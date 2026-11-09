CRBL i-a compus o piesă fiicei sale, după ce s-au îndepărtat: „Te-am iubit și te voi iubi necondiționat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

După divorțul din aprilie 2024 de Elena Vîșcu, alături de care a trăit 16 ani, CRBL a văzut cum viața de familie i se schimbă complet. Fosta soție și fiica lor de 16 ani, Alesia, s-au mutat la Chișinău pentru ca adolescenta să își continue studiile acolo, iar distanța și evenimentele recente au dus la o răcire a relației tată-fiică. În acest context, artistul a ales să își deschidă sufletul printr-o melodie dedicată fetei sale, publicată pe Facebook.

CRBL i-a compus o piesă fiicei sale

Versurile transmise de solist arată că sentimentele lui de părinte rămân neschimbate: „Te iubesc ca-n prima zi. Necondiționat. Când ești departe de mine, mă simt sărac. (…) Voi fi mereu aici, orice ce se va întâmpla, indiferent de cum se scrie povestea ta. Să fii părinte nu e ușor, dar e frumos și pentru ce ai ajuns sunt mândru și norocos. Au trecut anii, au trecut peste mine. Tot ce am făcut a fost pentru tine și chiar dacă nu sunt mereu lângă tine să nu uiți niciodată de mine. Te iubesc ca în prima zi. Necondiționat. Iubirea pentru tine mă face un om bogat. Te-am iubit, te voi iubi necondiționat”.

În aceeași piesă, el a continuat: „Mi-am ascuns lacrimi în tăcere zi de zi ca orice tată, te-am învățat să mergi mereu cu fruntea ridicată, să crezi în tine, să faci ce simți și când greșeștisă recunoști, să nu te minți”.

Neînțelegerile dintre cei doi s-au accentuat după ce în presă a apărut vestea noii sale legături cu Olga Guțanu.

Invitat în podcastul lui Bursucu, Eduard Andreianu a descris impactul pe care l-au avut știrile asupra fetei: „Voiam să îi spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă (…) Primul lucru, într-adevăr, i-am scris Alesiei: «Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo». Adică am încercat să îi spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alesia. Foarte, foarte greu. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să îmi spună: «Ce faci, mă?» Am avut noi o discuție: că e mică, că nu e bine, am înțeles, dar nu e după mine. Da, și-a dat și ea cu părerea. După aceea cu Alesia a fost foarte complicat să îi spun povestea, ea mă crede, nu mă crede, că deja e mare. E foarte trist, greu și dureros în același timp. S-a rupt ceva”.

Citește și: A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: „Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!” Ce spune despre retușurile la nivelul feței

Citește și: Laurette ajunge din nou pe masa de operație din cauza infecției la picior: „Nu pot să am grijă nici de copilul meu”

Alesia s-a îndepărtat de tatăl ei

Pe lângă kilometri dintre București și Chișinău, artistul s-a lovit de retragerea specifică adolescenței: „Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”.

Citește și: Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete”. Pe cine a luat cu ea în escapadă

Citește și: Câți bani ar fi încasat, de fapt, Gabriella Barbu de la Antena 1. Ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost recompensată regește după momentele pasionale cu Prințul Marco

Totodată, el a adus în discuție și reacțiile oamenilor de pe margine: „Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi am făcut alegerea”.

Elena și CRBL s-au cunoscut în 2007 la „Dansez pentru tine”, s-au căsătorit un an mai târziu, iar în 2010 s-a născut fiica lor. În ceea ce privește relația actuală cu partenera lui, lipsa recentă a fotografiilor de cuplu de pe internet a dat naștere unor speculații că s-ar fi despărțit.

Cântărețul a ținut însă să clarifice pentru Spynews că sunt împreună: „Da, știu. Au trecut și pe la mine aceste vorbe scrise. Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi, o să încerc s-o țin cât mai aproape de mine, ca să pot să mă bucur mai mult”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu CRBL și Alessia

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News