Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu partenerul ei, Traian, la 53 de ani. Gestul bărbatului care a atras atenția la Starea Civilă

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Cristina Bâtlan, co-fondatoarea brandului Musette și jurat la „Imperiul Leilor”, s-a căsătorit civil cu Traian pe 5 noiembrie 2026, în Piața Amzei, București. Cei doi au spus „DA” în fața nașilor și prietenilor apropiați.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit cu partenerul ei, Traian

Cristina Bâtlan a spus un DA plin de emoție alături de partenerul său, Traian. Cei doi și-au unit destinele pe 5 noiembrie 2026, într-o ceremonie civilă intimă, organizată în inima Bucureștiului, la Starea Civilă din Sectorul 1, Piața Amzei. Potrivit Libertatea, evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, în prezența nașilor și a câtorva prieteni apropiați.

Pentru această zi specială, Cristina a optat pentru o ținută elegantă, care i-a subliniat grația și rafinamentul. Rochia sa a fost completată de o coafură impecabilă și un machiaj discret, demonstrând din nou atenția sa pentru detalii. Și, așa cum era de așteptat, încălțămintea a fost semnată chiar de brandul său, Musette.

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Gestul bărbatului care a atras atenția la Starea Civilă

Traian, partenerul său de viață, a ales un costum negru cu o cămașă albă, care a rezonat perfect cu eleganța Cristinei. Însă, dincolo de apariții, gesturile tandre dintre cei doi au fost cele care au atras privirile invitaților și au transformat ceremonia într-un moment de neuitat. Conform Libertatea, Traian nu i-a dat drumul mâinii Cristinei pe tot parcursul evenimentului, iar emoțiile lor au fost evidente în fiecare privire schimbată. După rostirea jurămintelor și semnarea actelor oficiale, cei doi au sărbătorit cu o îmbrățișare sinceră, simbolizând începutul unei noi etape.

Cine este Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan a renunțat la cariera de avocat la doar 19 ani, și a pus bazele unei afaceri de succes alături de Roberto Bâtlan, fostul ei soț. Visul lor a prins contur odată cu crearea brandului Musette, care a devenit emblematic pentru încălțămintea de lux din România.

Foto: Libertatea; Instagram

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