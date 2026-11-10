Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Florian Lungu, omul pe care toată lumea din lumea muzicală îl știa drept „Moșu’”, a murit la vârsta de 83 de ani. A fost pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni, dedicându-și viața promovării jazzului și a muzicienilor din România.

Anunțul trist al apropiaților

Vestea plecării sale a adus multe mesaje de condoleanțe din partea apropiaților și a celor care l-au admirat. Mihai Godoroja, partenerul său de platou, a reacționat pe rețelele sociale:

„Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu… Moșu… în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moșu”, a scris Mike Godoroja pe Facebook.

Citeşte şi: A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: „Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!” Ce spune despre retușurile la nivelul feței

Citeşte şi: Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea: „S-au întâmplat multe”

Cine a fost Florian Lungu

Florian Lungu s-a născut pe 5 ianuarie 1943, în București, într-un cămin marcat de artă. Tatăl său a fost compozitor și dirijor de cor, iar mama sa, pianistă, s-a numărat printre fondatorii Corului Madrigal. A absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” în 1966 și a predat pentru scurt timp la Liceul de Muzică din Giurgiu.

Un an mai târziu, în 1967, a devenit redactor muzical la Radio România. Începând cu anul 1970 a preluat emisiuni la redacția de muzică ușoară și jazz, aducând acest gen muzical mai aproape de ascultători prin comentariile și articolele sale. Din 2009 a revenit și în televiziune, realizând la TVR emisiunea „Unora le place”, alături de Mihai Godoroja.

A predat ca profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și a publicat volume de specialitate precum „Disco Ghid Rock” și „Jazz Calendar”. Pentru cariera sa din audiovizual, a primit în 2003 Premiul de excelență al Consiliului Național al Audiovizualului, dar și Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler din partea Președinției României.

Foto – Facebook/ Ionel Tudor. Hepta

Urmărește-ne pe Google News