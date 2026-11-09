Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete”. Pe cine a luat cu ea în escapadă

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Daciana Sârbu a decis să ia o pauză de la rutina zilnică și a ales ca destinație Marocul. Fosta politiciană și actuală antreprenoare a plecat în această călătorie alături de un grup apropiat de prietene.

Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc

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Vacanța a fost dedicată relaxării și descoperirii locurilor locale. Grupul s-a bucurat de contrastele zonei, de bazaruri, oaze și de arhitectura tradițională. Pe contul său de socializare, Daciana Sârbu a transmis un mesaj scurt despre impresiile adunate acolo: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete și zile marocane superbe”.

Daciana Sârbu e din nou fericită pe plan amoros

Înainte de plecarea în Africa de Nord, ea a fost prezentă, pe 28 octombrie, la petrecerea Viva! 2026. La acel eveniment, a purtat un costum alb format dintr-un sacou cambrat cu rever amplu și pantaloni largi, asortați cu pantofi cu vârf ascuțit și detalii strălucitoare, alegând un machiaj discret și o coafură lejeră.

Pe plan personal, după divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu este într-o relație cu Alex Ghionea, despre care s-a scris că este cu 20–22 de ani mai tânăr. Într-un interviu pentru Click, ea a vorbit deschis despre această etapă din viața sa:

„A fost destul de surprinzătoare reacția, nu mă gândeam că trezește atât interes, mai ales că eu, de obicei, nu împărtășesc lucruri din intimitatea mea. Nu mă ascund, am făcut-o foarte firesc cum fac, de altfel, toate lucrurile pe care le expun în viața mea și pe social media. Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită, dar liniștea mi-a oferit-o tot procesul acesta în care am lucrat cu mine”, a spus Daciana Sârbu.

Foto – Facebook / Instagram

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