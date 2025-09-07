  MENIU  
„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă." Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv

„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă.” Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv

„Dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă.” Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele antreprenoriatului și vieții personale / Exclusiv
Adelina Duinea
.

Cristina Bâtlan ne-a oferit câteva detalii rare despre viața ei personală, dar și despre culisele antreprenoriatului, la Unica Urban Party 2025, unde a fost premiată pentru întregul ei parcurs profesional. Am aflat ce fel de șefă este, care a fost experiența ei în antreprenoriat ca femeie, dar și ce vis încă neîmplinit are.

Cristina Bâtlan, dezvăluiri rare din culisele afacerii sale și vieții personale

Cristina Bâtlan (52 de ani) a intrat în lumea afacerilor la vârsta fragedă de doar 18 ani, în timpul studenției, alături de fostul soț, Roberto Bâtlan. Aproape trei decenii și jumătate au trecut de-atunci, însă antreprenoarea este la fel de pasionată de ceea ce face și la fel de determinată să-și extindă afacerea. Ce sfat are pentru cei care își doresc să o ia pe calea antreprenoriatului, cât de greu este să fii antreprenor într-o lume a bărbaților, dar și cum îi merge în plan personal, te invităm să descoperi în videoclipul de mai sus sau în rândurile de mai jos!

Experiența ei ca femeie antreprenor

Simți că este mai greu să fii antreprenor ca femeie?

E diferit să fii antreprenor femeie. Nu pot să spun că știu cum e să fii antreprenor bărbat, dar având doi parteneri bărbați, câteodată simt că am un avantaj fiind femeie, pentru că ei mă protejează. Nu mă trimit la muncile grele. Așa că nu e întotdeauna rău să fii femeie în antreprenoriat.

Ce sfat ai pentru cineva care își dorește să facă antreprenoriat?

Antreprenoriatul cred că este unica soluție în cazul în care vrei să fii independent, ai idei inovatoare sau vrei să faci lucruri pe care oamenii nu le înțeleg. Despre asta e antreprenoriatul, despre niște idealuri mai înalte și diferite de ceea ce înțeleg oamenii la un moment dat. Tu vei fi singurul care vei crede în visul tău, așa că trebuie să te apuci și de treabă, nu doar să ai idei. Trebuie să le pui în practică.

Cum îi merge în plan personal

Cristina Bâtlan la Unica Urban Party 2025 (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Care este următorul pas pentru Musette?

Musette este în expansiune și în dezvoltare. Vindem online în Europa, în plus, creăm tot felul de parteneriate cu comunități, altele decât cele la care te-ai aștepta. Din industria noastră sau din industrii conexe. Am avut parteneriatul cu Cleopatra Stratan, care a fost un succes extraordinar. E foarte important pentru noi să ne alegem parteneri care să se potrivească eticii și moralei noastre.

Vedem că îți merge foarte bine pe plan profesional. Pe plan personal îți merge la fel de bine?

Îmi merge bine și pe plan personal pentru că eu știu un singur lucru bine: Ne naștem singuri, restul sunt iluzii. Știu un singur lucru bine și știu că dacă ai o slăbiciune, dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă. Iubesc oamenii, iubesc să socializez, sunt cu totul pentru prietenii mei, pentru oamenii care au nevoie de sprijinul meu, dar știu că întotdeauna trebuie să mă întorc la mine și să fiu în primul rând bine cu mine. Și când mă uit în oglindă să văd acel om fericit, care e mulțumit cu tot ceea ce face și în primul rând cu intenția pentru care face lucruri. Așa că fac reset, reset, reset, reset, de fiecare dată. Mi se pare că e cel mai important lucru.

Ce fel de șefă este Cristina Bâtlan

Ce vis încă neîmplinit ai?

Vreau să creez independență cât mai mare pentru echipa mea, pentru sistemul pe care l-am organizat la Musette. Un sistem care funcționează chiar și fără mine. Să pot să merg două săptămâni în vacanță sau o lună de zile și echipa mea să funcționeze ca un ceas elvețian. Și mi se pare că asta a cerut cea mai multă muncă, dar e cea mai mare mulțumire pe care o am. Să văd că oamenii conduc și iubesc Musette ca și cum ar fi compania lor. Și asta e minunat, pentru că nu luăm nimic cu noi în mormânt, și totul trebuie să rămână și să creeze bucurie pentru toți cei din comunitate.

Apropo de echipa ta, ce fel de șefă ai zice că ești?

Sunt exigentă și spun lucrurilor pe nume repede. Bineînțeles că am învățat să fiu diplomată și să încep cu o laudă înainte de o critică, dar critica mi se pare că este lucrul care te duce la progres. Dacă ești foarte permisiv și dacă lași lucrurile să se întâmple oricum, câteodată poți să ajungi pe o stradă pe care nu știi cum ai ajuns. Deci îmi place să fac follow-up, să urmăresc activitatea pas cu pas și să creez așteptări corecte, atât mie, cât și echipei mele, astfel încât exigența să fie una maximă. (…) Facem lucrurile atât cât știm de bine, fără să facem vreo economie în acest sens.

Foto: Instagram

Imagine: Robert Nițoi

Montaj: George Capoianu

