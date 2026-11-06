Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă

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Paul Nicolau, cunoscut publicului larg drept Pescobar (40 ani), trăiește cele mai intense și fericite clipe din viața sa. După ce a devenit tătic pentru a treia oară în urmă cu doar câteva săptămâni, celebrul antreprenor a făcut pasul cel mare alături de partenera sa, Lavinia, chiar înaintea marelui eveniment de nuntă și botez.

Pescobar și Lavinia s-au căsătorit civil

Zi plină de încărcătură emoțională pentru Pescobar! Omul de afaceri a lăsat pentru o clipă agitația din mediul online și proiectele televizate pentru a spune marele „DA” în fața ofițerului de stare civilă. Lavinia, femeia care i-a dăruit recent un băiețel, i-a fost alături, strălucind de fericire.

Imediat după oficializarea căsătoriei, cei doi au împărtășit cu fanii de pe rețelele sociale un prim cadru de cuplu proaspăt căsătorit, afișând zâmbete largi și o complicitate evidentă. Momentul marchează doar începutul unui weekend de poveste, cununia fiind uvertura ceremoniilor festive programate pentru ziua următoare.

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Pescobar, copleșit de recunoștință

Fidel stilului său energic și apropiat de comunitatea online, afaceristul a ținut să le împărtășească urmăritorilor săi starea de spirit cu puțin timp înainte de a intra în sala stării civile. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni a lăsat loc razelor de soare chiar în ziua cea mare, detaliu pe care Pescobar l-a privit ca pe o adevărată binecuvântare.

„Ce bun e Doamne-Doamne cu mine. Mulțumesc, Doamne! Cum a plouat trei săptămâni, astăzi am cununia civilă, mâine am nuntă și a ieșit soarele. Mare, să aducă lumină în suflețelele noastre și în călătoria noastră prin viață. Doamne, îți mulțumim! Să fiți binecuvântați!”, a mărturisit antreprenorul înainte de cununia civilă.

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Weekend de gală cu dublă sărbătoare: nuntă fastuoasă și botezul băiețelului

Evenimentul civil este doar prima etapă dintr-un maraton festiv pregătit în cel mai mic detaliu. Pescobar și Lavinia își vor jura credință și în fața altarului, urmând să organizeze o petrecere grandioasă. Sărbătoarea este completată de botezul micuțului lor, venit pe lume recent, băiețelul fiind cel de-al treilea copil al afaceristului.

Sursă foto: Instagram

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