Cristina Bâtlan s-a căsătorit religios. Cum a arătat nunta antreprenoarei la Palatul Snagov

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Cristina Bâtlan și partenerul ei, Traian, s-au căsătorit la sfârșitul săptămânii trecute. Cununia civilă a fost oficiată vineri, 6 noiembrie, la Primăria Sectorului 1, iar a doua zi a avut loc cununia religioasă, urmată de o petrecere tematică la Palatul Snagov.
„Noi începuturi pot avea loc oricând în viața ta! Am sărbătorit iubirea alături de prieteni și familie. Ne bucurăm de vremea asta bună, pentru că ați văzut și voi câte săptămâni de ploaie am avut. Știam că în ziua nunții mele nu o să plouă. Mulțumesc, Doamne, pentru ziua asta minunată!”, a transmis Cristina Bâtlan.
Mireasa a ales pentru această zi o rochie albă simplă, cu trenă și croială minimalistă, bijuterii discrete și un machiaj în tonuri neutre. Afacerista a purtat însă un accesoriu inedit în loc de geantă – un „buchet de trandafiri”, realizat din perle și flori. Partenerul său a optat pentru o ținută clasică, formată din costum negru și cămașă albă.
Decorul recepției a fost realizat într-o paletă de negru, auriu și roșu intens, cu detalii din pene. Planificarea și coordonarea petrecerii au fost gestionate de organizatoarea de nunți Geta Ungurean, care activează de peste 15 ani în acest domeniu.
Nici meniul de la nunta Cristinei Bâtlan nu a fost mai prejos, transformând petrecerea într-o adevărată sărbătoare a gusturilor fine.
Dacă la cununia civilă invitații s-au bucurat de aromele Italiei, nunta religioasă a ridicat ștacheta la superlativ. Vedetele serii au fost, fără îndoială, stridiile proaspete, simbol incontestabil al gastronomiei gourmet, alături de o selecție spectaculoasă de delicii culinare.
Întregul concept a mizat pe eleganță, răsfăț și exclusivitate, reflectând perfect atenția la detalii a unei femei de afaceri care a transformat pasiunea pentru modă într-un brand românesc de top.