală pe care a găsit-o în ruină, în Olt. A renovat-o cu 120.000 de euro iar numărul copiilor s-a dublat: „E acasă”
O directoare face zilnic 130 de kilometri ca să ajungă la o școală pe care a găsit-o în ruină, în Olt. A renovat-o cu 120.000 de euro iar numărul copiilor s-a dublat: „E acasă”
Sfârșit de săptămână cu vânt, ploi, lapoviță și ninsori la munte, urmat de încălzire. Prognoza meteo ANM până pe 7 decembrie 2026
Sfârșit de săptămână cu vânt, ploi, lapoviță și ninsori la munte, urmat de încălzire. Prognoza meteo ANM până pe 7 decembrie 2026
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Doarme 14 ore pe zi, mănâncă ciocolată neagră și cântă la pian: viața incredibilă a Giannei la 106 ani
Doarme 14 ore pe zi, mănâncă ciocolată neagră și cântă la pian: viața incredibilă a Giannei la 106 ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton