  MENIU  
Home > Vedete > CRBL i-a compus o piesă fiicei sale, după ce s-au îndepărtat: „Te-am iubit și te voi iubi necondiționat”

CRBL i-a compus o piesă fiicei sale, după ce s-au îndepărtat: „Te-am iubit și te voi iubi necondiționat”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După divorțul din aprilie 2024 de Elena Vîșcu, alături de care a trăit 16 ani, CRBL a văzut cum viața de familie i se schimbă complet. Fosta soție și fiica lor de 16 ani, Alesia, s-au mutat la Chișinău pentru ca adolescenta să își continue studiile acolo, iar distanța și evenimentele recente au dus la o răcire a relației tată-fiică. În acest context, artistul a ales să își deschidă sufletul printr-o melodie dedicată fetei sale, publicată pe Facebook.

CRBL i-a compus o piesă fiicei sale

Versurile transmise de solist arată că sentimentele lui de părinte rămân neschimbate: „Te iubesc ca-n prima zi. Necondiționat. Când ești departe de mine, mă simt sărac. (…) Voi fi mereu aici, orice ce se va întâmpla, indiferent de cum se scrie povestea ta. Să fii părinte nu e ușor, dar e frumos și pentru ce ai ajuns sunt mândru și norocos. Au trecut anii, au trecut peste mine. Tot ce am făcut a fost pentru tine și chiar dacă nu sunt mereu lângă tine să nu uiți niciodată de mine. Te iubesc ca în prima zi. Necondiționat. Iubirea pentru tine mă face un om bogat. Te-am iubit, te voi iubi necondiționat”.

În aceeași piesă, el a continuat: „Mi-am ascuns lacrimi în tăcere zi de zi ca orice tată, te-am învățat să mergi mereu cu fruntea ridicată, să crezi în tine, să faci ce simți și când greșeștisă recunoști, să nu te minți”.

CRBL i-a dedicat o piesă fiicei sale, după ce relația lor s-a răcit. Mesajul emoționant al artistului: „Te-am iubit și te voi iubi necondiționat”IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Neînțelegerile dintre cei doi s-au accentuat după ce în presă a apărut vestea noii sale legături cu Olga Guțanu.

Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Recomandarea zilei

Invitat în podcastul lui Bursucu, Eduard Andreianu a descris impactul pe care l-au avut știrile asupra fetei: „Voiam să îi spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă (…) Primul lucru, într-adevăr, i-am scris Alesiei: «Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo». Adică am încercat să îi spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alesia. Foarte, foarte greu. Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să îmi spună: «Ce faci, mă?» Am avut noi o discuție: că e mică, că nu e bine, am înțeles, dar nu e după mine. Da, și-a dat și ea cu părerea. După aceea cu Alesia a fost foarte complicat să îi spun povestea, ea mă crede, nu mă crede, că deja e mare. E foarte trist, greu și dureros în același timp. S-a rupt ceva”.

Citește și: A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: „Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!” Ce spune despre retușurile la nivelul feței

Cum arăta Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Cum arăta Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Laurette ajunge din nou pe masa de operație din cauza infecției la picior: „Nu pot să am grijă nici de copilul meu”

Alesia s-a îndepărtat de tatăl ei

Pe lângă kilometri dintre București și Chișinău, artistul s-a lovit de retragerea specifică adolescenței: „Nu îmi dă voie să o cunosc. Nu o mai cunosc pe Alessia de un an de zile. S-a pitit, nu mai share-uiește nimic, s-a închis în ea și sunt convins că nu doar cu mine face asta. E vârsta, încearcă să își rezolve problemele, evident, are și ea problemele ei, problemele vârstei și nu mă mai lasă să o cunosc deloc (…) M-a pus și la zid, m-a persecutat, m-a certat, evident, nu e simplu”.

Citește și: Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete”. Pe cine a luat cu ea în escapadă

Citește și: Câți bani ar fi încasat, de fapt, Gabriella Barbu de la Antena 1. Ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost recompensată regește după momentele pasionale cu Prințul Marco

Totodată, el a adus în discuție și reacțiile oamenilor de pe margine: „Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi am făcut alegerea”.

Elena și CRBL s-au cunoscut în 2007 la „Dansez pentru tine”, s-au căsătorit un an mai târziu, iar în 2010 s-a născut fiica lor. În ceea ce privește relația actuală cu partenera lui, lipsa recentă a fotografiilor de cuplu de pe internet a dat naștere unor speculații că s-ar fi despărțit.

Cântărețul a ținut însă să clarifice pentru Spynews că sunt împreună: „Da, știu. Au trecut și pe la mine aceste vorbe scrise. Viața personală va fi din ce în ce mai departe de voi, o să încerc s-o țin cât mai aproape de mine, ca să pot să mă bucur mai mult”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu CRBL și Alessia

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
Ali Asgari, regizorul iranian care face furori la Cannes: „Deocamdată, singura lumină pe care o am e cinematografia”
GSP.ro
Modelul electric prin care BYD vrea să concureze Rolls-Royce și Maybach
Modelul electric prin care BYD vrea să concureze Rolls-Royce și Maybach
Click.ro
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni
Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Citește și...
Mirel Rădoi peste Reghe! Fostul antrenor își trimite secunzii la FCSB să-l ajute pe Reghecampf! Exclusiv 
O nouă minivacanță se apropie pentru elevi și angajați. Câte zile libere vor avea românii de Ziua Națională
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum se vântură corect varza murată la butoi. Trucul simplu care previne apariția florii și păstrează gustul autentic
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
CRBL, prima reacție după zvonurile că s-a despărțit de Olga Guțanu: „Oamenii nu mai filtrează”
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Răsturnare de situaţie! S-au aflat adevăraţii câştigători ai Asia Express 2026, surpriză mare

