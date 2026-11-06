Sanda Ladoși, dezvăluiri dureroase despre lupta cu infertilitatea: „Eram pregătită să adopt un copil!” De ce s-a separat o perioadă de soțul ei

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Sanda Ladoși a vorbit deschis despre cele mai încercate momente din viața sa personală, de la diagnosticele devastatoare primite de la medici până la cumpenele care i-au pus la încercare căsnicia de aproape trei decenii. Într-o confesiune emoționantă, artista a dezvăluit culisele luptei sale pentru a deveni mamă, dar și lecțiile dureroase pe care le-a învățat alături de partenerul său de viață, Ștefan Tache.

Cinci inseminări, două fertilizări eșuate și gândul adopției

Drumul către maternitate a fost presărat cu obstacole majore și momente de disperare pentru cântăreață. Înainte de a-și ține copiii în brațe, Sanda Ladoși și soțul său s-au confruntat cu un verdict medical crunt: imposibilitatea de a avea copii. Artista a trecut prin numeroase proceduri dureroase până când o schimbare de perspectivă și un diagnostic corect au schimbat totul:

„Am încercat cinci inseminări și două vitro, care nu au ieșit, pentru că la un anumit moment cineva nu și-a făcut cum trebuie meseria în a investiga anumitele probleme pe care le poți avea ca femeie. Dumnezeu care știe cel mai bine ce e bine pentru tine… Eu eram pregătită să adopt un copil. Deja nu mai suportam sărbătorile și să fim numai noi niște cuci acolo. Am zis că la următorul Crăciun o să se trezească cu mine cu un copil” – a zis artista în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

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Salvarea a venit în cele din urmă printr-un tratament simplu, prescris de un medic determinat care a investigat corect cauzele medicale, ducând la venirea pe lume a fiului lor, Bogdan, urmat ulterior de fiica lor, Ioana:

„Cert este că Dumnezeu a avut alte planuri cu mine. Am găsit un medic tânăr, determinat și curios care mi-a făcut niște investigații și după aceea, cu un tratament banal de 10 zile de antibiotic, cred că la o lună eram însărcinată cu Bogdan” – a mai spus artista.

Criză în cuplu și o perioadă de separare: „Au fost 7 ani de relație până să ne căsătorim”

Dincolo de lupta medicală, relația de aproape 30 de ani cu Ștefan Tache nu a fost lipsită de furtuni. Sanda Ladoși a recunoscut că iubirea matură se construiește cu sacrificii și că au existat momente în care viitorul cuplului a fost incert:

„Au fost 7 ani de relație, pentru că pentru mine personal nu asta [n.r. căsătoria] ține doi oameni împreună. Până la urmă am făcut-o, când au venit copiii, că am zis să intrăm și noi în rândul lumii. E o relație care azi-mâine are 30 de ani de existență. Cu multe suișuri și multe trântituri, că asta înseamnă viața de cuplu. Cred că până la urmă ceea ce este important este rezistența în timp. Am avut o perioadă de separare când nu mai știam dacă mai mergem împreună sau nu. A fost o altă lecție din viața mea” – a adăugat Sanda Ladoși.

Privind în urmă la toate încercările prin care au trecut împreună, artistă subliniază că legătura lor a evoluat de la simpla idilă la o construcție solidă de viață, bazată pe înțelepciune și sprijin reciproc:

„E o prietenie, e o relație care a depășit demult noțiunea asta de iubire a primelor luni, ani. A devenit parteneriat de viață, construcția unei citadele, a noastră personală. Se transformă în mulți ani de viață. Tu te transformi. E nevoie de înțelepciune, de rezistență, de permisivitate, înțelegere. Au fost multe încercări, bet am mers înainte ca trenul” – a conchis cântăreța.

Foto – Facebook

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