Invitat special la nunta lui Marcel Andrei cu Armina. Foștii concurenți de la Insula Iubirii se căsătoresc religios peste câteva zile

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Povestea lor a fost urmărită cu sufletul la gură de telespectatori, însă pentru Armina și Marcel Andrei, testul suprem a fost depășit cu brio. Foștii concurenți de la „Insula Iubirii” numără orele până la unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții lor de cuplu. După ce au devenit soț și soție în acte, cei doi se pregătesc intens pentru cununia religioasă, programată pentru data de 14 noiembrie.

Marcel Andrei și Armina se pregătesc de nuntă

Prezenți la petrecerea VIVA!, viitorii miri au strălucit împreună, au pus punct speculațiilor legate de un posibil divorț și au împărtășit detalii inedite despre nuntă, dar și despre planul de a deveni părinți.

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar emoțiile încep să se facă simțite. Întrebați cum decurg ultimele aranjamente, Armina a mărturisit relaxată: „Suntem bine, ușor ușor ne pregătim pentru nuntă, cum s-a mai auzit în online. Mici detalii, totul OK momentan.”

Chiar dacă au ales să păstreze discreția asupra anumitor elemente ale petrecerii, cei doi promit momente memorabile.

„Aici o să rămână secret, nu pot să dezvălui, dar o să fie ceva lume în chestia asta. O să rămână surpriză”, a spus Marcel pentru Click.

„Avem chiar și cavaler de onoare pe cineva dintre ispite”, a completat imediat partenera sa, oferind un detaliu neașteptat din culise.

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Cum au făcut față valului de hate din online

Expunerea mediatică masivă a atras după sine și un val considerabil de comentarii malițioase pe rețelele sociale. Armina a învățat însă rapid să filtreze reacțiile venite din spatele ecranelor.

„În primul rând, nu l-am băgat în seamă, pentru că era foarte mult hate nefondat, adică era pur și simplu… erau niște oameni care mă înjurau pentru niște secvențe date de câteva secunde. Nu s-a văzut tot contextul ca să poți să vii să arunci cu hate în mine. Am gestionat OK, am trecut peste, i-am lăsat să vadă toată emisiunea, să își dea seama, de fapt, că nu-i chiar așa, nu chiar așa stă treaba cum s-a văzut, în rest OK. Eu mă descurc în orice situație”, a povestit Armina.

Cu experiența rolului de ispită din sezonul 8, Marcel Andrei i-a fost sprijin moral și i-a reamintit că realitatea este complet diferită de lumea virtuală.

„Având în vedere că am fost în sezonul 8 ca ispită, da, eu eram călit deja, că și pe mine m-au luat la început, dar după aia a început din bula aia cu hate să mă iubească, din hate-ul ăla, după aia s-a transformat «Love Marcel». Eu am susținut-o foarte mult, i-am explicat că tot hate-ul ăsta e doar virtual. Sunt niște oameni care nu știu, n-au ocupație, frustrare, multe alte chestii care-s doar virtuale. În viața reală, noi când am ieșit oriunde în Bucureștiul ăsta și nu numai în București, în toată România, pe unde am fost, n-a venit nimeni să zică ceva sau să te dea la o parte, da? Din contră, au venit să facă poze, ne-au vorbit frumos. Așa că asta recomand la toată lumea: «Hey, tot hate-ul e doar virtual, atâta tot, ca și în Matrix»”, a explicat Marcel.

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Zvonurile despre divorț, demontate de Marcel și Armina

În spațiul public au apărut speculații conform cărora cei doi ar fi trecut printr-o ruptură și un divorț după încheierea filmărilor din Thailanda. Răspunsul lor a fost prompt și ferm.

„Nu este adevărat nicio secundă. Noi când am ieșit de la Insula Iubirii am început să facem planurile pentru nuntă, nici de cum nu am divorțat. Deci este total fals, fake”, a ținut să sublinieze Armina pentru publicația menționată anterior.

La rândul său, Marcel a privit situația cu mult umor, amintind de ce au devansat data nunții stabilite inițial pentru luna decembrie.

„Da, am văzut și eu chestia asta, m-a făcut să râd, având în vedere că am ieșit din secunda a doua de la Insula Iubirii și am început să facem invitațiile. N-am vrut să fac ceva extravagant cu nunta, să anunț cu doi ani sau cu un an, cum se face normal, am anunțat în noiembrie. Bine, eu am zis în decembrie, că am vrut să fac cum am făcut cununia civilă, și am zis că vreau să o fac în decembrie, aproape de Crăciun, să fie mai binecuvântat, dar nu s-a putut acolo la noi la Tenerife”, a relatat acesta, iar Armina a adăugat motivul religios: „E postul Crăciunului și nu se poate.”

Marcel a concluzionat cu o declarație plină de căldură despre legătura lor: „Exact, exact, așa și a rămas, să facem pe 14 noiembrie nunta. Și n-are nicio relevanță, noi de când ne-am cunoscut am și rămas împreună 24 din 24, doar munca ne-a separat, pe care noi am avut-o în Tenerife. În rest, noi suntem foarte bine.”

Cei doi sunt pregătiți să devină și părinți, sperând ca anul viitor dorința să li se îndeplinească.

„Eu sincer vreau doi, o fată și un băiat, el își dorește mai mult o fetiță”, a explicat Armina.

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Sursă foto: Instagram,

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