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine sunt Mihaela și Tudor, soția și fiul lui Ludovic Orban. Cu ce se ocupă cei doi și de ce au ales să trăiască departe de lumina reflectoarelor
Cine sunt Mihaela și Tudor, soția și fiul lui Ludovic Orban. Cu ce se ocupă cei doi și de ce au ales să trăiască departe de lumina reflectoarelor
Fiica lui Aurelian Preda dezvăluiri tulburătoare despre ultimele clipe din viața artistului. "M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară"
Fiica lui Aurelian Preda dezvăluiri tulburătoare despre ultimele clipe din viața artistului. "M-a pregătit pentru moartea lui, era bolnav, știa că o să moară"
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Imaginile momentului în showbiz! Mireasa Cristina Bâtlan a făcut nuntă la Palat, iar detaliile de la petrecere sunt comentate de tot Internetul! Lux, rafinament, un buchet total atipic și o ședință foto ca în filme
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Mai sinceră ca oricând! Ce a dezvăluit Magda Pălimariu despre căsnicia ei, după ce ea a revenit în România, iar soțul ei a rămas în Norvegia: „Ne-am străduit…”
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în showbiz! După doar doi ani de relație, cele două vedete au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: "Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!" Ce spune despre retușurile la nivelul feței
A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: "Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!" Ce spune despre retușurile la nivelul feței
Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete”. Pe cine a luat cu ea în escapadă
Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete”. Pe cine a luat cu ea în escapadă
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial. Ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial. Ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii: „A răsărit soarele pe strada mea”
Câți bani ar fi încasat, de fapt, Gabriella Barbu de la Antena 1. Ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost recompensată regește după momentele pasionale cu Prințul Marco
Câți bani ar fi încasat, de fapt, Gabriella Barbu de la Antena 1. Ispita de la „Insula Iubirii” ar fi fost recompensată regește după momentele pasionale cu Prințul Marco
Observator News
Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile
Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile
Libertatea pentru Femei
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Celebra artistă adorată de noi e măritată de 16 ani, are 3 copii, dar tocmai a aruncat bomba ”Sunt pansexuală!” Ce înseamnă asta?
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Cine este soțul Paulei Chirilă. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită. Imaginile de la cununia secretă
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Doamna din imagini se numește Valentina Aldea, are 39 de ani, este senatoare din partea partidului POT, iar de curând a anunțat că se ”transferă” la PSD...Ce a urmat întrece orice imaginație
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Vineri, 13 noiembrie, se rupe blestemul! Zodiile care scapă de ghinion după ce Mercur și Venus își reiau mersul
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
7 din 10 români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai nou sondaj INSCOP
7 din 10 români cred că România merge într-o direcție greșită. Ce arată cel mai nou sondaj INSCOP
Persoanele cu handicap pot primi bani retroactiv. Prevederea legală care permite recuperarea indemnizațiilor suspendate
Persoanele cu handicap pot primi bani retroactiv. Prevederea legală care permite recuperarea indemnizațiilor suspendate
Riscul de AVC este cu 72% mai mare în acest interval de trei ore din zi. Ce se întâmplă în organism
Riscul de AVC este cu 72% mai mare în acest interval de trei ore din zi. Ce se întâmplă în organism
Hemoglobina scăzută, asociată cu un risc crescut de demență. Ce valori sunt considerate normale în funcție de vârstă
Hemoglobina scăzută, asociată cu un risc crescut de demență. Ce valori sunt considerate normale în funcție de vârstă
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
A cucerit-o pe când era studentă, deși avea reputația de Don Juan! Între Răzvan și Irina Fodor erau 13 ani diferență, iar părinții ei nu l-ar fi ales tocmai ca ginere. Numai că actorul a avut o strategie neașteptată! Cum a început povestea lor
A cucerit-o pe când era studentă, deși avea reputația de Don Juan! Între Răzvan și Irina Fodor erau 13 ani diferență, iar părinții ei nu l-ar fi ales tocmai ca ginere. Numai că actorul a avut o strategie neașteptată! Cum a început povestea lor
CSID.ro
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Libertatea
Pământul are o nouă „mini-lună”: un asteroid a fost capturat de gravitația terestră
Pământul are o nouă „mini-lună”: un asteroid a fost capturat de gravitația terestră
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Cum a apărut Ursula von der Leyen la întâlnirea cu Nicușor Dan, la Cotroceni. Detaliul care a atras atenția la ținuta președintei Comisiei Europene
Doarme 14 ore pe zi, mănâncă ciocolată neagră și cântă la pian: viața incredibilă a Giannei la 106 ani
Doarme 14 ore pe zi, mănâncă ciocolată neagră și cântă la pian: viața incredibilă a Giannei la 106 ani
Aproape toată România la temperaturi sub pragul de îngheț, luni de dimineață. -11 grade în Depresiunea Ciucului
Aproape toată România la temperaturi sub pragul de îngheț, luni de dimineață. -11 grade în Depresiunea Ciucului
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton