Alex Mincu s-a însurat. Fostul soț al Mariei Popovici, postare emoționantă după cununia civilă 

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Alexandru Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, a făcut pasul cel mare în relația cu iubita lui. Cei doi s-au căsătorit la câteva luni după cererea în căsătorie. Comediantul a postat o fotografie cu un mesaj emoționant pentru soția lui.

Alexandru Minculescu s-a căsătorit

Comediantul Alex Minculescu s-a căsătorit civil cu iubita lui, la doi ani după ce a divorțat de Maria Popovici. Cei doi s-au separat după șase ani de căsnicie și 14 ani de relație. În timp ce Maria s-a afișat anul acesta pentru prima oară cu iubitul ei, Alex Minculescu a început recent să își arate relația pe internet.

El a vorbit despre faptul că își dorește copii alături de actuala lui soție, însă a preferat să fie discret cu privire la relația lui, pe care a afișat-o abia recent.

Acum, cei doi au făcut cununia civilă, iar nunta religioasă urmează să aibă loc anul viitor. Comediantul a postat pe rețelele sociale o fotografie în care poartă un sacou, în timp ce soția lui este îmbrăcată cu o fustă scurtă albă, mulată, cu umerii goi.

„And for a moment, everything stopped” (n.r. Și pentru un moment, totul s-a oprit), a scris Mincu în dreptul fotografiei care a adunat mii de like-uri și o mulțime de comentarii în care cei doi erau felicitați.

Mincu își dorește să devină tată

Alex Mincu a vorbit deschis despre relația lui actuală și a mărturisit că își dorește un copil alături de iubita lui, care, printre altele, este și fotomodel.

El a spus că partenera lui nu face parte din showbiz, iar acest lucru este perfect pentru cuplul lor.

„Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mărturisit Alex Mincu, pentru cancan.ro.

Comediantul a povestit că soția lui lucrează într-o corporație și este model și a vorbit despre ea la superlativ. Mai mult, el a explicat că este pentru prima oară când își dorește să facă un copil.

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„Nu este din showbiz. Lucrează într-o corporație, este și model, dar n-a vrut să fie model full-time. Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mărturisit Minculescu.

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