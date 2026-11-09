A apelat sau nu Codruța Filip la intervenții estetice: „Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri!” Ce spune despre retușurile la nivelul feței

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Codruța Filip primește frecvent întrebări de la urmăritori despre felul în care arată, mulți fiind curioși dacă frumusețea ei este rezultatul unor vizite la medicul estetician. Prezentă în emisiunea „Fiță cu Adiță”, artista în vârstă de 31 de ani a lămurit aceste aspecte și a susținut că nu a apelat la proceduri invazive.

Are sau nu intervenții estetice?

Cântăreața a negat că ar fi folosit substanțe injectabile pentru estomparea semnelor de îmbătrânire:

„Nu mi-am făcut niciodată nicio intervenție estetică. Nu mi-am pus botox, nu mi-am pus acid. Dacă te uiți atent la mine, se văd niște riduri”, a declarat Codruța Filip în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Citeşte şi: Oana Lis a ajuns din nou la medic. Așteaptă rezultatele unei biopsii, la trei ani de la diagnosticul de cancer de piele

Citeşte şi: Daciana Sârbu, vacanță exotică în Maroc: „O mulțime de culori și parfumuri, grădini secrete” Pe cine a luat cu ea în escapadă

Citeşte şi: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial. Ce mesaj a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii: „A răsărit soarele pe strada mea”

„Toată lumea mă întreabă de dantură, dacă am fațete…”

O altă temă des întâlnită în comentariile de pe rețelele sociale este legată de zâmbetul ei. Deși mulți fani au crezut că are fațete, artista a mărturisit că trăsătura este moștenită de la părinți:

„Toată lumea mă întreabă de dantură, dacă am fațete. Nu am fațete, sunt o norocoasă, l-am moștenit pe tata. El a avut așa o dantură perfectă încă din tinerețe și fix ăsta este unul dintre lucrurile cu care a cucerit-o pe mama. Nu am purtat nici aparat dentar niciodată, e de la ei, de la ambii, că și mama are dinți frumoși”, a povestit artista.

În cadrul aceluiași interviu, cântăreața a fost întrebată și ce anume o atrage la un potențial partener. Deși spune că nu o interesează situația financiară, ea recunoaște că este foarte atentă la detalii fizice precum dantura, privirea și picioarele:

„Dantura, mi se pare că trebuie să fie îngrijită. Mă mai uit la ochii unui bărbat, nu la culoare, ci la ceea ce transmit. Și mă mai uit la picioare, la forma picioarelor, dacă sunt drepte. Am eu un fix. Fiecare are ceva”, a mărturisit Codruța Filip.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News